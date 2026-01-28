Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 6 heridos

Las autoridades militares en varias regiones reportaron los incidentes provocados por el bombardeo combinado de las tropas rusas. Aún se desconoce la cifra total de afectados por la ofensiva

Una nueva ola de ataques rusos cerca de la capital ucraniana dejaron al menos dos muertos y seis heridos, según informaron este miércoles las autoridades militares regionales.

“En la comunidad de Bilogorodska, dos de nuestros compatriotas, un hombre y una mujer, murieron como resultado del ataque”, señaló Mykola Kalashnyk, jefe de la administración militar de la región de Kiev, a través de Telegram.

Hasta el momento, se conoció que otras cuatro personas recibieron atención médica tras el ataque.

En Zaporizhzhia, un bombardeo de las fuerzas rusas provocó un incendio en una vivienda, según informó a través de Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov. “Una casa está ardiendo como resultado de un ataque enemigo en Zaporizhia”, escribió el mandatario local, quien instó a la población a permanecer en lugares seguros mientras dure la alerta.

Previamente, Fedorov había advertido sobre la actividad de la aviación táctica enemiga y el riesgo de bombardeos aéreos guiados en la región. Más tarde, aclaró que Zaporizhzhia fue atacada en dos ocasiones.

El jefe del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksandr Vilkul, informó que un ataque con misiles balísticos contra una infraestructura en la ciudad dejó dos personas heridas: una mujer de 51 años y un hombre de 60 años. “Los médicos les están brindando toda la asistencia necesaria”, agregó.

El director de la administración regional de Odessa, Oleg Kiper, informó en redes sociales que la región fue nuevamente atacada por drones de combate. “El enemigo vuelve a atacar la pacífica región de Odessa con drones de ataque. En la región de Kiev, un dron impactó el territorio de un monasterio ortodoxo, provocando un incendio”, publicó.

Los bombardeos rusos del lunes por la noche ya habían causado al menos 12 víctimas mortales en diferentes puntos de Ucrania, incluidos cinco pasajeros de un tren alcanzado por un ataque con drones, de acuerdo con datos de las autoridades ucranianas.

Durante dicha jornada, las fuerzas del líder ruso Vladimir Putin realizaron 826 ataques contra 30 localidades en la región de Zaporizhzhia, resultando herida una mujer.

El sistema energético nacional de Ucrania, ya debilitado tras casi cuatro años de conflicto, ha sufrido daños que la empresa privada DTEK calificó de “enormes”. El impacto no se limita al sector privado: la compañía estatal Naftogaz reportó que una de sus plantas en el oeste del país fue bombardeada por quinta vez en lo que va de mes.

Esta estrategia de ataques persistentes contra la infraestructura de gas y electricidad evidencia, según analistas y empresas del sector, la intención de Rusia de utilizar el “arma climática” para presionar a la población civil y provocar un colapso humanitario que obligue a Kiev a aceptar condiciones de rendición en las negociaciones.

El presidente Volodimir Zelensky sostuvo que estos bombardeos minan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz y urgió a los aliados internacionales a intensificar la presión sobre Moscú para frenar la guerra iniciada por la invasión rusa en 2022.

Los recientes ataques, que dejaron a muchos ucranianos sin electricidad en medio de temperaturas gélidas, se producen poco después de la ronda de negociaciones trilaterales entre delegaciones rusa y ucraniana celebrada la semana pasada en Emiratos Árabes Unidos, con mediación de Estados Unidos.

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares

La invasión rusa a Ucrania provocó cerca de dos millones de bajas militares combinadas entre ambos bandos desde febrero de 2022, según un informe divulgado este martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de análisis con sede en Washington.

El cálculo incluye muertos, heridos y desaparecidos, y representa el mayor coste humano registrado en un conflicto entre grandes potencias en los últimos ochenta años.

Las fuerzas rusas soportan la mayor parte de las pérdidas. El estudio estima que Rusia sufrió aproximadamente 1,2 millones de bajas desde el inicio de la invasión, de las cuales hasta 325.000 corresponderían a muertos en combate. El informe destaca que ninguna gran potencia había registrado pérdidas de tal magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso las bajas acumuladas por la Unión Soviética en todos sus conflictos posteriores a 1945.

El CSIS señaló además que el avance de las tropas rusas en el campo de batalla ha sido sumamente lento: durante 2024 y 2025, el progreso en las ofensivas más destacadas osciló entre 15 y 70 metros diarios. Esta tasa es inferior a la de casi cualquier campaña ofensiva relevante de las últimas décadas y pone de manifiesto la naturaleza de desgaste que define al conflicto.

(Con información de AFP y EFE)

