Rusia ofrece bonificaciones en efectivo, libera prisioneros y atrae a extranjeros para reponer sus tropas en Ucrania

Reclutas rusos toman un tren en una estación de Prudboi, en la región de Volgogrado, Rusia, el 29 de septiembre de 2022. (Foto AP, archivo)

Para los asalariados promedio en Rusia, es un gran sueldo. Para los delincuentes que buscan escapar de las duras condiciones y el abuso en prisión, es una oportunidad de libertad. Para los inmigrantes que buscan una vida mejor, es un camino simplificado hacia la ciudadanía.

Lo único que tienen que hacer es firmar un contrato para luchar en Ucrania.

Mientras Rusia intenta reponer sus fuerzas luego de casi cuatro años de guerra —y evitar una movilización nacional impopular— está haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrar nuevas tropas para enviar al campo de batalla.

Algunos vienen del extranjero para luchar en lo que se ha convertido en una sangrienta guerra de desgaste. Tras firmar un tratado de defensa mutua con Moscú en 2024, Corea del Norte envió miles de soldados para ayudar a Rusia a defender su región de Kursk de una incursión ucraniana.

Hombres de países del sur de Asia, como India, Nepal y Bangladesh, se quejan de haber sido engañados para alistarse en el combate por reclutadores que les prometían trabajo. Funcionarios de Kenia, Sudáfrica e Irak afirman que lo mismo les ha sucedido a ciudadanos de sus países.

Números rusos en Ucrania

El presidente Vladimir Putin anunció en su conferencia de prensa anual el mes pasado que 700.000 soldados rusos combaten en Ucrania. Dio la misma cifra en 2024 y una ligeramente inferior (617.000) en diciembre de 2023. No está claro si estas cifras son exactas.

Las cifras de bajas militares siguen ocultas, pues Moscú ha publicado cifras oficiales limitadas. El Ministerio de Defensa británico afirmó el verano pasado que más de un millón de soldados rusos podrían haber resultado muertos o heridos.

Reclutas portan su equipo en un centro de reclutamiento militar en Rostov del Don, Rusia, el 31 de octubre de 2022. (Foto AP, Archivo)

El sitio web independiente de noticias ruso Mediazona, junto con la BBC y un equipo de voluntarios, analizó noticias, redes sociales y sitios web gubernamentales y recopiló los nombres de más de 160.000 soldados fallecidos. Más de 550 de ellos eran extranjeros de más de dos docenas de países.

Cómo Rusia consigue nuevos soldados

A diferencia de Ucrania, donde la ley marcial y la movilización nacional están vigentes desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, Putin se ha resistido a ordenar un llamado a filas amplio.

Cuando se intentó una movilización limitada de 300.000 hombres más tarde ese año, decenas de miles de personas huyeron al extranjero. El esfuerzo se detuvo tras unas semanas, una vez alcanzado el objetivo, pero un decreto de Putin dejó la puerta abierta para otro llamamiento. También estableció que todos los contratos militares serían prácticamente indefinidos y prohibió a los soldados abandonar el servicio o ser dados de baja, a menos que alcanzaran ciertos límites de edad o estuvieran incapacitados por lesiones.

Desde entonces, Moscú ha recurrido en gran medida a lo que describe como alistamiento voluntario.

El flujo de reclutas voluntarios que firman contratos militares se ha mantenido alto, superando los 400.000 el año pasado, según declaró Putin en diciembre. No fue posible verificar esta afirmación de forma independiente. Se anunciaron cifras similares en 2024 y 2023.

Los activistas afirman que estos contratos suelen estipular una duración fija de servicio, como un año, lo que lleva a algunos potenciales reclutas a creer que el compromiso es temporal. Sin embargo, afirman que los contratos se prorrogan automáticamente por tiempo indefinido.

Los incentivos

El gobierno ofrece altos salarios y amplios beneficios a los reclutas. Las autoridades regionales ofrecen diversas bonificaciones por alistamiento, que a veces ascienden a decenas de miles de dólares.

Personas pasan junto a un cartel de reclutamiento militar con el lema "Servicio militar bajo contrato en las fuerzas armadas", en San Petersburgo, Rusia, el 24 de marzo de 2023. (Foto AP, archivo)

En la región de Khanty-Mansi, en el centro de Rusia, por ejemplo, un recluta recibiría unos 50.000 dólares en diversas bonificaciones, según el gobierno local. Esto supone más del doble del ingreso anual promedio en la región, donde se informó que los salarios mensuales en los primeros 10 meses de 2025 superaron los 1.600 dólares.

También hay exenciones fiscales, alivio de deuda y otros beneficios.

A pesar de las afirmaciones del Kremlin de que depende del alistamiento voluntario, los informes de los medios y los grupos de derechos humanos dicen que los reclutas (hombres de entre 18 y 30 años que realizan el servicio militar obligatorio por un período determinado y están exentos de ser enviados a Ucrania) a menudo son obligados por sus superiores a firmar contratos que los envían a la batalla.

El reclutamiento también se extiende a los presos y a quienes se encuentran en centros de detención preventiva, una práctica liderada al principio de la guerra por el difunto jefe mercenario Yevgeny Prigozhin y adoptada por el Ministerio de Defensa. Las leyes ahora permiten el reclutamiento tanto de convictos como de sospechosos en causas penales.

Apuntando a los extranjeros

Los extranjeros también son objetivos de reclutamiento, tanto dentro de Rusia como en el extranjero.

Se aprobaron leyes que ofrecen la ciudadanía rusa acelerada a los reclutas. Los medios de comunicación y activistas rusos también informan que las redadas en zonas donde los migrantes suelen vivir o trabajar los presionan para que presten el servicio militar, y los nuevos ciudadanos son enviados a las oficinas de alistamiento para determinar si cumplen los requisitos para el servicio militar obligatorio.

En noviembre, Putin decretó que el servicio militar era obligatorio para ciertos extranjeros que buscaban la residencia permanente.

Reclutas portan municiones durante un entrenamiento en un campo de tiro en la región de Rostov del Don, en el sur de Rusia, el martes 4 de octubre de 2022. (Foto AP, archivo)

Según informes, algunos son atraídos a Rusia por redes de tráfico de personas que les prometen empleos y luego los engañan para que firmen contratos militares. En 2023, las autoridades cubanas identificaron y buscaron desmantelar una de estas redes que operaba desde Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Narayan Prakash Saud, declaró a The Associated Press en 2024 que su país solicitó a Rusia el retorno de cientos de ciudadanos nepaleses reclutados para combatir en Ucrania, así como la repatriación de los restos de los caídos en la guerra. Desde entonces, Nepal ha prohibido a sus ciudadanos viajar a Rusia o Ucrania para trabajar, alegando iniciativas de reclutamiento.

También en 2024, la agencia federal de investigación de la India declaró haber desmantelado una red que atraía a al menos 35 de sus ciudadanos a Rusia con el pretexto de obtener empleo. Los hombres fueron entrenados para el combate y desplegados en Ucrania contra su voluntad, y algunos resultaron gravemente heridos, según la agencia.

Cuando Putin recibió al primer ministro indio Narendra Modi para conversaciones en 2024, Nueva Delhi dijo que sus ciudadanos que fueron “engañados” para unirse al ejército ruso serían dados de baja.

Las autoridades iraquíes afirman que unos 5.000 de sus ciudadanos se han unido al ejército ruso, junto con un número no especificado que lucha junto a las fuerzas ucranianas. Las autoridades en Bagdad tomaron medidas enérgicas contra estas redes de reclutamiento, y un hombre fue declarado culpable el año pasado de trata de personas y condenado a cadena perpetua.

Un número indeterminado de iraquíes han muerto o desaparecido mientras combatían en Ucrania. Algunas familias han denunciado que sus parientes fueron atraídos a Rusia con engaños y obligados a alistarse; en otros casos, los iraquíes se han alistado voluntariamente a cambio de un salario y la ciudadanía rusa.

Los extranjeros engañados para luchar son especialmente vulnerables porque no hablan ruso, no tienen experiencia militar y los comandantes militares los consideran “prescindibles, por decirlo sin rodeos”, dijo Anton Gorbatsevich del grupo activista Idite Lesom, o “Piérdete”, que ayuda a los hombres a desertar del ejército.

Un artista callejero pasa junto a una valla publicitaria patriótica que muestra a un militar ruso y el lema "La Patria que defendemos" en San Petersburgo, Rusia, el 14 de marzo de 2023. (Foto AP, Archivo)

Una carga para una economía en desaceleración

Este mes, una agencia ucraniana para el tratamiento de prisioneros de guerra declaró que más de 18.000 extranjeros habían combatido o están combatiendo en el bando ruso. Casi 3.400 han muerto y cientos de ciudadanos de 40 países se encuentran retenidos en Ucrania como prisioneros de guerra.

Si es cierto, eso representa una fracción de los 700.000 soldados que, según Putin, están luchando por Rusia en Ucrania.

Recurrir a extranjeros es solo una forma de satisfacer la constante demanda, afirmó Artyom Klyga, jefe del departamento jurídico del Movimiento de Objetores de Conciencia, señalando que los esfuerzos de reclutamiento rusos parecen ser estables. La mayoría de quienes buscan ayuda del grupo, que ayuda a hombres a evitar el servicio militar, son ciudadanos rusos, añadió.

Kateryna Stepanenko, investigadora sobre Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dijo que el Kremlin se ha vuelto más “creativo” en los últimos dos años a la hora de atraer reclutas, incluidos extranjeros.

Pero los esfuerzos de reclutamiento se están volviendo “extremadamente costosos” para Rusia, que enfrenta una desaceleración económica, agregó.

(AP)