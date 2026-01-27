Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

Según el Comando Central estadounidense, los ejercicios permitirán demostrar la capacidad de respuesta rápida ante contingencias en la zona (dvidshub.net)

Estados Unidos anunció este martes que llevará a cabo en los próximos días ejercicios militares aéreos en Oriente Medio, en medio de las tensiones con el régimen de Irán y tras el despliegue de activos estratégicos en la región.

Las maniobras, informadas por la Fuerza Aérea estadounidense, están diseñadas para poner a prueba la capacidad de despliegue, dispersión y sostenimiento del poder aéreo en el área de responsabilidad del Comando Central (CENTCOM).

El ejercicio estará a cargo de la Novena Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocida como Air Forces Central (AFCENT), el componente aéreo de CENTCOM. Según el comunicado oficial, se tratará de un “ejercicio de alistamiento de varios días” que permitirá validar procedimientos operativos en distintos escenarios y demostrar la capacidad de respuesta rápida ante contingencias en la región.

La Fuerza Aérea detalló que las maniobras incluirán el despliegue de equipos a múltiples ubicaciones de contingencia y la verificación de procedimientos de instalación rápida, lanzamiento y recuperación de aeronaves con paquetes de apoyo reducidos.

Un caza F/A-18E Super Hornet aterriza en el portaaviones USS Abraham Lincoln durante operaciones navales de Estados Unidos en el océano Índico (AP)

“Este ejercicio está diseñado para mejorar la capacidad de dispersión de activos y personal, fortalecer las asociaciones regionales y preparar respuestas flexibles en todo el teatro de operaciones de CENTCOM”, señaló el mando aéreo estadounidense.

Las autoridades militares subrayaron que todas las actividades se realizarán con la aprobación de los países anfitriones y en coordinación con las autoridades civiles y militares de aviación. El objetivo, añadieron, es validar la movilidad rápida de personal y aeronaves, las operaciones distribuidas, el sostenimiento logístico y el mando y control integrado en un entorno multinacional.

El anuncio de los ejercicios se produjo un día después de que el CENTCOM confirmara la llegada del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de combate a Oriente Medio.

“El grupo de ataque del Abraham Lincoln está ahora desplegado en Oriente Medio para promover la seguridad regional y la estabilidad”, indicó el comando militar, sin precisar la duración del despliegue ni las áreas específicas de operación.

Imagen de archivo muestra al portaaviones USS Abraham Lincoln operando junto a un bombardero B-52H Stratofortress durante ejercicios militares de Estados Unidos en el mar Arábigo (AP)

El USS Abraham Lincoln, un portaaviones de la clase Nimitz, es uno de los buques de guerra más grandes del mundo y constituye un elemento central de la proyección de poder naval de Estados Unidos. Su despliegue incrementa las capacidades aéreas y defensivas disponibles para Washington en una región estratégica atravesada por conflictos abiertos y rivalidades geopolíticas.

El refuerzo militar estadounidense ocurre mientras persisten las tensiones con Irán, en particular tras la represión de protestas antigubernamentales que estallaron a fines de diciembre a raíz del colapso del valor de la moneda iraní, el rial. La divisa llegó a cotizar en torno a 1.077.500 riales por dólar, uno de sus niveles más bajos registrados, lo que aceleró el descontento social en varias ciudades del país.

Organizaciones de derechos humanos con sede fuera de Irán han denunciado un elevado número de muertos durante la represión, aunque las cifras difieren ampliamente de los datos oficiales difundidos por el régimen iraní. Las autoridades de Teherán han rechazado esas estimaciones y han atribuido parte de la violencia a lo que describen como acciones de “terroristas” y actores externos.

El portaaviones USS Gerald R. Ford y destructores que integran su grupo de combate navegan en el Atlántico acompañados por aeronaves de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos (REUTERS/Archivo)

El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que su gobierno evalúa distintas opciones frente a la situación en Irán, aunque también ha señalado que sigue abierto a una solución diplomática. Desde Teherán, en tanto, el régimen teocrático ha advertido que responderá si Estados Unidos o sus aliados lanzan ataques contra objetivos iraníes.

El Comando Central evitó vincular de forma directa los ejercicios anunciados y el despliegue del portaaviones con una operación concreta contra Irán. No obstante, la Fuerza Aérea indicó que las maniobras permitirán garantizar que los activos estadounidenses estén preparados para responder con rapidez y coordinación ante eventuales crisis en una de las regiones más volátiles del mundo.

(Con información de AFP y EFE)