Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón tras la visita de un alto funcionario de EEUU a Seúl

Kim Jong Un observa pruebas de misiles hipersónicos en Pyongyang. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón tras la visita de un alto funcionario del Pentágono a Seúl. (Agencia de Noticias Central Norcoreana/Servicio de Noticias Coreano via AP, archivo)

Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón el martes, según informaron Tokio y Seúl, un día después de que un funcionario estadounidense de visita elogiara al “aliado modelo” de Washington en el sur.

Pyongyang ha aumentado significativamente los ensayos con misiles en los últimos años, con el objetivo, según los analistas, de mejorar la precisión de sus capacidades de ataque, desafiar a Washington y a Seúl, y probar armas antes de exportarlas a su aliado clave, Rusia.

La guardia costera japonesa, citando al Ministerio de Defensa, dijo que había detectado dos misiles balísticos lanzados hacia el mar de Japón.

La agencia de noticias japonesa Jiji Press informó de que los dos misiles habían caído fuera de la zona económica exclusiva del país, citando fuentes del Ministerio de Defensa.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur también dijo que había detectado varios misiles balísticos lanzados por el Norte hacia lo que Seúl denomina el mar del Este.

Esta prueba es la segunda que realiza Pyongyang este mes, tras una salva de misiles lanzados horas antes de que el líder de Corea del Sur se dirigiera a China para asistir a una cumbre.

Se produce un día después de la visita de alto nivel a Seúl del número tres del Pentágono, Elbridge Colby, quien elogió a Corea del Sur como un “aliado modelo”.

Elbridge Colby en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado. El número tres del Pentágono visitó Seúl y elogió a Corea del Sur como "aliado modelo". (Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/Shutterstock)

Aliados desde hace mucho tiempo, los lazos entre Estados Unidos y Corea del Sur se forjaron en el derramamiento de sangre de la Guerra de Corea.

Washington sigue teniendo 28.500 soldados estacionados en Corea del Sur como medida disuasoria contra el Norte, que cuenta con armas nucleares.

Pyongyang denuncia habitualmente los ejercicios militares conjuntos de Washington y Seúl como ensayos para una invasión.

El mes pasado, el líder norcoreano, Kim Jong-un, criticó duramente la iniciativa de Seúl de desarrollar sus propios submarinos de propulsión nuclear con Estados Unidos, calificándola de “amenaza” que “debe ser contrarrestada”.

“Aumentar las tensiones”

Desfile militar del 80º aniversario del Partido de los Trabajadores en Pyongyang. Corea del Norte celebrará un nuevo congreso del partido en las próximas semanas, el primero en cinco años. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP, archivo)

Trump se reunió con Kim, de Corea del Norte, en tres ocasiones durante su primer mandato, en un intento por alcanzar un acuerdo de desnuclearización.

Sin embargo, desde que fracasara la cumbre de Hanói por las diferencias sobre lo que Pyongyang obtendría a cambio de renunciar a sus armas nucleares, no se ha avanzado nada entre los dos países.

Trump había expresado su esperanza de reunirse con Kim antes de la cumbre regional que se celebrará en Corea del Sur en octubre, pero el líder norcoreano no ha respondido a sus expectativas.

Mientras tanto, Pyongyang ha enviado miles de soldados a luchar por Rusia, según las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales, mientras Moscú sigue adelante con su invasión de Ucrania, que ya dura casi cuatro años.

Kim Jong Un visita un estudio de arte para supervisar esculturas conmemorativas de tropas norcoreanas caídas en el extranjero. Pyongyang mantiene miles de soldados desplegados en Rusia. (KCNA via REUTERS, archivo)

Corea del Norte también tiene previsto celebrar en las próximas semanas un congreso histórico de su partido gobernante, el primero en cinco años.

Antes de ese cónclave, Kim ordenó la “expansión” y modernización de la producción de misiles del país.

Yang Moo-jin, catedrático de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Seúl, declaró a la AFP que “con la proximidad del congreso del partido, el último lanzamiento parece tener como objetivo aumentar las tensiones para reforzar la disciplina interna y consolidar la unidad del régimen”.

Añadió que el momento del lanzamiento “también puede ser una respuesta a la visita de Colby” a la península.

(Con información de AFP)