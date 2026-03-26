Irán prepara ley para cobrar peaje por Ormuz mientras siguen los ataques cruzados: día 27

Redacción Internacional, 26 mar (EFE).- Irán dijo este jueves que prepara una ley para cobrar peaje por el paso por el estrecho de Ormuz, mientras continúan los ataques cruzados entre Israel, Irán y Líbano en el vigesimoséptimo día de guerra.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a insistir en que Teherán está dispuesto a negociar la paz con Washington, pese a las sucesivas negativas del país persa.

A continuación lo más relevante de las últimas horas:

- El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz.

- “Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, según la agencia Tasnim.

- La misión de Irán ante la ONU afirmó esta semana que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz.

- La Guardia Revolucionaria ha anunciado nuevas oleadas de ataques contra objetivos estadounidenses y contra Israel, estos últimos junto a Hizbulá.

- Según el cuerpo de élite iraní, los ataques alcanzaron la base Al Azraq en Jordania, la base Sheikh Isa en Baréin y Alí al Salem y Arifjan en Kuwait, además de más de 70 puntos en Haifa, Dimona y Khadra, en Israel.

- A lo largo de la noche, Israel detectó misiles lanzados desde Irán, y países como Baréin y Emiratos Árabes Unidos también interceptaron drones.

- La Guardia Revolucionaria también ha asegurado haber alcanzado un avión F-18 y el portaviones Abraham Lincoln de Estados Unidos, algo que Washington ha negado.

- Viendo cómo el bloqueo del estrecho de Ormuz tiene atenazada la economía mundial e inquieta a la Casa Blanca, Irán advirtió que cerrará el de Bab al Mandeb, que enlaza el mar Rojo con el océano Índico, si Estados Unidos intenta una invasión terrestre de su territorio.

- Israel tampoco ondea la bandera blanca y dijo haber completado una oleada de ataques "a gran escala" contra varios puntos de Irán, de los que solo especificó Isfahán, una localidad en el centro del país clave tanto militar como estratégicamente.

- Además, el Ejército israelí allanó el camino para poder llamar hasta 400.000 soldados reservistas a prestar servicios en la actual escalada contra Irán y la operación contra el grupo chií Hizbulá en Líbano.

- En el otro escenario bélico del conflicto, los bombardeos israelíes sobre el Líbano no han cesado y han provocado la muerte de al menos cinco personas en el sur del país, además de dejar a 19 más heridas. La cifra total de víctimas mortales se acerca a las 1.100.

- En paralelo, Hizbulá anunció en las últimas horas decenas de operaciones contra posiciones militares y asentamientos en el norte de Israel, incluyendo ataques con cohetes, artillería y drones, así como impactos contra carros de combate.

- El grupo chií proiraní aseguró que se encuentra en medio de intensos enfrentamientos con el Ejército israelí en Taybeh, en el sur del Líbano, uno de los principales puntos de confrontación y donde dice haber destruido ocho de sus tanques.

- El mandatario republicano aseguró la noche del miércoles que los líderes de Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan públicamente por temor a "ser asesinados por su propia gente".

- Mientras tanto, el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos militares en Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

- El republicano legislador de Alabama Mike Rogers, que preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EE.UU., denunció que el Pentágono ha evitado detallar sobre las operaciones militares previstas. "Queremos saber más sobre lo que está sucediendo", dijo a la prensa Rogers.

- Una encuesta del Centro de Investigación Pew reveló que la mayoría de los estadounidenses, un 59 %, cree que atacar a Irán fue una decisión equivocada y desaprueba la gestión del conflicto de Trump frente a un 38 % que la aprueba.

- El barril de brent, de referencia en Europa, se situaba cerca de los 105 dólares (104,53), una subida del 2,26 %, alrededor de las 6.00 GMT.

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