Ascienden a más de 6.100 los muertos por las masivas protestas contra el régimen de Irán

Iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 (UGC vía AP)

La organización no gubernamental con sede en Estados Unidos HRANA elevó a 5.777 el número de manifestantes muertos en su último reporte, en el que sitúa en 6.126 la cifra total de fallecidos en las protestas que comenzaron a finales de diciembre y se tornaron violentas en enero en Irán.

Según HRANA, organismo crítico con el régimen iraní, desde que comenzaron las protestas se han contabilizado un total de 6.126 muertes: 5.777 eran manifestantes, 86 eran menores de 18 años, 214 pertenecían a las fuerzas afiliadas al gobierno y otras 49 personas eran no manifestantes o civiles.

La caída del rial llevó a los comerciantes de Teherán a comenzar el 28 de diciembre protestas que pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica.

Las movilizaciones alcanzaron su momento álgido los días 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán y una fuerte represión.

El régimen de Teherán ha reconocido 3.117 muertes, mientras que la organización no gubernamental Iran Humans Rights (IHR) con sede en Oslo, sitúa el número de muertos en 3.428.

Irán sigue sin Internet (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Las autoridades iraníes mantienen bloqueado internet por decimoctavo día consecutivo, según la organización Netblocks, especializada en monitorear interrupciones en la red.

Sobre la situación de los centros médicos, HRANA afirma que “las fuerzas de seguridad identifican a las personas heridas en relación con las protestas y las retiran de los hospitales para arrestarlas”.

“En respuesta, más de 4.000 médicos han firmado una declaración condenando la represión de las fuerzas de seguridad contra el personal médico”, señaló la organización.

También indicó que el número de personas gravemente heridas asciende a 11.009 y el número total de arrestos a 41.880.

Asimismo, HRA ha documentado 245 casos de confesiones forzadas transmitidas y contabiliza 651 incidentes relacionados con las protestas en 200 ciudades de 31 provincias.

Policías iraníes desplegados en Teherán el 14 de enero (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

La amenaza iraní al despliegue naval de EEUU en Medio Oriente

En otro orden, las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia de un portaaviones y otros buques de Estados Unidos en Oriente Medio incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”, en un contexto de creciente tensión bilateral.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, indicó una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según la televisión estatal de Irán.

La fuente, cuyo nombre no se hizo público, sostuvo que la idea de llevar a cabo una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

En la misma línea, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes señaló que “la República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”.

Las advertencias se produjeron tras el ingreso del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a aguas de Oriente Medio, un despliegue confirmado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

(Con información de EFE y AFP)