Rusia no tiene apuro en llegar a un cese del fuego en Ucrania y dijo que no habrá resultados en el corto plazo

Rusia mantiene su exigencia de que Ucrania ceda todo el Donbas para lograr un acuerdo de paz (REUTERS/ARCHIVO)

El Kremlin reiteró su postura sobre la cesión total del Donbas por parte de Ucrania como elemento indispensable para cualquier acuerdo de paz, según informó la agencia estatal de noticias TASS tras las conversaciones trilaterales celebradas el fin de semana en Abu Dabi. Esta demanda territorial fue subrayada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que el tema “es de importancia fundamental para la parte rusa”, en referencia a la llamada “fórmula Anchorage”.

El presidente Vladímir Putin ha manifestado de forma reiterada que Rusia tomará por la fuerza toda la región ucraniana del Donbas, de la que las fuerzas rusas controlan actualmente el 90%, a menos que Kiev acepte cederla en un acuerdo. Según fuentes cercanas al Kremlin citadas por TASS, la “fórmula Anchorage” se refiere a un supuesto acuerdo alcanzado en agosto de 2025 entre Putin y el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, durante una cumbre en Alaska. Ese entendimiento contemplaría que Ucrania entregue el control total del Dombás y congele las líneas del frente en otras zonas del este y sur del país como condición para cualquier pacto futuro.

Las negociaciones por la paz en Ucrania se atascan en el Dombás (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, Kiev ha declarado en repetidas ocasiones que no cederá territorios que Moscú no ha logrado conquistar militarmente. En tanto, la agencia estatal RIA citó a Peskov calificando de “constructivas” las conversaciones celebradas en Abu Dabi y auspiciadas por Estados Unidos, aunque la primera ronda culminó sin acuerdo. No obstante, el Kremlin confirmó que una segunda ronda tendrá lugar la próxima semana, aunque no precisó la fecha exacta.

La delegación rusa en Abu Dabi estuvo formada exclusivamente por militares, según informaron medios estatales. Peskov expresó que el inicio de contactos constructivos ya representa un avance, aunque advirtió que aún queda “mucho trabajo por delante” y que sería un error esperar grandes resultados de los primeros encuentros.

Moscú insiste en que no declarará un alto el fuego hasta que las fuerzas ucranianas se retiren completamente del Donbas, donde Kiev todavía mantiene el control de más de una quinta parte de la región de Donetsk. Peskov reiteró que la cuestión territorial es prioritaria para Rusia y que ahora corresponde a expertos y grupos de trabajo avanzar en las negociaciones.

Kiev reiteró que no entregará territorios no conquistados militarmente por Moscú, manteniendo todavía más de una quinta parte de Donetsk (REUTERS/ARCHIVO)

Tanto representantes rusos como ucranianos calificaron de constructivas las discusiones, en las que, según el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, se abordaron “los posibles criterios para el fin de la guerra”. Una fuente rusa señaló que hubo “resultados” tras casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada, aunque reconoció que el control del Donbas sigue siendo el punto más complejo.

Un funcionario estadounidense presente en las reuniones declaró a los medios que “hubo mucho respeto en la sala entre las partes porque realmente buscaban encontrar soluciones”, pese a la violencia y las numerosas bajas registradas desde el inicio del conflicto.