Mundo

Steve Witkoff afirmó que EEUU e Israel están alineados sobre los próximos pasos para la segunda fase del plan para Gaza

Tras la reunión que mantuvo el sábado con Netanyahu, el enviado norteamericano dijo que ambos países coinciden “en la importancia de continuar la cooperación en todos los asuntos críticos para la región”

Guardar
Netanyahu recibió el sábado en
Netanyahu recibió el sábado en Israel a Witkoff y Kushner, enviados de Trump para Medio Oriente (Chen Junqing / Xinhua News)

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó este domingo que Washington e Israel están alineados sobre los próximos pasos en la implementación de la segunda fase del plan de 20 puntos para Gaza, tras mantener una reunión ayer con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Estados Unidos e Israel mantienen una relación sólida y duradera, basada en una estrecha coordinación y prioridades compartidas. La conversación fue constructiva y positiva, y ambas partes coincidieron en los próximos pasos y en la importancia de continuar la cooperación en todos los asuntos críticos para la región”, expresó Witkoff en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Según Witkoff, el encuentro, en el que participó una delegación estadounidense integrada también por Jared Kushner, Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum, abordó el progreso y la planificación de la segunda fase del “plan de paz” para Gaza propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Su mensaje en X añade que “ambos países están impulsando (el desarrollo de la segunda fase en Gaza) de manera conjunta”.

El enviado especial de Estados
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

Witkoff y Kushner aterrizaron en Tel Aviv durante la tarde de este sábado, y su agenda en Israel todavía se desconoce.

Este sábado tuvo lugar además una serie de reuniones entre el responsable del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, y el jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir, según un comunicado publicado hoy por el Ejército israelí.

Netanyahu, aceptó este miércoles la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza, cuya segunda fase comenzó oficialmente el miércoles pasado.

Witkoff, negociador del plan, explicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado.

El presidente Donald Trump recibe
El presidente Donald Trump recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. (Crédito de la imagen: Amos Ben Gershom/Israel Gpo vía ZUMA Press Wire)

Jared Kushner abordó este jueves en Davos (Suiza) el asunto de la desmilitarización de Gaza, el que más ampollas levanta en Israel, y afirmó que el movimiento islamista palestino Hamás deberá entregar primero las armas pesadas y luego irá gradualmente facilitando las ligeras, sin dar plazos concretos.

La Administración de Donald Trump presentó este jueves, además, su plan de reconstrucción para la llamada “nueva Gaza”, concebido como un ambicioso proyecto urbanístico lleno de rascacielos en un territorio de dos millones de habitantes devastado por más de dos años de ofensiva militar israelí.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Steve WitkoffEstados UnidosIsraelGazaGuerra en Medio OrienteGuerra en Gaza

Últimas Noticias

El gobierno de Irak anunció que procesará y juzgará a los terroristas del Estado Islámico trasladados desde Siria

La administración iraquí anunció que los combatientes del grupo yihadista, transferidos desde centros de detención sirios bajo mediación estadounidense, enfrentarán juicio nacional tras investigaciones a cargo de fuerzas de seguridad de ese país

El gobierno de Irak anunció

La represión en Irán causó al menos 30.000 muertos en apenas dos días, según funcionarios de salud locales

Oficiales del Ministerio de Salud iraní revelaron que la escala de la matanza el 8 y 9 de enero fue tal que agotó las bolsas para cadáveres y obligó a usar camiones de 18 ruedas para trasladar los cuerpos. La mortalidad en un período tan breve no tiene precedentes modernos

La represión en Irán causó

Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

La Armada francesa escoltó al navío hasta las cercanías de Marsella bajo un estricto operativo de seguridad. El capitán enfrenta cargos por pertenecer a la red de transporte ilegal que financia la invasión a Ucrania

Francia detuvo al capitán de

El papa León XIV lamentó los “continuos ataques” de Rusia en Ucrania y pidió intensificar los esfuerzos por la paz

El sumo pontífice advirtió sobre el impacto del conflicto en la población y abogó por el respeto entre los pueblos

El papa León XIV lamentó

Un cirujano relató el horror de la represión en Irán: “Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo”

Un médico describió cómo cientos de heridos por arma de fuego llegaban más rápido de lo que podían tratarlos durante la brutal represión de protestas en enero. Grupos de DDHH estiman más de 5.000 muertos

Un cirujano relató el horror
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un tirón al cuello por

Un tirón al cuello por una cadena de oro valorada en 6.000 euros: robo con violencia en Madrid al hijo del presidente de Colombia

San Valentín 2026: los 5 restaurantes más románticos de la Roma y Condesa

En video quedó registrado el momento de la captura de alias Ferreira, presunto cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar y Córdoba

Generación Z confirma marcha contra José Jerí para el 28 de enero: todo lo que se sabe de la movilización en Lima

Acciones de seguridad reducen percepción de inseguridad en Tijuana, según ENSU

INFOBAE AMÉRICA
La fiscal general de EEUU

La fiscal general de EEUU pide a Minnesota su padrón electoral para "terminar con el caos"

Los padres del enfermero muerto a tiros por agentes federales en Minneapolis subrayan que nunca sacó su arma

El gobierno de Irak anunció que procesará y juzgará a los terroristas del Estado Islámico trasladados desde Siria

Simeone: "Si queremos algo importante esta temporada, necesitamos a Julián al cien por cien"

Suspendidas las clases este lunes en el interior de Pontevedra, en alerta roja por lluvias

ENTRETENIMIENTO

Eric Dane generó preocupación por

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor

Christopher Judge califica como “desconcertante” su experiencia con Christopher Nolan

Matt Damon reveló que su esposa inicialmente se sintió atraída por Ben Affleck: “¿Elegiste al equivocado?”

“El rechazo también impulsa”: Millie Bobby Brown habló del final de “Stranger Things” y los nuevos comienzos

El escándalo fiscal que sacude la carrera de Cha Eun-woo: ¿qué pasó con el actor de “True Beauty”?