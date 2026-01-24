Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones iraníes contra Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos

La ofensiva militar de las tropas rusas impactó en zonas residenciales de Kiev y Kharkiv, lo que desató hospitalizaciones e interrupciones en el suministro de calefacción y agua

Nuevos ataques nocturnos con drones rusos contra Ucrania dejaron al menos 23 heridos en Kharkiv y en la capital, Kiev, según informaron las autoridades el sábado por la mañana, en un contexto en el que las partes del conflicto mantienen negociaciones trilaterales con Washington en Abu Dabi.

El alcalde de Kharkiv, Vitali Klitschko, reportó durante la madrugada un ataque con drones Shahed, de fabricación iraní, que dañó varios edificios residenciales en dos barrios de esa ciudad fronteriza con Rusia. “Hasta ahora hay 11 heridos”, detalló a través de la plataforma Telegram antes de conocerse que hubo otros ocho damnificados más en la localidad.

Durante la noche, todo el territorio ucraniano permaneció bajo alerta máxima por posibles ataques aéreos, y las autoridades militares de la capital ucraniana advirtieron especialmente sobre la amenaza de drones y misiles balísticos.

“Kiev es blanco de un ataque enemigo masivo”, alertó el alcalde , quien informó que varios edificios residenciales, oficinas y depósitos resultaron alcanzados en el bombardeo. Posteriormente, el mandatario local precisó: “Cuatro heridos en la capital. Tres de ellos fueron hospitalizados”. Luego, notificó sobre interrupciones en el suministro de calefacción y agua en la margen izquierda de la capital.

El incendio en uno de
El incendio en uno de los edificios afectados por el ataque ruso (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Al menos 134 rescatistas, 34 unidades del Servicio Estatal de Emergencias, policías, médicos, voluntarios y personal municipal participaron en la eliminación de las consecuencias del bombardeo en Kharkiv.

En el distrito de Dnipro, un incendio se desató en una cooperativa de garaje tras la caída de escombros de un vehículo aéreo no tripulado. Además, un camión de combustible estacionado en el lugar también resultó envuelto en llamas. La onda expansiva provocó la rotura de ventanas en un edificio de departamentos cercano.

Por otra parte, el distrito de Darnytsia, la caída de restos de un dron cerca de un centro médico privado dañó las ventanas del establecimiento, aunque en este caso no se produjo ningún incendio.

Un bombero en acción mientras
Un bombero en acción mientras intenta apagar las llamas de un incendio tras el bombardeo ruso (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Los drones Shahed fueron utilizados durante el ataque en la madrugada del sábado. Estos vehículos aéreos no tripulados, cuyo nombre significa “testigo” en persa y árabe, fueron diseñados originalmente en Irán y, en las primeras etapas del conflicto, eran importados a Rusia. Actualmente, su producción se lleva a cabo en territorio ruso, en instalaciones como las fábricas de Alabuga y la Planta Electromecánica de Izhevsk (IEMZ Kupol).

El más reciente ataque ruso ocurrió en medio de la actual crisis energética invernal en Ucrania y poco después de las conversaciones de paz trilaterales entre Kiev, Moscú y Washington. Los bombardeos reiterados por parte de Rusia contra la infraestructura ucraniana dejaron a grandes ciudades sin calefacción, electricidad ni agua, en un contexto de temperaturas gélidas.

Las llamas de los incendios
Las llamas de los incendios iluminaron la dura noche ucraniana por la ofensiva rusa (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Antes del inicio del ataque ruso, los ministros de Energía de los países del G7, junto a representantes de la Unión Europea y de otros estados, incluidos los escandinavos y Corea del Sur, se comprometieron el viernes a aportar “varios cientos de millones de euros” para apoyar las infraestructuras energéticas de Ucrania, gravemente dañadas por los bombardeors durante este invierno.

La reunión, organizada por Francia —que preside el G7 este trimestre— a solicitud de Ucrania y copresidida por el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, tuvo como objetivo “reforzar el apoyo de urgencia al sistema energético ucraniano tras la intensificación de los bombardeos rusos”.

El Ministerio francés de Exteriores denunció que estos ataques “privan a la población ucraniana de electricidad, agua y calefacción en medio de una ola de frío particularmente fuerte, buscando de forma intencional una crisis humanitaria”. La cancillería francesa consideró que esta ofensiva demuestra “la ausencia total de voluntad de Rusia de negociar de buena fe el fin de la guerra”.

Un ataque masivo con drones
Un ataque masivo con drones rusos en Járkov hirió a 14 personas (Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

A la reunión asistieron varios miembros del Gobierno ucraniano, encabezados por la primera ministra Yulia Svyrydenko.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, destacó las aportaciones de todos los participantes, que suman “varios cientos de millones de euros de financiación adicional para 2026 dirigidas al sector energético ucraniano y de numerosos equipamientos que están siendo ya enviados”.

Entre estos envíos figura un lote de cien generadores solares que Francia remitirá en las próximas semanas, con una capacidad conjunta de 13 MW.

(Con información de EFE)

