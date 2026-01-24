Mundo

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

La reunión se basó sobre el desarme de Hamas, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja)

El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (d), se reunió con el enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Medio, Steve Witkoff. EFE/Kobi Gideon/ GPO

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este sábado con el enviado del Gobierno estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para discutir el desarrollo de la segunda fase de la tregua en Gaza.

Según reportan los medios israelíes, la reunión se basó sobre el desarme de Hamas, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja). Además, se prevé que incluyó discusiones sobre la situación en Irán tras las recientes declaraciones en las que Trump aseguró que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a Irán.

El encuentro del primer ministro con los enviados estadounidenses tuvo lugar en la oficina del mandatario en Jerusalén.

Witkoff y Kushner aterrizaron en Tel Aviv esta misma tarde, luego de su paso por Abu Dabi, donde participaron de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

Netanyahu aceptó el miércoles pasado la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza, cuya segunda fase comenzó oficialmente el miércoles pasado.

Witkoff, negociador del plan, explicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado.

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (centro), el enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff (izquierda), y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner

Jared Kushner, por su parte, abordó el jueves en Davos el asunto de la desmilitarización de Gaza, el que más ampollas levanta en Israel, y afirmó que los terroristas de Hamas deberán entregar primero las armas pesadas y luego irá gradualmente facilitando las ligeras, sin dar plazos concretos.

Hasta el momento, Hamas ha aceptado deshacerse del armamento pesado, que califica de “ofensivo” y está muy mermado tras dos años de bombardeos israelíes, mientras que se ha mostrado reticente con las armas ligeras o “defensivas”.

La Administración de Donald Trump presentó el jueves, además, su plan de reconstrucción para la llamada “nueva Gaza”, concebido como un ambicioso proyecto urbanístico lleno de rascacielos en un territorio de dos millones de habitantes devastado por tres años de ofensiva militar israelí.

En Israel, el Ejército publicó un comunicado este viernes asegurando que no hay cambios en las directrices militares para el público en medio de las especulaciones sobre posibles ataques de Estados Unidos contra el régimen iraní.

“Antes del Shabat, quiero decirles a todos los ciudadanos de Israel: las Fuerzas de Defensa Israelíes están óptimamente preparadas, tanto defensiva como ofensivamente. Es importante enfatizar que no hay cambios en las instrucciones del Comando del Frente Interno. Nos aseguraremos de mantenerlos informados si hay algún cambio”, afirmó un portavoz militar en X.

(Con información de EFE)

