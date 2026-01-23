Protestas en Irán: el número de muertos por la represión del régimen se elevó a al menos 5.000

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Al menos 5.002 personas murieron durante la represión de las protestas nacionales en Irán, según activistas, que advirtieron que la cifra podría ser mayor en medio del apagón de internet más amplio registrado en el país, que ya supera las dos semanas, y del aumento de las tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en la región.

La salida de información desde Irán continúa limitada desde que las autoridades interrumpieron el acceso a internet el 8 de enero, mientras se deterioran las relaciones entre Washington y Teherán y un grupo de portaaviones estadounidenses se acerca a Medio Oriente.

La ONG Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, precisó que 4.716 de los fallecidos fueron manifestantes, 203 personas vinculadas al gobierno, 43 niños y 40 civiles que no participaban de las protestas. El organismo también indicó que más de 26.800 personas quedaron detenidas en el marco de una campaña de arrestos que se expandió en todo el país.

La agencia señaló que sus cifras resultaron precisas en episodios anteriores de disturbios en Irán y que se apoya en una red de activistas dentro del país para verificar las muertes.

El régimen iraní difundió el miércoles su primer balance oficial y sostuvo que 3.117 personas murieron. Añadió que 2.427 de los fallecidos en las manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre fueron civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto correspondió a “terroristas”. En episodios previos de protestas, la teocracia iraní subestimó o no reportó el número de víctimas fatales.

Así reprimen las fuerzas de seguridad de Irán durante las protestas

The Associated Press afirmó que no pudo evaluar de manera independiente el número de muertos, en parte por el corte del acceso a internet y el bloqueo de llamadas internacionales hacia el país. La agencia también indicó que las autoridades limitaron el trabajo de los periodistas en el terreno y que la televisión estatal emitió de forma reiterada versiones oficiales que calificaron a los manifestantes como “alborotadores” motivados por Estados Unidos e Israel, sin presentar pruebas que respalden esas afirmaciones.

El nuevo balance se conoció mientras se mantuvieron elevadas las tensiones tras las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien estableció dos líneas rojas en relación con las protestas: la muerte de manifestantes pacíficos y la realización de ejecuciones masivas por parte de Teherán.

En ese contexto, el ejército de Estados Unidos desplazó más activos militares hacia Medio Oriente, entre ellos el portaaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra que lo acompañan.

Un funcionario de la Marina de Estados Unidos, que habló con AP bajo condición de anonimato para referirse a movimientos militares, señaló el jueves que el grupo de ataque del Lincoln se encontraba en el océano Índico.

Trump declaró el jueves a bordo del Air Force One que Estados Unidos trasladó los buques hacia Irán “por si acaso” decidía avanzar con alguna acción. “Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección y quizá no tengamos que usarla”, afirmó Trump.

El mandatario estadounidense también sostuvo que amenazó a Irán con una acción militar que haría que ataques previos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes “parezcan insignificantes” si el gobierno avanzaba con ejecuciones planificadas de algunos manifestantes.

(Con información de Associated Press)