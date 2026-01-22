Los organizadores de la vigilia de Tiananmen en Hong Kong se declaran inocentes ante el tribunal chino que los acusa de subversión

El activista prodemocracia Tang Ngok-kwan espera fuera del Tribunal de Magistrados de West Kowloon para asistir a un juicio bajo la ley de seguridad nacional impuesta por China el jueves 22 de enero de 2026 en Hong Kong. (Foto AP/Chan Long Hei)

Dos organizadores de la prolongada vigilia en Hong Kong para conmemorar la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989 se declararon inocentes el jueves, mientras que un tercero se declaró culpable antes del juicio celebrado bajo una ley de seguridad nacional que ha borrado en gran medida la disidencia en la ciudad.

Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan y Albert Ho, exlíderes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, fueron acusados ​​de incitación a la subversión en septiembre de 2021 en virtud de la ley de seguridad nacional impuesta por China. La fiscalía alega que “poner fin al régimen de partido único”, algo que el grupo venía reclamando desde hacía tiempo, contravenía la Constitución china.

Lee y Chow se declararon inocentes y se programó la reanudación de la audiencia para los alegatos de los testigos de la defensa el viernes. Se enfrentan a una pena máxima de 10 años de prisión. Ho se declaró culpable y fue declarado culpable por el juez Alex Lee, quien indicó que el tribunal examinará su solicitud de una sentencia más leve después del juicio, que se prevé que dure 75 días.

Los argumentos del juicio se centran en el llamado de la alianza

El fiscal Ned Lai dijo el jueves que el llamado de la alianza significaba poner fin al liderazgo del Partido Comunista Chino y que ese objetivo se oponía a la constitución.

El activista prodemocracia Lee Cheuk-yan (centro) llega a un tribunal en Hong Kong, el 16 de abril de 2021. (Foto AP/Kin Cheung, Archivo)

Lai dijo que la alianza promovió ese llamado a través de diferentes canales, incluyendo la operación de un museo sobre la represión de 1989 y la organización de actividades.

El fiscal dijo que después de que la ley de seguridad de Hong Kong entró en vigor, Ho afirmó que seguiría adelante con los pedidos de “poner fin al régimen de partido único” y “una China democrática”.

El trío de acusados, que estaban en el centro del trabajo de la alianza, “personalmente o a través de la alianza, declararon que persistirían con el objetivo ilegal relevante de subvertir el poder estatal y sus acciones”, dijo Lai.

En una declaración de apertura publicada en línea, la fiscalía alegó que la alianza de Hong Kong había promovido su posición a través de la discusión del “incidente del 4 de junio”, en referencia a la represión de Tiananmen, y contenido negativo dirigido al país, aunque los acusados ​​podrían no haber mencionado planes o medios específicos para lograr su objetivo “ilegal”.

Miles de personas asisten a una vigilia con velas en memoria de las víctimas de la brutal represión militar del gobierno chino hace tres décadas contra los manifestantes en la Plaza Tiananmén de Pekín, en el Parque Victoria de Hong Kong, el 4 de junio de 2019. (Foto AP/Kin Cheung, Archivo)

El ex concejal de distrito prodemocracia Chan Kim-kam, amigo de Chow que asistió a vigilias anteriores, fue una de las docenas de personas que esperaban para conseguir asientos en la galería pública del tribunal.

“Necesitamos ser testigos de esto, independientemente de los resultados”, dijo.

Tang Ngok-kwan, ex miembro principal de la alianza, había estado esperando desde el lunes por la tarde.

“Usan su libertad a cambio de una defensa digna”, dijo. “Se trata de rendir cuentas ante la historia”.

Chow Hang Tung, vicepresidente de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, posa el 24 de mayo de 2021 en Hong Kong. (Foto AP/Vincent Yu, archivo)

El juicio plantea inquietudes sobre la libertad de expresión y la sociedad civil

Urania Chiu, profesora de Derecho en la Universidad Oxford Brookes, dijo que el caso toca el corazón de la libertad de expresión.

“La acusación se basa en el argumento de que el llamado general de la Alianza a ‘poner fin al régimen de partido único’ constituye una subversión sin más, lo que equivale a criminalizar una idea, un ideal político que está muy lejos de realizarse”, dijo.

Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, afirmó que el caso buscaba “reescribir la historia y castigar a quienes se niegan a olvidar a las víctimas de la represión de Tiananmen”.

Durante décadas, Hong Kong fue sede de la única conmemoración pública a gran escala de la represión de 1989 en China. Decenas de miles de personas asistían al evento anualmente hasta que las autoridades lo prohibieron en 2020 debido a la COVID-19.

Agentes de policía montan guardia mientras la gente espera fuera de los Tribunales de Magistrados de West Kowloon para asistir a un juicio bajo la ley de seguridad nacional impuesta por China el jueves 22 de enero de 2026 en Hong Kong. (Foto AP/Chan Long Hei)

Tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19, el parque fue ocupado por un carnaval organizado por grupos pro-Beijing. Quienes intentaron conmemorar el evento cerca del lugar fueron detenidos.

Antes de que la alianza votara a favor de disolverse en septiembre de 2021, la policía había solicitado información sobre el grupo, alegando tener motivos razonables para creer que actuaba como agente extranjero. La alianza rechazó las acusaciones y se negó a cooperar.

Chow, Tang y otro miembro clave de la alianza fueron condenados en un caso separado en 2023 por no proporcionar información a las autoridades sobre el grupo y fueron condenados a cuatro meses y medio de prisión cada uno. Sin embargo, el tribunal superior de la ciudad revocó sus condenas en 2025.

Beijing dijo que la ley de seguridad de 2020 era necesaria para la estabilidad de la ciudad luego de las enormes protestas a favor de la democracia en 2019 que enviaron a cientos de miles de personas a las calles.

La misma ley ha condenado a decenas de otros destacados activistas prodemocracia, incluido el exmagnate de los medios Jimmy Lai en diciembre. Decenas de organizaciones de la sociedad civil han cerrado desde que entró en vigor la ley.

