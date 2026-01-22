Mundo

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000

Guardar
Manifestantes se congregan mientras arden
Manifestantes se congregan mientras arden vehículos durante protestas contra el régimen en Teherán, Irán (REUTERS)

El régimen iraní admitió este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que estallaron a finales de diciembre, pero activistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser considerablemente más alta.

El anuncio, realizado por la Fundación de Veteranos y Mártires y transmitido por la televisión estatal, representa el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la violencia, aunque los datos han sido rápidamente puestos en duda por observadores independientes.

El movimiento de protestas, impulsado inicialmente por el descontento económico, derivó en una ola nacional de huelgas y manifestaciones que desafió abiertamente a la teocracia instaurada tras la revolución de 1979.

Según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, 2.427 de los fallecidos son considerados “mártires”, tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad. Otros 690, según la versión oficial, fueron catalogados como “terroristas, alborotadores y atacantes de instalaciones militares”.

Irán reconoció que hay más
Irán reconoció que hay más de 3.100 muertos en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Sin embargo, fuentes independientes insisten en que el régimen iraní tiene un largo historial de subestimar el impacto de la represión estatal. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, advirtió que “todas las pruebas disponibles apuntan a que el verdadero número de muertos durante las protestas es mucho más alto”.

Según Amiry-Moghaddam, si se aplica el mismo patrón de ocultamiento que el régimen ha seguido en otros contextos, como las ejecuciones, el balance podría alcanzar o incluso superar las 25.000 víctimas fatales.

Las evidencias que tenemos señalan de forma consistente la responsabilidad del Estado: los manifestantes fueron atacados con fuego real por parte de las fuerzas de seguridad y sus aliados, incluyendo el uso de ametralladoras pesadas”, declaró Amiry-Moghaddam.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó el número de muertos verificados a 4.560, aunque reconoció que la cifra podría ser mucho mayor dada la dificultad para recopilar información en un país bajo un estricto apagón de internet.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

El régimen iraní ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, insistiendo en que los disturbios fueron provocados por “elementos terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel. Pero organizaciones como Amnistía Internacional han documentado el uso deliberado de munición real y disparos a los ojos de los manifestantes desde tejados y posiciones elevadas, así como la represión contra mujeres y menores. El grupo Hengaw, también con sede en Noruega, confirmó la muerte de al menos 42 mujeres a manos de las fuerzas estatales.

La falta de acceso a información independiente sigue siendo uno de los principales obstáculos para saber el alcance real de la represión. El grupo monitor Netblocks ha documentado más de 300 horas de apagón total de internet y telefonía desde el 8 de enero, lo que dificulta la comunicación tanto dentro como fuera del país. Videos que han logrado salir de Irán muestran morgues saturadas, cuerpos con heridas de bala y familiares intentando identificar a los muertos en condiciones caóticas.

Las protestas, que comenzaron por el alza del costo de vida y la crisis económica agravada por las sanciones internacionales, pronto se transformaron en un desafío frontal al liderazgo clerical. La respuesta del régimen fue desplegar fuerzas policiales y militares en las principales ciudades, cortar las comunicaciones y lanzar ataques directos contra los manifestantes.

Una gran cantidad de iraníes marcharon en el norte de Toronto en solidaridad con el pueblo iraní

“El mundo está observando”, advirtió Mahmood Amiry-Moghaddam, quien pidió a la comunidad internacional mecanismos para proteger a los civiles iraníes y sancionar a los responsables de la represión.

En paralelo, las tensiones con Estados Unidos han escalado. El canciller iraní Abbas Araqchi advirtió en un artículo en The Wall Street Journal que “si Irán es atacado, responderá con toda su fuerza”, mientras el presidente Donald Trump reiteró que cualquier agresión iraní recibirá una respuesta “fulminante”.

Mientras las autoridades iraníes intentan cerrar el capítulo de las protestas y responsabilizan a “enemigos externos”, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos insisten en que la violencia estatal no puede quedar impune. El verdadero costo humano de la represión podría tardar semanas o meses en conocerse, pero ya supera cualquier episodio similar en las últimas décadas del país.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

IránRepresión en IránProtestas en IránMuertos en IránConsejo de Seguridad NacionalAmnistía InternacionalÚltimas Noticias AméricaCensuraBloqueo de Internet

Últimas Noticias

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos

Un ataque aéreo israelí alcanzó un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción mientras los reporteros documentaban distribución de ayuda humanitaria. El incidente eleva a casi 220 el número de periodistas palestinos asesinados desde octubre de 2023

Israel lanzó ataques en la

Alemania detuvo a una empresaria germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia desde 2023

La sospechosa habría recopilado información sobre ayuda militar a Ucrania y tecnología de drones con ayuda de dos exoficiales alemanes, en un caso que evidencia la intensificación de las actividades de inteligencia rusa en Europa

Alemania detuvo a una empresaria

Países del Mercosur mantienen su respaldo al acuerdo comercial con la Unión Europea pese al freno de la Eurocámara

Uruguay, Paraguay y Brasil señalaron que el envío del texto al Tribunal de Justicia no invalida el pacto firmado y confiaron en que el trámite legal no alterará su implementación

Países del Mercosur mantienen su

La Eurocámara aprobó el préstamo de USD 90.000 millones para Ucrania

El mecanismo de cooperación reforzada permite a 24 Estados miembros avanzar sin Hungría, Eslovaquia y República Checa en un crédito que destinará 60.000 millones de euros al gasto militar y 30.000 al presupuesto ucraniano

La Eurocámara aprobó el préstamo

Tensión entre Rusia y Japón: Moscú realizó una patrulla aérea con cazas y bombarderos nucleares

Las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo una misión de más de once horas con bombarderos Tu-95MS y cazas escolta sobre aguas neutrales, generando preocupación en Tokio por la creciente tensión regional

Tensión entre Rusia y Japón:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayeron Marina “N” y Dulce

Cayeron Marina “N” y Dulce “N” tras dos operativos contra el narcomenudeo y la extorsión en CDMX

Un pequeño hincha del Junior rompió en llanto tras verse en una imagen hecha con IA: esta fue la razón

Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte y será reemplazado por Fernando Herrmann

Detienen a conductor de tractocamión con 12 toneladas de mercancía valuada en 3.5 millones de pesos

“La Oficina”, la célula que vendía drogas en ‘tiendas 24 hrs’ de Tijuana y que su líder fue enviado a EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Perú refuerza la seguridad en cárceles con sistema biométrico donado por Estados Unidos

El portero español Iago Herrerín ficha por el Deportivo Pasto colombiano

Trump lamenta que haya "demasiada atención mediática" en Minnesota al ICE y poca a los "políticos corruptos"

Un surfista herido leve en el cuarto ataque de tiburón en tres días en Australia

Los delegados del Partido Comunista de Vietnam comienzan a elegir a sus próximos líderes

ENTRETENIMIENTO

Arrestan a la expareja de

Arrestan a la expareja de Djimon Hounsou tras denuncia por presunta agresión

Oona Chaplin contó cómo se preparó para dar vida a Varang en Avatar: “La música metal me ayudó a conectar con la rabia”

Jenny Slate defiende a Blake Lively de Justin Baldoni en medio de su pleito legal: “Es un falso aliado”

Kim Kardashian recordó la disputa que tuvo con Taylor Swift hace 10 años: “Es una artista estupenda”

Paul Mescal compartió facetas desconocidas: sus películas, bandas y poesías favoritas