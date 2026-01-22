El gobierno australiano recordó con un jornada nacional de luto a las víctimas de tiroteo antisemita en Bondi Beach

Ahmed al Ahmed, el australiano de origen sirio que desarmó a un hombre armado durante la masacre del 14 de diciembre de 2025 en una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach, enciende una vela durante el Día Nacional de Luto en Sídney, Australia, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Jeremy Piper

Los australianos guardaron silencio y encendieron velas el jueves en un día nacional de luto por las 15 personas asesinadas por hombres armados que abrieron fuego durante un festival judío en Bondi Beach.

Millones de personas guardaron un minuto de silencio a las 7:01 p.m. hora de la costa este (0801 GMT) mientras las banderas ondeaban a media asta en memoria de las víctimas del tiroteo masivo del 14 de diciembre, el más mortífero en Australia en tres décadas.

La bandera nacional australiana ondea a media asta en Bondi Beach durante el Día Nacional de Luto por las víctimas de la masacre de Bondi Beach en Sídney, Australia, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Jeremy Piper

La gente colocó velas en las ventanas y en las puertas de las casas de todo el país.

Las familias y representantes de los fallecidos también encendieron 15 velas en una ceremonia de oraciones y homenajes en la Ópera de Sídney, con el tema “La luz triunfará”.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla en la Ópera de Sídney durante el Día Nacional de Luto por las víctimas del tiroteo masivo del 14 de diciembre de 2025 en una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach, en Sídney, Australia, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Jeremy Piper

Bajo un manto de seguridad, los francotiradores se posaron sobre las velas del famoso edificio.

“Ustedes vinieron a celebrar un festival de luz y libertad, y fueron recibidos con la violencia del odio”, dijo el primer ministro Anthony Albanese, quien vestía una kipá judía mientras se dirigía a los reunidos en la Ópera.

Familiares de las víctimas del tiroteo masivo del 14 de diciembre de 2025 en una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach, leen una oración en la Ópera de Sídney durante un Día Nacional de Luto, en Sídney, Australia, el 22 de enero de 2026. REUTERS/Jeremy Piper

“Lamento profundamente no haber podido proteger a sus seres queridos de este mal”.

Sajid Akram y su hijo Naveed presuntamente dispararon contra la multitud que asistía a una celebración de Hanukkah en la playa de Sydney, inspirados en la ideología del grupo Estado Islámico.

La gente se consuela mientras contempla ofrendas florales en memoria de las víctimas del tiroteo del 14 de diciembre en Bondi Beach, en el Bondi Pavilion de Sídney, el 22 de enero de 2026, como parte del día nacional de luto. (Foto de Steven Markham / AFP)

Antisemitismo

Entre las víctimas se encontraban un sobreviviente del Holocausto de 87 años, una pareja que se enfrentó a uno de los hombres armados y una niña de 10 años, Matilda, quien fue descrita en su funeral como un “rayo de sol”.

Los primeros en responder corrieron a atender a los heridos a pesar de los peligros de ese día, desconocidos se protegieron unos a otros de los disparos y el dueño de una tienda, Ahmed al Ahmed, famosamente le arrebató un arma a uno de los atacantes.

Los recogepelotas colocan un ramo de flores en la cancha del Rod Laver Arena durante un minuto de silencio en memoria de las víctimas del tiroteo de Bondi, durante el Día Nacional de Luto, el quinto día del Abierto de Australia, en Melbourne, el 22 de enero de 2026. (Foto: DAVID GRAY / AFP)

“Son los héroes, ¿verdad? La gente que se puso en peligro”, dijo el maestro David Barrett en Bondi Beach.

Es una pena que la gente haya tenido que hacer eso. Pero supongo que eso demuestra el espíritu australiano: la gente siempre está dispuesta a ayudar.

Una corona de flores se coloca en la cancha de Rod Laver durante el Día Nacional de Luto de Australia por las víctimas del tiroteo masivo de Bondi Beach REUTERS/Edgar Su

Albanese ha enfrentado críticas por su presunta lentitud en la lucha contra el antisemitismo antes del ataque.

Desde el tiroteo, ha aceptado establecer una comisión real de investigación de alto nivel, que incluirá exámenes de las acciones de los servicios de seguridad y los crecientes informes de antisemitismo.

Un ramo de flores (izq., abajo) descansa sobre la cancha del Rod Laver Arena durante un minuto de silencio en memoria de las víctimas del tiroteo de Bondi, durante el Día Nacional de Luto, el quinto día del Abierto de Australia, en Melbourne, el 22 de enero de 2026. (Foto de Izhar Khan / AFP)

Su gobierno laborista de tendencia izquierdista aprobó esta semana en el Parlamento nuevas leyes que buscan reforzar el control de armas y acabar con los delitos de incitación al odio y radicalización.

La legislación endurece las penas por discursos de odio y radicalización, establece un marco para enumerar los grupos de odio prohibidos y facilita el rechazo o la cancelación de visas a sospechosos.

Se pueden ver homenajes en el paso elevado, donde los atacantes perpetraron su acto terrorista, en memoria de las víctimas del tiroteo del 14 de diciembre en Bondi Beach, Sídney, el 22 de enero de 2026, como parte del día de luto nacional. (Foto de Steven Markham / AFP)

Preguntas de seguridad

En materia de armas de fuego, Australia establecerá un programa nacional de recompra de armas, endurecerá las normas sobre las importaciones de armas y ampliará los controles de antecedentes para los permisos de armas a fin de permitir la participación de los servicios de inteligencia.

El presunto pistolero Sajid Akram, de 50 años, fue asesinado a tiros por la policía durante el ataque en Bondi Beach. De nacionalidad india, entró en Australia con visado en 1998.

Los asistentes se ponen de pie para escuchar el himno nacional durante el servicio conmemorativo "La Luz Triunfará" en la Ópera de Sídney, el 22 de enero de 2026. (Foto de Steven Markham / AFP)

Su hijo Naveed, de 24 años, ciudadano nacido en Australia que permanece en prisión, ha sido acusado de terrorismo y 15 asesinatos.

La policía y las agencias de inteligencia se enfrentan a preguntas difíciles sobre si podrían haber actuado antes para evitar el tiroteo.

El rabino Pinchus Feldman habla durante el servicio conmemorativo "La Luz Triunfará" en la Ópera de Sídney el 22 de enero de 2026, como parte del día nacional de luto por las víctimas del tiroteo ocurrido en Bondi Beach el 14 de diciembre de 2025. (Foto de Steven Markham / AFP)

Naveed Akram fue detectado por la agencia de inteligencia de Australia en 2019, pero desapareció del radar después de que se decidió que no representaba una amenaza inminente.

(con información de AFP)