La Unión Europea advirtió que las presiones de Estados Unidos no lograrán que Dinamarca entregue Groenlandia

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, interviene ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo durante un debate sobre la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca (REUTERS/Yves Herman)

La Unión Europea reafirmó este martes que no aceptará presiones ni amenazas de Estados Unidos para que Dinamarca ceda Groenlandia. El bloque mostró su apoyo a la soberanía danesa sobre la isla e insistió en que ningún arancel o medida coercitiva modificará esta posición.

La alta representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, advirtió ante el Parlamento Europeo que las “amenazas diarias” de Donald Trump no lograrán su objetivo. “Permítanme ser muy clara: las amenazas diarias no presionarán a Dinamarca para que entregue Groenlandia”, remarcó.

Kallas rechazó abiertamente la posibilidad de que Washington imponga aranceles como instrumento de presión. Subrayó que estas acciones “corren el riesgo de empobrecer tanto a Europa como a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida”.

“No tenemos ningún interés en buscar pelea, pero nos mantendremos firmes. Europa cuenta con una serie de herramientas para proteger sus intereses. El Ártico es una nueva frontera para la competencia geoestratégica”, dijo.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, sostuvo ante el Parlamento Europeo que la soberanía del territorio ártico no es negociable y pidió abordar cualquier preocupación de seguridad a través de la OTAN (Europa Press)

En los últimos días, Trump ha amenazado con un arancel del 10% a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, a partir del 1 de febrero. Esta presión se enmarca en su intento de que Dinamarca negocie la cesión de Groenlandia a Estados Unidos, lo que ha intensificado las tensiones en la relación transatlántica.

El portavoz comunitario Olof Gill informó que la Comisión Europea busca evitar una escalada del conflicto y recalcó los posibles daños económicos. “Al final esto dañaría a consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico”, dijo. Sin embargo, la UE dispone de “una serie de herramientas para proteger sus intereses”, incluidas represalias comerciales si fuera necesario.

El domingo, los embajadores de los Veintisiete analizaron posibles represalias valoradas en EUR 93.000 millones en respuesta a la eventual imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Por ahora, la medida está suspendida para favorecer un posible acuerdo comercial bilateral.

Donald Trump ha amenazado con un arancel del 10% a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, a partir del 1 de febrero (Europa Press)

Países como Francia, Alemania, España y Polonia propusieron activar el instrumento anti coerción, aprobado en 2023. Este mecanismo permitiría a la Comisión restringir importaciones, inversiones y derechos comerciales estadounidenses, así como limitar la participación de empresas de Estados Unidos en licitaciones públicas en la Unión Europea.

En materia de seguridad, Kallas recalcó que la OTAN está preparada para abordar cualquier inquietud geopolítica en el Ártico. En los últimos días, varios países europeos han enviado personal militar a Groenlandia para una misión de evaluación orientada a mantener la estabilidad y la previsibilidad en la región, sin suponer amenaza para otros países.

La alta representante añadió que “ningún país tiene derecho a apoderarse del territorio de otro, ni en Ucrania ni en Groenlandia ni en ningún otro lugar del mundo”. Asimismo, indicó que actualmente no se aprecia interés o intervención relevante de Rusia o China en Groenlandia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (REUTERS/Antonio Bronic/Archivo)

Kallas apeló al diálogo entre aliados ante la situación generada por las amenazas y reconoció que Europa afronta un escenario no experimentado hasta ahora. “Nos enfrentamos a una situación que no habíamos vivido antes”, señaló, y defendió la necesidad de dar una respuesta “calma, decidida y unida”.

Las reacciones de eurodiputados reflejaron preocupación y unidad ante lo que calificaron como una “línea roja” en las relaciones con Estados Unidos. El liberal danés Morten Løkkegaard resaltó el peso comercial de la Unión Europea. Por su parte, el socialista Nacho Sánchez Amor ironizó con la necesidad de “un manual de psicología infantil” para tratar con Trump, mientras que Niels Flemming Hansen, del Partido Popular, lo comparó con un niño decidido a quedarse con lo ajeno.

El respaldo de la Unión Europea hacia Dinamarca y Groenlandia fue reiterado por sus líderes, quienes enfatizaron que la integridad territorial de la isla es innegociable y que la voluntad de su pueblo prevalecerá, más allá de cualquier presión externa.

(Con información de EFE)