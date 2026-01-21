Mundo

Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias en Gaza y un grupo ligado a flotillas por vínculos con Hamas

El Departamento del Tesoro estadounidense bloquea activos de seis entidades benéficas gazatíes y de la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero, acusadas de financiar operaciones del grupo terrorista palestino

Guardar
ARCHIVO - Personas cargan sacos
ARCHIVO - Personas cargan sacos y cajas con alimentos y ayuda humanitaria descargados de un convoy del Programa Mundial de Alimentos que se dirigía a la Ciudad de Gaza, el 16 de junio de 2025, en el norte de la Franja de Gaza (AP Foto/Jehad Alshrafi, archivo)

Estados Unidos impuso el miércoles un paquete de sanciones contra siete organizaciones acusadas de operar como fachadas para canalizar fondos hacia las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el ala militar de Hamas. Las medidas afectan a seis entidades benéficas con sede en la Franja de Gaza y a la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero, principal organizadora de flotillas civiles que intentan romper el bloqueo marítimo israelí sobre el enclave palestino. La Administración Trump fundamentó las sanciones en documentación capturada por fuerzas israelíes en oficinas de Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

El Departamento del Tesoro identificó a las organizaciones gazatíes como Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, estas entidades afirman proveer atención médica y asistencia humanitaria a civiles palestinos, pero en realidad sostienen las operaciones militares del grupo terrorista. John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que la Administración Trump no mirará hacia otro lado mientras el liderazgo de Hamas y sus facilitadores explotan el sistema financiero para financiar operaciones terroristas.

Las sanciones bloquean cualquier activo que los grupos tengan en Estados Unidos y penalizan las transacciones con ellos. El Tesoro detalló que las organizaciones están integradas en el brazo militar de Hamas. Miembros de las fuerzas de seguridad internas del grupo islamista están formalmente asignados para trabajar en estas supuestas organizaciones benéficas. De acuerdo con Washington, Hamas proporciona a sus combatientes instrucciones detalladas sobre cómo solicitar que sus organizaciones afiliadas provean proyectos y servicios específicos.

Según el Departamento del Tesoro, Waed Society recibe financiación directamente de Hamas para ejecutar proyectos del grupo en Gaza. Al Nur y Al Falá han transferido dinero directamente a la rama militar. El Tesoro especificó que Al Falá canalizó 2,5 millones de dólares durante un período de tres años. Merciful Hands, Al Salamé y Qawafil están igualmente financiadas por el grupo para completar proyectos destinados a beneficiar a la organización.

Miembros de Hamas en la
Miembros de Hamas en la Franja de Gaza,

La séptima entidad sancionada es la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero, conocida por sus siglas en inglés PCPA. El Departamento del Tesoro señaló que este grupo ha sido el principal organizador de flotillas que buscan romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre Gaza y que actúa clandestinamente en nombre de Hamas. Según el comunicado, los aspectos estratégicos y tácticos de su actividad están controlados por el grupo islamista mediante la colocación de figuras clave en posiciones importantes.

Israel ha interceptado sistemáticamente estas flotillas compuestas por múltiples embarcaciones y ha detenido a sus participantes. Entre los activistas detenidos figura la sueca Greta Thunberg, conocida mundialmente por su activismo climático. Thunberg participó en una flotilla en junio de 2025 que fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales. Todos los activistas a bordo fueron detenidos y posteriormente deportados.

La PCPA fue establecida en 2018 y funciona, según documentos capturados en Gaza, como el cuerpo representativo de Hamas en el extranjero. Israel designó a la PCPA como organización terrorista en 2021. Un documento recuperado por las fuerzas israelíes es una carta de 2021 firmada por Ismail Haniyeh, entonces jefe de la Oficina Política de Hamas, que delinea cómo el grupo debería tomar control del proceso político palestino mediante la escalada de violencia contra Israel y el impulso del alcance internacional, identificando a la PCPA como parte central de esta estrategia.

01/09/2025 La Global Sumud Flotilla
01/09/2025 La Global Sumud Flotilla vuelve a partir desde el Puerto de Barcelona, a 1 de septiembre de 20256, en Barcelona, Catalunya (España) Kike Rincón - Europa Press

El Departamento del Tesoro también sancionó a Zaher Khaled Hassan Birawi, ciudadano británico que es miembro fundador de la PCPA. Birawi ha sido identificado como líder de flotillas hacia Gaza durante los últimos quince años. En 2010, actuó como uno de los portavoces de la flotilla turca Mavi Marmara, incidente en el que diez personas murieron cuando fuerzas israelíes abordaron las embarcaciones en aguas internacionales.

El bloqueo naval sobre Gaza fue establecido por Israel a finales de 2009 para prevenir el contrabando de armas, después de que Hamas tomara el control de la Franja en 2007. Una investigación independiente de Naciones Unidas sobre el incidente de la Mavi Marmara criticó a las fuerzas israelíes por uso excesivo de fuerza pero respaldó la legalidad del bloqueo naval.

El contexto de estas sanciones es crítico. Gaza ha quedado reducida a escombros tras más de quince meses de guerra iniciada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de aproximadamente 1.200 personas en Israel y el secuestro de 251 rehenes. El Ministerio de Salud controlado por Hamas reporta más de 70.000 muertes en Gaza. Naciones Unidas determinó anteriormente que había situación de hambruna en el enclave.

Temas Relacionados

HamasIsraelPalestinamedio orientegaza

Últimas Noticias

La Junta de Paz de Trump: qué es, cómo funciona, quién la integra y su impacto en la diplomacia internacional

Concebido inicialmente para supervisar el alto el fuego en Gaza, el organismo promovido por la Casa Blanca amplió su mandato a conflictos globales y despierta inquietud por su relación con la ONU

La Junta de Paz de

Estados Unidos comenzó a transferir detenidos del Estado Islámico desde Siria a Irak

Estados Unidos inicia la transferencia de detenidos de Estado Islámico desde Siria a Irak

Estados Unidos comenzó a transferir

Siria acusó a las milicias kurdas de romper el alto el fuego tras la muerte de siete soldados en una explosión

El Ejército sirio atribuyó un ataque con drones a las Fuerzas Democráticas Sirias que dejó siete muertos en Hasakeh, pero las milicias kurdas lo niegan y culpan a un accidente durante el traslado de munición

Siria acusó a las milicias

El museo de la Vida Romántica reabrirá el Día de San Valentín en París

La institución, dedicada al Romanticismo y ubicada en el corazón de la capital francesa, retomará sus actividades este 14 de febrero tras una restauración, presentando una colección renovada y una exposición especial sobre el pintor Paul Huet

El museo de la Vida

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un terrorista de Hezbollah en el Líbano

Un dirigente del grupo chií fue abatido en la localidad de Yanouh, donde, de acuerdo con fuentes castrenses, coordinaba operaciones y participó en incidentes que implicaron resistencia a inspecciones militares y movimientos sospechosos de armamento

Las Fuerzas de Defensa de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Galatasaray - Atlético de Madrid,

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el homenaje de Estado por las víctimas de Córdoba tendrá lugar el 31 de enero en Huelva

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres frases indican que una amistad no es sana”

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Panamá cierra términos de financiamiento

Panamá cierra términos de financiamiento con garantías del Banco Mundial

Lagarde abandona una cena en Davos molesta por comentarios de secretario Comercio EEUU

El embajador argentino en París obliga a tapar las Malvinas en un mapa en la Asamblea gala

El presidente de Bulgaria anuncia su dimisión cuando el país está también sin Gobierno

Partido opositor venezolano espera que reforma de ley petrolera abra puertas a inversiones

ENTRETENIMIENTO

El K-pop se apodera de

El K-pop se apodera de las nominaciones principales de los Grammy 2026

Taylor Swift será incorporada al Salón de la Fama de los Compositores tras dos décadas de carrera

Alexander Skarsgård aclaró las especulaciones en torno a su sexualidad: “Con quién he estado, hombres o mujeres, no importa”

Salen a la luz mensajes privados entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni

David y Victoria Beckham regresan a las redes sociales tras las acusaciones de su hijo Brooklyn