Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias en Gaza y un grupo ligado a flotillas por vínculos con Hamas

ARCHIVO - Personas cargan sacos y cajas con alimentos y ayuda humanitaria descargados de un convoy del Programa Mundial de Alimentos que se dirigía a la Ciudad de Gaza, el 16 de junio de 2025, en el norte de la Franja de Gaza (AP Foto/Jehad Alshrafi, archivo)

Estados Unidos impuso el miércoles un paquete de sanciones contra siete organizaciones acusadas de operar como fachadas para canalizar fondos hacia las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el ala militar de Hamas. Las medidas afectan a seis entidades benéficas con sede en la Franja de Gaza y a la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero, principal organizadora de flotillas civiles que intentan romper el bloqueo marítimo israelí sobre el enclave palestino. La Administración Trump fundamentó las sanciones en documentación capturada por fuerzas israelíes en oficinas de Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

El Departamento del Tesoro identificó a las organizaciones gazatíes como Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, estas entidades afirman proveer atención médica y asistencia humanitaria a civiles palestinos, pero en realidad sostienen las operaciones militares del grupo terrorista. John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que la Administración Trump no mirará hacia otro lado mientras el liderazgo de Hamas y sus facilitadores explotan el sistema financiero para financiar operaciones terroristas.

Las sanciones bloquean cualquier activo que los grupos tengan en Estados Unidos y penalizan las transacciones con ellos. El Tesoro detalló que las organizaciones están integradas en el brazo militar de Hamas. Miembros de las fuerzas de seguridad internas del grupo islamista están formalmente asignados para trabajar en estas supuestas organizaciones benéficas. De acuerdo con Washington, Hamas proporciona a sus combatientes instrucciones detalladas sobre cómo solicitar que sus organizaciones afiliadas provean proyectos y servicios específicos.

Según el Departamento del Tesoro, Waed Society recibe financiación directamente de Hamas para ejecutar proyectos del grupo en Gaza. Al Nur y Al Falá han transferido dinero directamente a la rama militar. El Tesoro especificó que Al Falá canalizó 2,5 millones de dólares durante un período de tres años. Merciful Hands, Al Salamé y Qawafil están igualmente financiadas por el grupo para completar proyectos destinados a beneficiar a la organización.

La séptima entidad sancionada es la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero, conocida por sus siglas en inglés PCPA. El Departamento del Tesoro señaló que este grupo ha sido el principal organizador de flotillas que buscan romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre Gaza y que actúa clandestinamente en nombre de Hamas. Según el comunicado, los aspectos estratégicos y tácticos de su actividad están controlados por el grupo islamista mediante la colocación de figuras clave en posiciones importantes.

Israel ha interceptado sistemáticamente estas flotillas compuestas por múltiples embarcaciones y ha detenido a sus participantes. Entre los activistas detenidos figura la sueca Greta Thunberg, conocida mundialmente por su activismo climático. Thunberg participó en una flotilla en junio de 2025 que fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales. Todos los activistas a bordo fueron detenidos y posteriormente deportados.

La PCPA fue establecida en 2018 y funciona, según documentos capturados en Gaza, como el cuerpo representativo de Hamas en el extranjero. Israel designó a la PCPA como organización terrorista en 2021. Un documento recuperado por las fuerzas israelíes es una carta de 2021 firmada por Ismail Haniyeh, entonces jefe de la Oficina Política de Hamas, que delinea cómo el grupo debería tomar control del proceso político palestino mediante la escalada de violencia contra Israel y el impulso del alcance internacional, identificando a la PCPA como parte central de esta estrategia.

01/09/2025 La Global Sumud Flotilla vuelve a partir desde el Puerto de Barcelona, a 1 de septiembre de 20256, en Barcelona, Catalunya (España) Kike Rincón - Europa Press

El Departamento del Tesoro también sancionó a Zaher Khaled Hassan Birawi, ciudadano británico que es miembro fundador de la PCPA. Birawi ha sido identificado como líder de flotillas hacia Gaza durante los últimos quince años. En 2010, actuó como uno de los portavoces de la flotilla turca Mavi Marmara, incidente en el que diez personas murieron cuando fuerzas israelíes abordaron las embarcaciones en aguas internacionales.

El bloqueo naval sobre Gaza fue establecido por Israel a finales de 2009 para prevenir el contrabando de armas, después de que Hamas tomara el control de la Franja en 2007. Una investigación independiente de Naciones Unidas sobre el incidente de la Mavi Marmara criticó a las fuerzas israelíes por uso excesivo de fuerza pero respaldó la legalidad del bloqueo naval.

El contexto de estas sanciones es crítico. Gaza ha quedado reducida a escombros tras más de quince meses de guerra iniciada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de aproximadamente 1.200 personas en Israel y el secuestro de 251 rehenes. El Ministerio de Salud controlado por Hamas reporta más de 70.000 muertes en Gaza. Naciones Unidas determinó anteriormente que había situación de hambruna en el enclave.