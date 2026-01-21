El museo de la Vida Romántica reabrirá el Día de San Valentín en París

El Musée de la Vie Romantique reabre en París el 14 de febrero tras una restauración y coincide con el Día de San Valentín

El próximo Día de San Valentín, París sumará un nuevo motivo para atraer a quienes buscan una experiencia distinta en pleno corazón de la Ciudad del Amor. Tras una profunda restauración que mantuvo sus puertas cerradas desde septiembre de 2024, el Musée de la Vie Romantique reabrirá el 14 de febrero y volverá a recibir a quienes desean sumergirse en el arte, la historia y la atmósfera única del Romanticismo. Para quienes prefieren el arte y la literatura a las comedias románticas y las cajas de bombones, la cita en este museo promete una jornada especial, cargada de significado y sensibilidad.

Ubicado en un pabellón construido en la década de 1830, el Museo de la Vida Romántica ocupa un espacio cargado de historia y perfectamente integrado en el imaginario parisino. El edificio, de aspecto típicamente francés, fue levantado en pleno apogeo del movimiento romántico. Su arquitectura y sus jardines evocan la época en la que París era epicentro cultural y artístico, y el Romanticismo irrumpía como una respuesta apasionada frente a la rigidez de la Ilustración y el avance imparable de la industrialización.

El Romanticismo, que floreció entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, se caracterizó por dar valor central a las emociones, la imaginación y la naturaleza. Artistas, escritores y músicos buscaban romper con las estructuras formales y celebrar la subjetividad y el sentimiento. En ese contexto, París se convirtió en un hervidero de creatividad, y el actual museo resulta ser un auténtico testimonio de aquellos años.

Inaugurado como museo en 1987, este edificio fue en su origen la residencia del pintor Ary Scheffer, figura destacada del Romanticismo francés. Scheffer no solo dejó un legado pictórico notable, sino que su hogar se transformó en un centro neurálgico de la vida intelectual y artística del siglo XIX. Allí, el pintor organizaba célebres salones, reuniones sociales donde se congregaban algunos de los protagonistas más influyentes de la época.

Entre los asistentes a estos encuentros figuraban nombres tan reconocidos como Charles Dickens, Frédéric Chopin y Eugène Delacroix. En las mismas salas donde hoy se exhiben obras de arte, antaño se forjaban amistades, se debatían ideas y se trazaban los contornos de nuevas corrientes culturales. El ambiente vibrante de aquellos salones pervive, de algún modo, en la atmósfera actual del museo, que mantiene viva la memoria de aquel cruce de caminos entre artes plásticas, música y literatura.

La colección permanente del Musée de la Vie Romantique reúne pinturas, esculturas, objetos personales y recuerdos de la época romántica, con especial atención a las obras de Scheffer y sus contemporáneos. El recorrido por sus salas permite comprender la riqueza y diversidad del movimiento, así como la importancia de París como punto de encuentro de talentos internacionales. Resulta especialmente llamativo que muchas de las piezas expuestas se encuentren en el mismo lugar donde sus autores y admiradores solían conversar y compartir ideas.

En 2013, el museo pasó a ser de titularidad pública, lo que supuso un cambio relevante para el acceso de los visitantes. Desde entonces, la entrada a las exposiciones permanentes es gratuita, facilitando que tanto parisinos como turistas puedan disfrutar de este espacio sin restricciones. Esta apertura ha consolidado al museo como un lugar accesible y popular, ideal para quienes desean descubrir el Romanticismo de forma directa y sin barreras económicas.

La ansiada reapertura en febrero vendrá acompañada de novedades. La colección permanente ha sido reorganizada para ofrecer una experiencia renovada y más coherente, acorde con los criterios museográficos actuales. Además, la fecha elegida para la reinauguración, el Día de San Valentín, refuerza la conexión entre el museo y el imaginario romántico que le da nombre.

Uno de los grandes atractivos será la exposición especial dedicada a Paul Huet, considerado el “pionero olvidado de la pintura paisajística romántica francesa”. Bajo el título “Huet, Face au Ciel” (De cara al cielo), esta muestra ofrecerá la oportunidad de redescubrir el legado de un artista clave para entender la evolución del paisaje en la pintura francesa. La exposición estará abierta hasta el 31 de agosto de 2026, lo que permitirá a un amplio público acercarse a la obra de Huet y su influencia en el Romanticismo.

El museo abrirá sus puertas todos los días, excepto los lunes, en horario de 10:00 a 18:00. Esta agenda facilitará la visita tanto a residentes como a viajeros que deseen explorar una faceta menos conocida de París. La reapertura del Musée de la Vie Romantique se presenta así como una invitación a dejarse llevar por la historia, el arte y la emoción en uno de los rincones más evocadores de la ciudad.