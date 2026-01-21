Mundo

Al menos cuatro muertos en Ucrania tras los ataques nocturnos rusos contra la capital y la ciudad natal de Zelensky

La Fuerza Aérea ucraniana asegura haber derribado cerca de 85 de los alrededor de cien drones lanzados por Putin. El invierno está en su momento más frío y la falta de energía para calefacción somete a los ucranianos a un sufrimiento extremo

Guardar
Un residente cubre una ventana
Un residente cubre una ventana rota mientras los rescatistas trabajan en el lugar del ataque con drones rusos cerca de la ciudad de Chornomorsk, en la región de Odesa, Ucrania (REUTERS/Nina Liashonok)

Los ataques nocturnos de Rusia contra la provincia de Kiev causaron la muerte de dos personas, informaron las autoridades ucranianas el lunes tras la emisión de una alerta aérea nacional.

Una persona murió en la capital, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

Y en la vecina ciudad de Fastiv, un hombre de unos 70 años también falleció, según informó Mykola Kalashnyk, gobernador regional de Kiev.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania mientras Kiev y sus aliados buscan concretar un plan negociado por Estados Unidos para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La Fuerza Aérea ucraniana asegura haber derribado cerca de 85 de los alrededor de cien drones lanzados por Rusia.

Otras dos personas han muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, según han denunciado las autoridades del país europeo.

El gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha indicado en un mensaje en redes sociales que los fallecidos son un hombre de 77 años y una mujer de 72, antes de afirmar que una tercera persona ha resultado herida y ha tenido que ser hospitalizada.

“El agresor lanzó un ataque con misiles contra Krivói Rog”, ha subrayado, al tiempo que ha destacado que el ataque ruso ha dejado además daños en cerca de 15 viviendas, un edificio administrativo y varios vehículos en el distrito de Sinelniki.

Agentes de policía inspeccionan los
Agentes de policía inspeccionan los restos de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Un electricista repara una línea
Un electricista repara una línea en el lugar del ataque con drones rusos cerca de la ciudad de Chornomorsk, región de Odesa, Ucrania (REUTERS/Nina Liashonok)

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que Rusia ha lanzado durante la noche cerca de 97 drones y un misil balístico Iskander, antes de subrayar que 84 de los aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea

“Se ha registrado el impacto de un misil balístico y trece drones kamikaze en once ubicaciones, así como el impacto de restos de drones derribados en otro lugar”, ha dicho. “El ataque sigue en marcha, dado que hay numerosos drones enemigos en nuestro espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad”, ha dicho.

Rusia bombardeó Ucrania con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero en su último ataque nocturno a la red eléctrica ucraniana, afirmó el martes el presidente, Volodimir Zelensky, mientras Moscú no da muestras públicas de estar dispuesto a poner fin a la invasión de su vecino en el corto plazo.

El ataque dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios de apartamentos en la capital, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Casi el 80% de los edificios afectados habían recuperado recientemente su suministro de calefacción después de un gran bombardeo ruso el 9 de enero que sumió a miles de personas en un apagón de varios días, expresó.

Los residentes toman bebidas calientes
Los residentes toman bebidas calientes y cargan sus dispositivos dentro de una tienda de campaña de un punto de ayuda humanitaria gestionado por el gobierno ucraniano durante un apagón después de que la infraestructura civil crítica fuera alcanzada durante la noche por misiles rusos y ataques de aviones no tripulados en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Mueren dos personas en un
Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelensky

Ucrania está soportando uno de sus inviernos más fríos en años, con temperaturas en Kiev de -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit). Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos sobre el suministro eléctrico con el objetivo de dejar a los ucranianos sin calefacción y agua corriente y desgastar su resistencia casi cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas tratan de mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Su tarea principal era transmitir cómo los implacables ataques rusos están socavando la diplomacia, según Zelensky.

(Con información de AFP, Europa Press y AP)

Temas Relacionados

KievKrivói RogGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Japón reiniciará este miércoles la planta nuclear más grande del mundo tras el accidente de Fukushima en 2011

Un reactor de la central japonesa ubicada en Niigata vuelve a la actividad luego de obtener la aprobación gubernamental, pese a la persistente división social sobre el regreso de la energía atómica en la región

Japón reiniciará este miércoles la

Trump respaldó al presidente sirio y la ofensiva del Ejército en el norte del país contra las milicias kurdas

El presidente de Estados Unidos catalogó a Ahmed al-Sharaa como “un tipo fuerte” que está trabajando “muy duro” para “mantener a los terroristas presos” con el poder de las fuerzas gubernamentales

Trump respaldó al presidente sirio

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación de Trump para integrar el Consejo de la Paz

La oficina ministerial informó que el premier israelí se sumará al grupo ideado por el presidente de Estados Unidos, el cual busca la colaboración de dirigentes internacionales en tareas de reconstrucción y estabilidad global

El primer ministro de Israel,

Condenaron a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe

La justicia de Japón impuso la pena máxima a un hombre de 45 años declarado culpable de matar al ex mandatari, luego de un proceso marcado por el interés ciudadano y cuestionamientos sobre el control de armas

Condenaron a cadena perpetua al

Ucrania a oscuras y bajo cero: el frío como estrategia de guerra de los rusos

Los ataques a la infraestructura energética ucraniana privan de luz, agua y calefacción a la población civil. El objetivo es generar una crisis de magnitud para quebrar al gobierno de Zelensky. Un drama humanitario en cámara lenta

Ucrania a oscuras y bajo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: el servicio ferroviario permanece suspendido en toda Cataluña

Vivienda asegura que hay suelo urbanizable para construir medio millón de inmuebles ante el déficit en el mercado

¿Sarampión o algo más? Así puedes distinguirlo de otras enfermedades similares

México envía a 40 soldados del Ejército a EEUU para capacitación militar

Perú: las predicciones del tiempo para Iquitos este 21 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Un hacker asegura haber puesto

Un hacker asegura haber puesto a la venta una base de datos que afecta a 16 millones de clientes de PcComponentes

FundéuRAE: “costa este” y “costa oeste”, en minúsculas

Alcaraz cumple ante Hanfmann y se mete en tercera ronda de Australia

Al Sisi pide construir sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza para estabilizar O.Medio

Lecornu desvela hoy cómo aprobará las cuentas de 2026 sin un voto parlamentario

ENTRETENIMIENTO

Céline Dion despidió a Valentino

Céline Dion despidió a Valentino Garavani con un emotivo homenaje y recuerdos de complicidad artística

Woody Harrelson admite que no soportaba a Matthew McConaughey al principio de ‘True Detective’: “Había veces que quería meterle un puñetazo”

A 20 años del estreno de High School Musical: ¿qué fue de la vida de los protagonistas?

El futuro de Star Wars después de Kathleen Kennedy: cambios de liderazgo, películas en desarrollo y dudas estratégicas

Ron Perlman revela su lado más íntimo y lanza un proyecto para cambiar las reglas de Hollywood