Al menos cuatro muertos en Ucrania tras los ataques nocturnos rusos contra la capital y la ciudad natal de Zelensky

Un residente cubre una ventana rota mientras los rescatistas trabajan en el lugar del ataque con drones rusos cerca de la ciudad de Chornomorsk, en la región de Odesa, Ucrania (REUTERS/Nina Liashonok)

Los ataques nocturnos de Rusia contra la provincia de Kiev causaron la muerte de dos personas, informaron las autoridades ucranianas el lunes tras la emisión de una alerta aérea nacional.

Una persona murió en la capital, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

Y en la vecina ciudad de Fastiv, un hombre de unos 70 años también falleció, según informó Mykola Kalashnyk, gobernador regional de Kiev.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania mientras Kiev y sus aliados buscan concretar un plan negociado por Estados Unidos para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La Fuerza Aérea ucraniana asegura haber derribado cerca de 85 de los alrededor de cien drones lanzados por Rusia.

Otras dos personas han muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, según han denunciado las autoridades del país europeo.

El gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha indicado en un mensaje en redes sociales que los fallecidos son un hombre de 77 años y una mujer de 72, antes de afirmar que una tercera persona ha resultado herida y ha tenido que ser hospitalizada.

“El agresor lanzó un ataque con misiles contra Krivói Rog”, ha subrayado, al tiempo que ha destacado que el ataque ruso ha dejado además daños en cerca de 15 viviendas, un edificio administrativo y varios vehículos en el distrito de Sinelniki.

Agentes de policía inspeccionan los restos de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Un electricista repara una línea en el lugar del ataque con drones rusos cerca de la ciudad de Chornomorsk, región de Odesa, Ucrania (REUTERS/Nina Liashonok)

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que Rusia ha lanzado durante la noche cerca de 97 drones y un misil balístico Iskander, antes de subrayar que 84 de los aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea

“Se ha registrado el impacto de un misil balístico y trece drones kamikaze en once ubicaciones, así como el impacto de restos de drones derribados en otro lugar”, ha dicho. “El ataque sigue en marcha, dado que hay numerosos drones enemigos en nuestro espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad”, ha dicho.

Rusia bombardeó Ucrania con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero en su último ataque nocturno a la red eléctrica ucraniana, afirmó el martes el presidente, Volodimir Zelensky, mientras Moscú no da muestras públicas de estar dispuesto a poner fin a la invasión de su vecino en el corto plazo.

El ataque dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios de apartamentos en la capital, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Casi el 80% de los edificios afectados habían recuperado recientemente su suministro de calefacción después de un gran bombardeo ruso el 9 de enero que sumió a miles de personas en un apagón de varios días, expresó.

Los residentes toman bebidas calientes y cargan sus dispositivos dentro de una tienda de campaña de un punto de ayuda humanitaria gestionado por el gobierno ucraniano durante un apagón después de que la infraestructura civil crítica fuera alcanzada durante la noche por misiles rusos y ataques de aviones no tripulados en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelensky

Ucrania está soportando uno de sus inviernos más fríos en años, con temperaturas en Kiev de -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit). Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos sobre el suministro eléctrico con el objetivo de dejar a los ucranianos sin calefacción y agua corriente y desgastar su resistencia casi cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas tratan de mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Su tarea principal era transmitir cómo los implacables ataques rusos están socavando la diplomacia, según Zelensky.

(Con información de AFP, Europa Press y AP)