Mundo

Purga en el Partido Comunista de China: el régimen expulsó a un ex alto funcionario de inteligencia tras acusaciones de corrupción

El ex viceministro de Seguridad es señalado por sobornos y manipulación de procesos judiciales, además de usar su posición para favorecer intereses particulares y acumular riqueza luego de retirarse de funciones oficiales

Guardar
El régimen de Xi Jinping
El régimen de Xi Jinping expulsó a un ex alto funcionario de inteligencia tras acusaciones de corrupción (REUTERS/ARCHIVO)

El Partido Comunista de China (PCCh) expulsó a Gao Yichen, ex alto funcionario de inteligencia, tras acusaciones de corrupción que incluyen el cobro de sobornos y la manipulación de asuntos judiciales, según comunicó la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) este martes. La medida se enmarca en una serie de acciones recientes contra la corrupción dentro de las filas del partido y el Ejército Popular de Liberación (EPL), en un contexto de creciente vigilancia y control interno.

La investigación de la CCDI determinó que Gao Yichen, de 75 años, ex viceministro del Ministerio de Seguridad del Estado, incurrió en “graves violaciones a la disciplina del partido”. El organismo señaló que el ex funcionario “perdió sus ideales y convicciones”, “careció de conciencia política y discernimiento” y participó en una “colusión extendida” entre funcionarios y empresarios, lo que “contaminó gravemente el ambiente político”. Además, el comunicado oficial condenó que, tras su retiro, Gao continuó “acumulando riqueza de manera desenfrenada”, fenómeno descrito como “retirado pero no inactivo”, donde ex autoridades utilizan su influencia para beneficio personal.

La Comisión Central de Inspección
La Comisión Central de Inspección Disciplinaria denunció que Gao Yichen participó en colusión entre funcionarios y empresarios, afectando el ambiente político

Según informes del South China Morning Post, tras dejar el cargo, Gao Yichen proyectó una imagen filantrópica al fundar un comité de patrimonio cultural bajo la Asociación para la Cultura Yan Huang de China. Sin embargo, la CCDI sostiene que empleó su posición para favorecer a terceros en trámites como aprobaciones de ofertas públicas iniciales, transferencias de derechos de tierras y resolución de casos legales, recibiendo a cambio sumas importantes de dinero de manera ilícita. El organismo ordenó el decomiso de todos los bienes obtenidos ilegalmente y remitió el caso a la fiscalía para su revisión y eventual procesamiento público.

La trayectoria de Gao Yichen se desarrolló en el núcleo de los aparatos de seguridad y control político del Estado. Graduado en ruso por la Universidad de Heilongjiang en 1972, trabajó como corresponsal del diario oficial Guangming Daily en la Unión Soviética y Estados Unidos antes de asumir funciones en el Ministerio de Seguridad del Estado. En 2005 fue nombrado subdirector de la Oficina del Grupo Central para la Prevención y Manejo de Cuestiones de Sectas, conocida como Oficina 610, órgano encargado de coordinar acciones contra grupos religiosos ilegales y organizaciones consideradas subversivas. Tras la disolución de la Oficina 610 en 2018, sus funciones se integraron a la Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales y al Ministerio de Seguridad Pública.

El escándalo de la Fuerza
El escándalo de la Fuerza de Cohetes y nuevas directrices refuerzan el control y la lealtad política dentro del Ejército Popular de Liberación (EFE/ARCHIVO)

En octubre del año pasado, las autoridades chinas expulsaron a nueve altos mandos militares, incluyendo al general He Weidong, ex vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) y miembro del Politburó, por “graves violaciones disciplinarias” y presunta corrupción, según el Ministerio de Defensa. Estas sanciones, aprobadas por el Comité Central del PCCh y la CMC, forman parte de una serie de escándalos recientes que han afectado a la cúpula militar, incluyendo la destitución de dos ministros de Defensa y varios oficiales de la Fuerza de Cohetes, unidad clave del programa nuclear chino. El liderazgo del partido ha intensificado la supervisión sobre el EPL, emitiendo en julio nuevas directrices para reforzar la “lealtad política” y la integridad entre sus miembros.

Temas Relacionados

CorrupciónPartido Comunista de ChinaGao YichenComisión Central de Inspección DisciplinariaHe WeidongChinaPekínSeguridad estatalEjército Popular de LiberaciónMinisterio de Seguridad del EstadoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Atentado del Estado Islámico contra un restaurante chino de Kabul: siete muertos

La incursión de un atacante suicida en un establecimiento ubicado en un distrito concurrido de la capital afgana generó víctimas mortales, entre ellas un extranjero. Lanzan nuevas advertencias de seguridad para residentes chinos

Atentado del Estado Islámico contra

Dura crítica de Trump al acuerdo del Reino Unido que cede las islas Chagos a Mauricio: “Es una gran estupidez”

El archipiélago del Océano Índico incluye la isla Diego García, donde EEUU y Gran Bretaña conservarán su actual base militar. El presidente norteamericano dijo que este pacto demuestra que su país debe controlar Groenlandia

Dura crítica de Trump al

La presidenta de la Comisión Europea habló sobre los aranceles de Trump por Groenlandia: “Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”

Ursula von der Leyen dijo en el Foro de Davos que los Estados miembros buscan defender la soberanía y estabilidad de la región. También consideró que distanciarse de un país amigo como EEUU solamente favorecería a sus rivales geopolíticos

La presidenta de la Comisión

El futuro del empaque sostenible: residuos agrícolas noruegos buscan reemplazar el plástico

Investigadores en Noruega estudian cómo aprovechar desechos de zanahoria, papa y otros cultivos para crear materiales alternativos destinados a envases, con el objetivo de promover una industria más sostenible y un uso más eficiente de los recursos agrícolas del país

El futuro del empaque sostenible:

Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y dejó a más de 5.600 edificios residenciales sin calefacción

El alcalde de la capital de Kiev, Vitali Klitschko, añadió también que “una gran parte de la ciudad quedó sin agua corriente”, tras el impacto de los bombardeos sobre infraestructuras urbanas y energéticas

Rusia lanzó un ataque masivo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
David Céspedes, doctor: “Estos tres

David Céspedes, doctor: “Estos tres alimentos pueden mejorar los síntomas de TDAH”

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Las Margaritas

Un maltratador escapa corriendo de la Policía en Valencia y acaba teniendo que ser rescatado al colgarse de un puente

Los seis trucos para cuidar tu horno en invierno

INFOBAE AMÉRICA
Dura crítica de Trump al

Dura crítica de Trump al acuerdo del Reino Unido que cede las islas Chagos a Mauricio: “Es una gran estupidez”

Muhammad Ali, el Midas del ring que enseñó al boxeo a contar en millones

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 ene (11.00 GMT)

El príncipe Enrique asiste a la segunda jornada del juicio contra el Mail

Jordania tacha de "peligrosa escalada" la demolición israelí de la sede de la UNRWA

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás del icónico

La historia detrás del icónico cameo de Valentino en ‘El diablo viste de Prada’

Cómo se desató el infierno de los Beckham: redes bloqueadas, intermediarios legales y acusaciones cruzadas

James Gunn lanza la primera imagen de la secuela de ‘Superman’: “Entrando en la fortaleza...”

La actriz ganadora del Oscar que lamenta haber triunfado: “Nunca lo quise, tenía una carrera mucho mejor antes”

Por qué “Misión Imposible” fue rechazada en su estreno y hoy es un clásico del cine de acción