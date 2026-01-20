Purga en el Partido Comunista de China: el régimen expulsó a un ex alto funcionario de inteligencia tras acusaciones de corrupción

El régimen de Xi Jinping expulsó a un ex alto funcionario de inteligencia tras acusaciones de corrupción (REUTERS/ARCHIVO)

El Partido Comunista de China (PCCh) expulsó a Gao Yichen, ex alto funcionario de inteligencia, tras acusaciones de corrupción que incluyen el cobro de sobornos y la manipulación de asuntos judiciales, según comunicó la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) este martes. La medida se enmarca en una serie de acciones recientes contra la corrupción dentro de las filas del partido y el Ejército Popular de Liberación (EPL), en un contexto de creciente vigilancia y control interno.

La investigación de la CCDI determinó que Gao Yichen, de 75 años, ex viceministro del Ministerio de Seguridad del Estado, incurrió en “graves violaciones a la disciplina del partido”. El organismo señaló que el ex funcionario “perdió sus ideales y convicciones”, “careció de conciencia política y discernimiento” y participó en una “colusión extendida” entre funcionarios y empresarios, lo que “contaminó gravemente el ambiente político”. Además, el comunicado oficial condenó que, tras su retiro, Gao continuó “acumulando riqueza de manera desenfrenada”, fenómeno descrito como “retirado pero no inactivo”, donde ex autoridades utilizan su influencia para beneficio personal.

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria denunció que Gao Yichen participó en colusión entre funcionarios y empresarios, afectando el ambiente político

Según informes del South China Morning Post, tras dejar el cargo, Gao Yichen proyectó una imagen filantrópica al fundar un comité de patrimonio cultural bajo la Asociación para la Cultura Yan Huang de China. Sin embargo, la CCDI sostiene que empleó su posición para favorecer a terceros en trámites como aprobaciones de ofertas públicas iniciales, transferencias de derechos de tierras y resolución de casos legales, recibiendo a cambio sumas importantes de dinero de manera ilícita. El organismo ordenó el decomiso de todos los bienes obtenidos ilegalmente y remitió el caso a la fiscalía para su revisión y eventual procesamiento público.

La trayectoria de Gao Yichen se desarrolló en el núcleo de los aparatos de seguridad y control político del Estado. Graduado en ruso por la Universidad de Heilongjiang en 1972, trabajó como corresponsal del diario oficial Guangming Daily en la Unión Soviética y Estados Unidos antes de asumir funciones en el Ministerio de Seguridad del Estado. En 2005 fue nombrado subdirector de la Oficina del Grupo Central para la Prevención y Manejo de Cuestiones de Sectas, conocida como Oficina 610, órgano encargado de coordinar acciones contra grupos religiosos ilegales y organizaciones consideradas subversivas. Tras la disolución de la Oficina 610 en 2018, sus funciones se integraron a la Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales y al Ministerio de Seguridad Pública.

El escándalo de la Fuerza de Cohetes y nuevas directrices refuerzan el control y la lealtad política dentro del Ejército Popular de Liberación (EFE/ARCHIVO)

En octubre del año pasado, las autoridades chinas expulsaron a nueve altos mandos militares, incluyendo al general He Weidong, ex vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) y miembro del Politburó, por “graves violaciones disciplinarias” y presunta corrupción, según el Ministerio de Defensa. Estas sanciones, aprobadas por el Comité Central del PCCh y la CMC, forman parte de una serie de escándalos recientes que han afectado a la cúpula militar, incluyendo la destitución de dos ministros de Defensa y varios oficiales de la Fuerza de Cohetes, unidad clave del programa nuclear chino. El liderazgo del partido ha intensificado la supervisión sobre el EPL, emitiendo en julio nuevas directrices para reforzar la “lealtad política” y la integridad entre sus miembros.