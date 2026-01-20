Donald Trump anunció que se reunirá con el secretario general de la OTAN en Suiza para hablar sobre Groenlandia

Donald Trump se reunirá el secretario general de la OTAN en Suiza para hablar sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que abordará la crisis abierta por su pretensión de control sobre Groenlandia en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, en un contexto de crecientes tensiones con Dinamarca, Groenlandia y varios países europeos.

El mandatario estadounidense difundió el anuncio a través de un mensaje en su red social Truth, donde señaló que mantuvo una conversación telefónica con Rutte centrada en la situación de la isla ártica y que ambos acordaron un encuentro en Davos. “Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza”, precisó Trump en su publicación.

En el mismo mensaje, el presidente subrayó la importancia estratégica del territorio. “Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!”, escribió el mandatario republicano, al insistir en que la isla ocupa un lugar central en la arquitectura de seguridad internacional.

Trump también defendió el papel de su país como potencia militar global y vinculó esa posición al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. “Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado”, afirmó en el texto. En esa misma línea, sostuvo que su país constituye el principal garante de la estabilidad internacional. “Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo. Y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!”, añadió.

Horas antes, en una breve entrevista telefónica con la cadena NBC News, Trump evitó aclarar si ordenaría el uso de la fuerza para tomar el control de Groenlandia, territorio semiautónomo bajo soberanía de Dinamarca. Ante esa consulta, el mandatario se limitó a responder: “Sin comentarios”.

El presidente estadounidense también se refirió a la posibilidad de imponer nuevos gravámenes a siete países europeos, incluido Dinamarca, que enviaron tropas a Groenlandia. Al ser consultado sobre esta opción, aseguró: “Lo haré al 100%” si no alcanza un acuerdo con los líderes de esos países para la adquisición de la isla.

En ese contexto, agregó: “Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya ven lo que les ha traído. En eso debería centrarse Europa, no en Groenlandia”.

También, reiteró su postura en declaraciones a la prensa antes de despegar del aeropuerto de North Perry, en el estado de Florida, donde expresó que no esperaba resistencia europea a su plan. “No creo que (los líderes europeos) se opongan”, señaló.

Las reiteradas advertencias del mandatario estadounidense elevaron la tensión en el Ártico y motivaron reacciones políticas y diplomáticas. En ese marco, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, solicitaron al secretario general de la OTAN el establecimiento de una misión de la Alianza Atlántica en la isla.

La propuesta danesa y groenlandesa surgió después de la llegada a la zona de soldados de varios países aliados, que participaron en maniobras militares ajenas a la estructura formal de la OTAN. Según las autoridades locales, una misión específica de la Alianza permitiría reforzar la coordinación defensiva y dar una respuesta institucional a la situación creada por las declaraciones de Trump.

Groenlandia ocupa una posición estratégica en el Ártico, en rutas clave entre América del Norte y Europa, y concentra interés militar y geopolítico por su ubicación y recursos. El debate sobre su control se trasladará ahora al Foro de Davos, donde Trump y Rutte prevén reunir a “las distintas partes”.

