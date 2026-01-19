Rusia lanzó uno de los mayores ataques con drones registrados contra Ucrania desde el inicio de la invasión

Rusia lanzó contra Ucrania uno de los mayores ataques registrados desde el inicio de la invasión en 2022

Rusia lanzó anoche uno de los mayores ataques con drones contra Ucrania desde el inicio de la invasión, con un total de 145 aparatos no tripulados, de los cuales las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 126, según informó este lunes la Fuerza Aérea de Kiev en un comunicado difundido a través de Telegram. El organismo detalló que los ataques, ejecutados entre las 18.00 horas del domingo y la madrugada del lunes, incluyeron drones de los modelos Shahed, Gerbera y otros tipos, lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde Chauda, en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ocupado de Donetsk.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que alrededor de noventa de los drones utilizados eran del modelo Shahed. Hasta las 08.30 horas del lunes, las unidades de defensa antiaérea habían logrado interceptar o inutilizar 126 aparatos, aunque también se registraron impactos de trece drones en doce localizaciones distintas, además de la caída de fragmentos en cinco zonas, según el mismo comunicado.

Por su parte, la empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, comunicó en Telegram que “debido a la complicada situación en el sistema energético provocada por los bombardeos rusos, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en varias regiones de Ucrania”.

Los ataques con drones rusos incluyeron modelos Shahed y Gerbera, lanzados desde Kursk, Oriol, Mílerovo, Primorsko-Ajtarsk, Chauda y Donetsk (EFE/ARCHIVO)

Una serie de ataques rusos con drones en zonas residenciales del noreste y sur de Ucrania dejó al menos dos muertos y varios heridos durante 3el fin de semana, según informaron el domingo autoridades locales y el gobierno ucraniano. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de 20 años en la ciudad de Kharkiv, mientras que la segunda muerte, también atribuida a los ataques, fue confirmada por el presidente Volodimir Zelensky sin que se detallara la identidad. El incidente más grave en Kharkiv ocurrió cuando un dron impactó contra una vivienda, causando la muerte de la joven y dejando a otra persona herida, de acuerdo con declaraciones del alcalde Igor Terejov difundidas en Telegram. El gobernador regional,Oleg Sinegubol, confirmó el saldo mortal tras la embestida contra la casa.

Las operaciones rusas se extendieron a la región de Sumy, donde los servicios de emergencia reportaron que tres mujeres y un niño de siete años sufrieron heridas tras el ataque a otra vivienda. Según los informes preliminares, unos 15 edificios residenciales resultaron dañados en la zona.

Dos muertos y varios heridos tras un ataque ruso en una zona residencial de Ucrania

En el sur del país, las autoridades del distrito de Izmail, en la región de Odesa, reportaron un ataque ruso dirigido contra infraestructuras críticas. Aunque inicialmente no se notificaron víctimas, los funcionarios subrayaron que estos incidentes siguen los patrones de asaltos continuos contra el puerto meridional.

En el mismo contexto, más de 200.000 hogares permanecen sin electricidad en territorios del sur de Ucrania ocupados por Rusia, tras un ataque atribuido al ejército ucraniano. Según anunció en Telegram Yevgueni Balitski, jefe de la administración instalada por Moscú en la región de Zaporizhzhia, alrededor de 213.000 abonados y 386 localidades quedaron sin suministro eléctrico. En la vecina Kherson, el gobernador designado por Rusia, Vladimir Saldo, informó de cortes de electricidad en 14 ciudades y 450 pueblos tras el bombardeo a una subestación eléctrica, aunque más tarde aseguró que el suministro se había restablecido parcialmente.