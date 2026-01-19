Mundo

Rusia lanzó uno de los mayores ataques con drones registrados contra Ucrania desde el inicio de la invasión

Las defensas lograron frenar 126 aviones no tripulados, pero algunas ciudades sufrieron daños, mientras los habitantes enfrentan el impacto y la incertidumbre ante cada ataque: se multiplican los cortes de electricidad en pleno invierno

Guardar
Rusia lanzó contra Ucrania uno
Rusia lanzó contra Ucrania uno de los mayores ataques registrados desde el inicio de la invasión en 2022

Rusia lanzó anoche uno de los mayores ataques con drones contra Ucrania desde el inicio de la invasión, con un total de 145 aparatos no tripulados, de los cuales las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 126, según informó este lunes la Fuerza Aérea de Kiev en un comunicado difundido a través de Telegram. El organismo detalló que los ataques, ejecutados entre las 18.00 horas del domingo y la madrugada del lunes, incluyeron drones de los modelos Shahed, Gerbera y otros tipos, lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde Chauda, en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde el territorio ocupado de Donetsk.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que alrededor de noventa de los drones utilizados eran del modelo Shahed. Hasta las 08.30 horas del lunes, las unidades de defensa antiaérea habían logrado interceptar o inutilizar 126 aparatos, aunque también se registraron impactos de trece drones en doce localizaciones distintas, además de la caída de fragmentos en cinco zonas, según el mismo comunicado.

Por su parte, la empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, comunicó en Telegram que “debido a la complicada situación en el sistema energético provocada por los bombardeos rusos, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en varias regiones de Ucrania”.

Los ataques con drones rusos
Los ataques con drones rusos incluyeron modelos Shahed y Gerbera, lanzados desde Kursk, Oriol, Mílerovo, Primorsko-Ajtarsk, Chauda y Donetsk (EFE/ARCHIVO)

Una serie de ataques rusos con drones en zonas residenciales del noreste y sur de Ucrania dejó al menos dos muertos y varios heridos durante 3el fin de semana, según informaron el domingo autoridades locales y el gobierno ucraniano. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer de 20 años en la ciudad de Kharkiv, mientras que la segunda muerte, también atribuida a los ataques, fue confirmada por el presidente Volodimir Zelensky sin que se detallara la identidad. El incidente más grave en Kharkiv ocurrió cuando un dron impactó contra una vivienda, causando la muerte de la joven y dejando a otra persona herida, de acuerdo con declaraciones del alcalde Igor Terejov difundidas en Telegram. El gobernador regional,Oleg Sinegubol, confirmó el saldo mortal tras la embestida contra la casa.

Las operaciones rusas se extendieron a la región de Sumy, donde los servicios de emergencia reportaron que tres mujeres y un niño de siete años sufrieron heridas tras el ataque a otra vivienda. Según los informes preliminares, unos 15 edificios residenciales resultaron dañados en la zona.

Dos muertos y varios heridos tras un ataque ruso en una zona residencial de Ucrania

En el sur del país, las autoridades del distrito de Izmail, en la región de Odesa, reportaron un ataque ruso dirigido contra infraestructuras críticas. Aunque inicialmente no se notificaron víctimas, los funcionarios subrayaron que estos incidentes siguen los patrones de asaltos continuos contra el puerto meridional.

En el mismo contexto, más de 200.000 hogares permanecen sin electricidad en territorios del sur de Ucrania ocupados por Rusia, tras un ataque atribuido al ejército ucraniano. Según anunció en Telegram Yevgueni Balitski, jefe de la administración instalada por Moscú en la región de Zaporizhzhia, alrededor de 213.000 abonados y 386 localidades quedaron sin suministro eléctrico. En la vecina Kherson, el gobernador designado por Rusia, Vladimir Saldo, informó de cortes de electricidad en 14 ciudades y 450 pueblos tras el bombardeo a una subestación eléctrica, aunque más tarde aseguró que el suministro se había restablecido parcialmente.

Temas Relacionados

DronesRusiaUcraniaFuerza Aérea ucranianaKharkivOdesaAtaquesEnergíaUkrenergoVolodimir ZelenskyÚltimas noticias América

Últimas Noticias

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

El hijo exiliado del sha derrocado en 1979 condenó la represión contra civiles y afirmó que “la ayuda está en camino” desde Estados Unidos. Sus mensajes fueron difundidos durante la interrupción de los medios del régimen de Alí Khamenei

“Únanse al pueblo”: el mensaje

Las bolsas europeas cerraron con fuertes bajas ante las nuevas tensiones con Estados Unidos por Groenlandia y los aranceles

La caída general se atribuye a la reciente imposición de gravámenes anunciada por Washington, que generó inestabilidad en sectores financieros y un aumento en la demanda por metales preciosos como refugio. Hoy no opera Wall Street

Las bolsas europeas cerraron con

Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de República Checa

La policía desplegó unidades especiales tras la agresión en una pequeña localidad, mientras se investigan los hechos y especialistas brindan apoyo psicológico a quienes presenciaron los crímenes

Dos muertos y seis heridos

Rusia condenó a cinco años de cárcel a un navegante estadounidense dado por desaparecido: lo acusan de poseer un arma

Charles Wayne Zimmerman fue declarado culpable tras encontrarse un rifle en su yate cuando atracó en el puerto de Sochi en junio. La Guardia Costera de EEUU había perdido su rastro desde septiembre de 2024

Rusia condenó a cinco años

Trump quiere sumar a Netanyahu al Consejo de Paz para Gaza y le envió una invitación formal

La oficina del primer ministro israelí confirmó que recibió la comunicación del presidente estadounidense para integrar el organismo que actuará como cuerpo supervisor de la reconstrucción del enclave palestino

Trump quiere sumar a Netanyahu
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
México envía condolencias a España

México envía condolencias a España tras accidente ferroviario en Córdoba que dejó 39 personas muertas

‘El Hormiguero’ cancela su emisión de este lunes en “solidaridad” con las víctimas del accidente de trenes en Adamuz y “dar paso a los servicios informativos”

Así se puede participar en la principal feria internacional de aves en Sudamérica, el Colombia Birdfair

Desabasto de combustible en gaseras de Taxco podría ser presencia por el crimen organizado

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

INFOBAE AMÉRICA
“Únanse al pueblo”: el mensaje

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

Francia no entrará, con las condiciones actuales de EE.UU., en la Junta de paz para Gaza

México externa sus condolencias por accidente de trenes de España

ONGs africanas denuncian fraude y “golpe electoral militarizado” en Uganda

Unión Africana elogia los comicios en Uganda sin mencionar la violencia contra opositores

ENTRETENIMIENTO

Madison Beer valoró su independencia

Madison Beer valoró su independencia en la música: “No voy a dejar que nadie me diga qué hacer o qué crear”

“Tengo hambre de privacidad, no de fama”: Louis Tomlinson explicó por qué busca una vida lejos del ruido mediático

George R. R. Martin y una deuda pendiente con Game of Thrones: “El final del libro será significativamente diferente al de la serie”

Ashton Kutcher sorprendió al elogiar el éxito actual de su exesposa Demi Moore: “Estoy tan orgulloso de ella”

Mara Wilson, actriz de ‘Matilda’, denunció el uso de su imagen en material de abuso sexual infantil creado con IA