Los portugueses acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales marcadas por el avance de la extrema derecha

El candidato a la presidencia de Portugal Andre Ventura, del partido populista Chega, hace gestos a sus seguidores durante su campaña electoral l viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal comenzó a votar el domingo en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales en las que un candidato de extrema derecha podría por primera vez llegar a una segunda vuelta, pero con el resultado final difícil de predecir.

Las encuestas predicen que André Ventura, líder del partido de extrema derecha Chega (“Basta”), podría encabezar la primera vuelta pero perdería la segunda, independientemente de los otros candidatos a los que se enfrente allí.

Esta sería la primera vez en cuatro décadas que un candidato no gana directamente en la primera vuelta, lo que requiere obtener más del 50 por ciento de los votos.

Entre los récord de 11 candidatos presentes, solo cinco tienen una posibilidad realista de llegar a la votación decisiva el 8 de febrero para suceder al conservador titular Marcelo Rebelo de Sousa.

Un hombre con un niño en brazos sale de una cabina de votación durante las elecciones presidenciales en Lisboa, Portugal, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

Además de Ventura, de 43 años, son: el socialista Antonio José Seguro, de 63; el parlamentario liberal del Parlamento Europeo Joao Cotrim Figueiredo, de 64 años; el candidato de gobierno de derechas Luis Marques Mendes, 68 años; y Henrique Gouveia e Melo, almirante retirado que lideró la campaña de vacunación contra la Covid en Portugal.

Las encuestas predicen que cualquiera de los cuatro posibles rivales de Ventura lo aplastaría en una segunda vuelta.

Los colegios electorales abrieron a las 8:00 de la mañana (08:00 GMT) y las encuestas a pie de urna se anunciarán a las 20:00.

Chega obtuvo el 22,8 por ciento de los votos y 60 escaños en unas elecciones generales de mayo pasado, superando a los socialistas para convertirse en el mayor partido de la oposición.

Andre Ventura, líder del partido político de extrema derecha de Portugal Chega y candidato presidencial para las elecciones del 18 de enero, habla con periodistas durante una manifestación en Sobral de Monte Agraco, Portugal, el 9 de enero de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

Portugal, miembro de la Unión Europea y la eurozona, un país de casi 11 millones de habitantes, representa alrededor del 1,6 por ciento del producto interior bruto (PIB) de la UE.

El presidente de Portugal no tiene competencias ejecutivas pero puede, en tiempos de crisis, disolver el parlamento, convocar elecciones o destituir a un primer ministro.

Test de popularidad de extrema derecha

Ventura ve la votación del domingo principalmente como una prueba de su popularidad, según expertos, que creen que tiene la mira puesta en gobernar el país como primer ministro.

“Andre Ventura se presenta para mantener su base de votantes”, dijo Antonio Costa Pinto, politólogo de la Universidad de Lisboa.

Un hombre llega a votar durante las elecciones presidenciales, en Lisboa, Portugal, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

Una extrema derecha más fuerte aumentaría la presión sobre el gobierno minoritario del derechista Luis Montenegro, que depende de Chega para obtener apoyo y implementar algunas de sus políticas.

“Otro resultado sólido para la extrema derecha confirmaría su dominio sobre el panorama político”, dijo la consultora Teneo en una nota.

Ventura, que ha prometido poner “en orden” a Portugal, instó a los demás partidos de derechas a no poner “obstáculos” en su camino si se encuentra enfrentándose al candidato socialista, Seguro, en la segunda vuelta.

(con información de AFP)