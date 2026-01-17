EEUU lanzó una advertencia al régimen iraní en medio de las crecientes tensiones: “No jueguen con el presidente Trump”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Departamento de Estado norteamericano envió este sábado una advertencia al régimen iraní tras indicar que recibió informes que sugieren que la República Islámica podría atacar bases estadounidenses.

La cuenta en idioma persa del Departamento de Estado en X publicó que recibió informes que sugieren que la República Islámica está preparando opciones para atacar bases estadounidenses, y agregó que Washington está monitoreando de cerca los acontecimientos.

La publicación citó a Donald Trump diciendo que “todas las opciones siguen sobre la mesa” y advirtiendo que cualquier ataque a los activos estadounidenses sería respondido con “una fuerza muy, muy poderosa”; y concluyó: “No jueguen con el presidente Trump”.

El mensaje llegó luego de que el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, llamó “delincuentes” a los manifestantes y apuntó contra Estados Unidos: “No los perdonaremos”.

“Consideramos al presidente de Estados Unidos (Donald Trump) culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní”, dijo en un encuentro con miles de personas en un acto religioso en Teherán.

Ali Khamenei (Oficina del líder supremo de Irán/WANA/Handout vía REUTERS)

Y siguió: “Los recientes disturbios fueron un complot estadounidense, y el objetivo de Estados Unidos es devorar a Irán. El propio Trump intervino en estos disturbios, hizo declaraciones, alentó a los alborotadores y dijo que brindarían apoyo militar”.

Luego indicó que Estados Unidos “planeó” los acontecimientos y que su objetivo era “dominar Irán”. El ayatollah también dijo que el presidente norteamericano retrató a la nación iraní como “vándalos”.

“La nación iraní, así como contuvo los disturbios, también debe conjurar a quienes los instigaron. La nación iraní no permitirá que los criminales nacionales e internacionales estén detrás de estos disturbios”, subrayó.

El líder supremo afirmó que las autoridades “deben acabar con los sediciosos” tras la represión de una ola de protestas contra las autoridades clericales del país. “No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los delincuentes nacionales... ni tampoco a los delincuentes internacionales, que son peores que los nacionales“, declaró.

“Por la gracia de Dios, la nación iraní debe acabar con los sediciosos, tal y como acabó con la sedición”, completó.

Sus declaraciones las pronunció luego de que las autoridades de Irán confirmaron el arresto de al menos 3.000 personas a raíz de protestas extendidas en el país desde el 28 de diciembre, desencadenadas por el cierre de comercios en Teherán y la caída del rial.

Los disturbios derivaron en movilizaciones masivas con consignas contra la República Islámica y el líder supremo, el mecionado Ali Khamenei. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, los arrestados fueron catalogados como “terroristas” o participantes activos en los desmanes.