Colombia

La inesperada actitud de un tío tras la detención de su sobrino genera debate en internet: “Tu te lo ganaste m...”

Los usuarios de redes sociales han celebrado la actitud del hombre al no defender a su sobrino de las autoridades

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Un operativo policial se transformó en viral cuando un joven intentó impedir su captura alegando propiedad privada, pero la reacción inesperada de su propio tío, quien le negó apoyo con un contundente “tú te lo ganaste, marica”, desató una ola de comentarios y debates en redes sociales - crédito redsocialcol / Instagram

Un video difundido en redes sociales ha captado la atención por mostrar a un joven intentando impedir que la Policía ingrese a su vivienda.

En la grabación se observa cómo el joven cierra la puerta en la cara de dos agentes y argumenta: “Es propiedad privada”. Los policías, ante la negativa, lo empujan y el joven corre hacia el interior, siendo finalmente reducido por tres uniformados.

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Durante el forcejeo, el joven pide apoyo: “Tío, hey, tío”. Sin embargo, la respuesta sorprendió a muchos: “Ya, marica, tú te lo ganaste”, responde el familiar. El joven insiste: “Esto no se puede”, pero el tío repite: “Tú te lo ganaste, marica”.

La escena ha generado debate en redes sociales. Algunos usuarios comentaron: “Buen aporte del tío a la educación de su sobrino. Uno trabaja para ganar algo”. Otros respaldaron a los agentes: “Tan groseros con la policía, no respetan, qué tipo tan vulgar, bravo por la policía que se hagan respetar”. También surgieron análisis legales y bromas sobre la relación familiar.

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