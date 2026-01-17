Mundo

Tras la masacre en Irán, el líder supremo Ali Khamenei llamó “delincuentes” a los manifestantes y lanzó una amenaza: “No los perdonaremos”

A casi tres semanas del inicio de las protestas, también apuntó contra Estados Unidos por su respaldo al pueblo iraní. Hasta el momento, se reportan más de 3.000 muertes a manos de las fuerzas de seguridad

Guardar
El ayatollah Ali Khamenei (EFE/EPA/IRAN'S
El ayatollah Ali Khamenei (EFE/EPA/IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE)

A casi tres semanas del inicio de las protestas, el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, llamó “delincuentes” a los manifestantes y apuntó contra Estados Unidos. “No los perdonaremos”, apuntó.

Consideramos al presidente de Estados Unidos (Donald Trump) culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní”, dijo en un encuentro con miles de personas en un acto religioso en Teherán.

Y siguió: “Los recientes disturbios fueron un complot estadounidense, y el objetivo de Estados Unidos es devorar a Irán. El propio Trump intervino en estos disturbios, hizo declaraciones, alentó a los alborotadores y dijo que brindarían apoyo militar”.

Luego indicó que Estados Unidos “planeó” los acontecimientos y que su objetivo era “dominar Irán”. El ayatollah también dijo que el presidente norteamericano retrató a la nación iraní como “vándalos”.

Manifestantes iraníes se reúnen en
Manifestantes iraníes se reúnen en una calle durante una protesta por el colapso del valor de la moneda, en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026 (Stringer/WANA vía REUTERS)

“La nación iraní, así como contuvo los disturbios, también debe conjurar a quienes los instigaron. La nación iraní no permitirá que los criminales nacionales e internacionales estén detrás de estos disturbios”, subrayó.

El líder supremo afirmó que las autoridades “deben acabar con los sediciosos” tras la represión de una ola de protestas contra las autoridades clericales del país. “No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los delincuentes nacionales... ni tampoco a los delincuentes internacionales, que son peores que los nacionales“, declaró.

“Por la gracia de Dios, la nación iraní debe acabar con los sediciosos, tal y como acabó con la sedición”, completó.

Sus declaraciones llegan luego de que las autoridades de Irán confirmaron el arresto de al menos 3.000 personas a raíz de protestas extendidas en el país desde el 28 de diciembre, desencadenadas por el cierre de comercios en Teherán y la caída del rial.

Los disturbios derivaron en movilizaciones masivas con consignas contra la República Islámica y el líder supremo, el mecionado Ali Khamenei. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, los arrestados fueron catalogados como “terroristas” o participantes activos en los desmanes.

Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Otras organizaciones independientes como HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, sostienen que el número real de detenidos supera los 19.000, incluidos 169 menores.

La subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, explicó a la cadena CNN que la falta de acceso a datos y las restricciones a Internet complican la verificación.

En las últimas horas, la acción de las fuerzas de seguridad permitió sofocar las protestas, aunque la vigilancia policial y militar se mantiene en las principales urbes.

El grupo Hengaw, con sede en Noruega, aseguró a Reuters que, aunque no se registraron nuevas concentraciones, la presencia de fuerzas gubernamentales permanece en ciudades que fueron epicentro de las movilizaciones. Un video verificado mostró decenas de cadáveres en un centro forense de Teherán, sin confirmación de fecha.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Entre los testimonios, una residente relató la muerte de su hija de 15 años tras ser perseguida por la fuerza paramilitar Basij.

La crisis motivó la intervención internacional. Estados Unidos amenazó con “graves consecuencias” si continuaba la represión, mientras diplomáticos de Arabia Saudita y Qatar intentaron disuadir una intervención militar estadounidense.

A su vez, el presidente ruso, Vladimir Putin, contactó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, manifestando la disposición de Moscú a mediar, según el Kremlin.

Temas Relacionados

crisis en Iránprotestas en IránAli KhameneiDonald TrumpÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Negociadores de Ucrania y EEUU se reúnen en Miami para cerrar acuerdos en seguridad e intentar sellar el plan de paz

Las delegaciones mantendrán conversaciones centradas en temas de defensa en busca de nuevos pactos, que según Kiev se intentarán formalizar durante el Foro Económico Mundial de Davos la próxima semana

Negociadores de Ucrania y EEUU

EN VIVO | Tras la masacre perpetrada por el régimen iraní, el ayatollah Ali Khamenei volvió a desafiar a EEUU

A casi tres semanas del inicio de las manifestaciones, el líder supremo apuntó contra Donald Trump. Hasta el momento se reportan más de 3.000 muertes a manos de las fuerzas de seguridad

EN VIVO | Tras la

Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego en una región invadida por las tropas rusas para prevenir accidentes nucleares

La reconstrucción de la infraestructura eléctrica afectada en la planta nuclear de Zaporizhzhia está prevista para los próximos días, según el comunicado emitido por la agencia nuclear de la ONU

Rusia y Ucrania acordaron un

Al menos 52 presos en Irán fueron ejecutados por el régimen, en simultáneo con las protestas

En medio de las manifestaciones diarias y bajo un estricto bloqueo de internet, el grupo de derechos humanos HRANA informó sobre la ejecución de más de 50 personas en 42 cárceles del país que ya se encontraban condenados a la pena capital

Al menos 52 presos en

Donald Trump dijo que impondrá aranceles a los países que no respalden sus planes de tomar el control de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos aseguró que necesitan la isla por razones de seguridad nacional

Donald Trump dijo que impondrá
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte puso freno al

La Corte puso freno al castigo en los colegios: cuando los conflictos entre niños se deben enseñar, no judicializar

A partir de qué monto se paga el impuesto a las Ganancias en 2026

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

Lima: cuál es el precio de la gasolina este 17 de enero

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 17 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El mensaje de un groenlandés a Trump: que se deje de las "tonterías" de comprar la isla

Los Reyes y sus hijas arropan a la Reina Sofía en el responso por su hermana Irene de Grecia en Madrid

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

Ausencias de algunos nietos de la Reina Sofía en el responso por Irene de Grecia

Restituir las obras de arte robadas por Europa es inevitable y necesario, según expertas

ENTRETENIMIENTO

Timothy Busfield bajo la lupa:

Timothy Busfield bajo la lupa: cronología de las denuncias por abuso y acoso sexual

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan