Eslovaquia aumenta el precio del diésel a los extranjeros pese a las advertencias de la UE

Praga, 26 mar (EFE).- El Gobierno eslovaco ha aprobado este jueves que los conductores de vehículos extranjeros paguen 2,012 euros por litro de diésel, casi un 30 % más que los nacionales, para evitar el desabastecimiento, pese a las advertencias de la Comisión Europea de que esa medida es ilegal y viola el principio de igualdad.

El Gobierno, formado por populistas, socialdemócratas y ultranacionalistas, asegura que la medida es temporal y la justifica en las dificultades de abastecimiento de petróleo por el cierre del oleoducto Druzhba que transporta petróleo ruso a través de Ucrania.

Además, el aumento de los precios del combustible por la guerra en Irán, hace que muchos conductores de países vecinos acudan a repostar a Eslovaquia, donde es más barato.

El ministro de Hacienda, Ladislav Kamenicky, ha explicado que se quiere evitar que Eslovaquia se convierta "en un punto de tránsito económico desde el extranjero".

Ese coste del diésel para los conductores extranjeros ha sido establecido según el precio medio de este combustible en República Checa, Polonia y Austria, todos vecinos de Eslovaquia,

La Comisión Europea ha dicho que esa medida es discriminatoria y contraria al Derecho de la UE y que tomará "acciones legales apropiadas" para asegurar que Eslovaquia cumple las normas comunitarias. EFE