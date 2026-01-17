EN VIVO | A 20 días del inicio de las protestas, el número de muertos por la represión iraní ascendió a 3.090

La policía antidisturbios iraní vigila mientras los estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026 (EFE)

Ya son más de 20 días de protestas en todo el territorio iraní y, en los últimos días miles de inmigrantes manifestaron su repudio en las grandes ciudades del mundo al régimen ayatolá. Según la organización de derechos humanos Human Rights Activists (HRANA), con sede en Estados Unidos, sostuvo que Irán ejecutó a al menos 52 personas en 42 prisiones entre el 5 y el 14 de enero.

Desde su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó a la prensa que “Irán canceló el ahorcamiento de más de 800 personas” y agregó por medio de su red Truth Social: “Respeto enormemente que todos los ahorcamientos programados, que debían tener lugar ayer (más de 800), hayan sido cancelados por los líderes iraníes. ¡Gracias!”.

Por su parte, Reza Pahleví, hijo del difunto sah de Irán, declaró que confía en que la república islámica caerá ante las protestas masivas y pidió una intervención extranjera. “La república islámica caerá, no es cuestión de si, sino de cuándo”, expresó en una conferencia de prensa en Washington, en la cual confirmó que regresará a territorio iraní.