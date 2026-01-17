Mundo

EN VIVO | A 20 días del inicio de las protestas, el número de muertos por la represión iraní ascendió a 3.090

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, informó además que al menos 52 presos en Irán fueron ejecutados por el régimen, en simultáneo con las manifestaciones

La policía antidisturbios iraní vigila
La policía antidisturbios iraní vigila mientras los estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026 (EFE)

Ya son más de 20 días de protestas en todo el territorio iraní y, en los últimos días miles de inmigrantes manifestaron su repudio en las grandes ciudades del mundo al régimen ayatolá. Según la organización de derechos humanos Human Rights Activists (HRANA), con sede en Estados Unidos, sostuvo que Irán ejecutó a al menos 52 personas en 42 prisiones entre el 5 y el 14 de enero.

Desde su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó a la prensa que “Irán canceló el ahorcamiento de más de 800 personas” y agregó por medio de su red Truth Social: “Respeto enormemente que todos los ahorcamientos programados, que debían tener lugar ayer (más de 800), hayan sido cancelados por los líderes iraníes. ¡Gracias!”.

Por su parte, Reza Pahleví, hijo del difunto sah de Irán, declaró que confía en que la república islámica caerá ante las protestas masivas y pidió una intervención extranjera. “La república islámica caerá, no es cuestión de si, sino de cuándo”, expresó en una conferencia de prensa en Washington, en la cual confirmó que regresará a territorio iraní.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:04 hsHoy

Un detenido en las protestas contra el régimen iraní en Londres

Un manifestante fue aprehendido en la capital de Inglaterra tras trepar al tejado de la embajada de Irán y retirar la bandera del país, informó la policía británica este viernes por la noche.

“Durante la protesta que tuvo lugar esta noche frente a la embajada iraní, un manifestante entró ilegalmente en propiedad privada, trepando por varios balcones hasta llegar al tejado de la embajada, donde retiró una bandera”, detalló la policía en la red social X.

05:13 hsHoy

El tráfico de internet registra una “muy leve” reactivación en Irán, según Netblocks

Irán restringió el acceso a
Irán restringió el acceso a internet global en medio de las protestas (EFE)

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks informó este sábado que detectó una “muy leve” reactivación del tráfico de internet en Irán, después de más de 200 horas de apagón relacionado con la represión de las protestas contra el gobierno.

Las manifestaciones, iniciadas el 28 de diciembre en Teherán por el aumento del costo de vida, se extendieron a otras regiones del país con reclamos por la caída del sistema clerical que gobierna Irán desde 1979.

“Las mediciones muestran un aumento muy leve de la conectividad en Irán esta mañana (del sábado), tras superar las 200 horas”, comunicó la ONG en sus redes sociales.

04:02 hsHoy

La Fuerza Quds del CGRI y milicias extranjeras jugaron un papel clave en los asesinatos en Irán, según un medio local

Iran International reveló el viernes nuevos detalles que apuntan a la participación central de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y sus aliados regionales en el asesinato de manifestantes iraníes los días 8 y 9 de enero.

De acuerdo con la información obtenida, la Brigada Fatemiyoun de Afganistán, la Brigada Zainebiyoun de Pakistán y las Fuerzas de Movilización Popular de Irak estuvieron involucradas en una parte importante de la represión en el país.

El experto en asuntos árabes Hassan Hashemian declaró al medio que las autoridades iraníes recurrieron a fuerzas extranjeras por la escasez de personal, ya que la magnitud de las protestas superó la capacidad de las fuerzas de seguridad nacionales. “La República Islámica enfrenta una escasez de fuerzas, y el alcance del levantamiento nacional de Irán fue tan amplio que las fuerzas internas no pudieron cubrirlo”, afirmó Hashemian.

03:00 hsHoy

Al menos 52 presos en Irán fueron ejecutados por el régimen, en simultáneo con las protestas

En medio de las manifestaciones diarias y bajo un estricto bloqueo de internet, el grupo de derechos humanos HRANA informó sobre la ejecución de más de 50 personas en 42 cárceles del país que ya se encontraban condenados a la pena capital

Ali Khamenei, el líder supremo
Ali Khamenei, el líder supremo del régimen iraní (Europa press)

La organización de derechos humanos Human Rights Activists (HRANA) con sede en Estados unidos informó que, entre el 5 y el 14 de enero de 2026, se ejecutaron al menos 52 personas en 42 prisiones de Irán. Las ejecuciones, que se llevaron a cabo de forma simultánea a las protestas nacionales y bajo un bloqueo generalizado de internet, fueron llevadas adelante contra personas previamente condenadas a muerte principalmente por cargos de asesinato y delitos relacionados con drogas.

00:21 hsHoy

El número de muertos por la represión de las protestas en Irán asciende al menos a 3.090

En un comunicado, el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, informó: “Al finalizar el vigésimo día de protestas, el número total de muertes confirmadas asciende a 3.090, con 3.882 casos adicionales aún en revisión. Se han reportado al menos 2.055 personas con lesiones graves y el número de arrestos asciende a 22.123. La continuación del bloqueo nacional de internet, la intensificación de las reacciones diplomáticas y de seguridad a nivel internacional y la persistencia de la represión judicial y de seguridad en el país fueron algunos de los acontecimientos más destacados del día”.

