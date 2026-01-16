EN VIVO | Nueva Zelanda cerró su embajada en Irán y expulsó a sus diplomáticos de Teherán ante la represión del régimen

Las movilizaciones en todo el país llevan dos semanas

Luego de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis en Irán el jueves, Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán y afirmó que “sus acciones demuestran lo contrario” en las manifestaciones que ya dejaron más de 3.400 víctimas fatales según organismos internacionales.

Desde el exilio, el ex príncipe heredero Reza Pahlavi afirmó que el sistema de gobierno de su país está “al borde del colapso” y que la violenta represión de las autoridades es un “último recurso para intimidar”, según una entrevista con The Economist. “El líder supremo Alí Khamenei declaró la guerra al pueblo iraní hace mucho tiempo”, declaró el opositor al régimen, calificando a la República Islámica de “enemigo interno”.

Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró el jueves el respaldo político del bloque de los 27 al pueblo que mantiene vivas las protestas en Teherán y otras ciudades del país. Además, defendió el uso de sanciones como principal herramienta frente a la represión de las protestas en el país.