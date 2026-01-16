Mundo

EN VIVO | Nueva Zelanda cerró su embajada en Irán y expulsó a sus diplomáticos de Teherán ante la represión del régimen

“El deterioro de la situación de seguridad” motivó la medida, según indicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores neozelandés, quien reiteró la recomendación de evitar cualquier viaje a Irán. “Todos los neozelandeses que se encuentren actualmente en el país deberían abandonar el país ahora”, alertó

Guardar
Las movilizaciones en todo el país llevan dos semanas

Luego de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis en Irán el jueves, Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán y afirmó que “sus acciones demuestran lo contrario” en las manifestaciones que ya dejaron más de 3.400 víctimas fatales según organismos internacionales.

Desde el exilio, el ex príncipe heredero Reza Pahlavi afirmó que el sistema de gobierno de su país está “al borde del colapso” y que la violenta represión de las autoridades es un “último recurso para intimidar”, según una entrevista con The Economist.El líder supremo Alí Khamenei declaró la guerra al pueblo iraní hace mucho tiempo”, declaró el opositor al régimen, calificando a la República Islámica de “enemigo interno”.

Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró el jueves el respaldo político del bloque de los 27 al pueblo que mantiene vivas las protestas en Teherán y otras ciudades del país. Además, defendió el uso de sanciones como principal herramienta frente a la represión de las protestas en el país.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:44 hsHoy

Nueva Zelanda cerró su embajada en Irán y expulsa a sus diplomáticos

Wellington informó este viernes que cerró temporalmente su embajada en Teherán y expulsó a su personal diplomático debido al deterioro de la seguridad en Irán.

El personal diplomático salió del país sano y salvo en vuelos comerciales durante la noche, según informó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las operaciones de la embajada se trasladaron a Ankara, Turquía.

“Seguimos desaconsejando cualquier viaje a Irán. Todos los neozelandeses que se encuentren actualmente en el país deberían abandonar el país ahora”, declaró el vocero gubernamental

07:20 hsHoy

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó de “abominables” las muertes durante las protestas y señaló que las sanciones buscan debilitar al régimen y apoyar la demanda de cambio

La presidenta de la Comisión,
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó de “abominables” las muertes durante las protestas y señaló que las sanciones buscan debilitar al régimen y apoyar la demanda de cambio (REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró este jueves el respaldo político del bloque de los 27 al pueblo iraní y defendió el uso de sanciones como principal herramienta frente a la represión de las protestas en el país.

Leer la nota completa
07:05 hsHoy

El régimen iraní amenazó a EEUU y aseguró que participa “en la violencia” de las protestas

El vicerrepresentante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, amenazó este jueves ante el Consejo de Seguridad a Estados Unidos de participar directamente “en la derivación de la agitación en Irán hacia la violencia”, en referencia a las protestas que han dejado más de 3.400 muertos según cifras internacionales.

Darzi advirtió sobre una posible intervención militar extranjera en Irán, recordando la vigencia de la Carta de la ONU. Estados Unidos “intenta presentarse como amigo del pueblo iraní, al tiempo que sienta las bases para la desestabilización política y la intervención militar bajo una supuesta narrativa humanitaria”, sostuvo el diplomático.

07:00 hsHoy

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La creciente violencia contra los manifestantes en territorio iraní fue protagonista de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. “Todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió Mike Waltz

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. REUTERS/Eduardo Muñoz

Más de 3.000 personas han muerto en Irán durante las protestas antigubernamentales que se extienden desde hace 19 días, de acuerdo con cifras de organizaciones como IHRNGO. Ante esta situación, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que “todas las opciones están sobre la mesa” para “detener la masacre”.

Leer la nota completa
06:01 hsHoy

Amnistía Internacional aseguró que el régimen iraní desató “una represión letal” contra los manifestantes

La cuenta oficial en X de Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz y actualmente detenida ilegalmente en Irán, compartió una petición de Amnistía Internacional que acusa a las autoridades iraníes de ejercer una “represión mortal sin precedentes” contra las protestas mayoritariamente pacíficas en el país.

Según la organización, las fuerzas de seguridad usaron fuerza letal ilegal y realizaron arrestos masivos desde el inicio de las manifestaciones el 28 de diciembre. Además, la organización denunció que el 8 de enero las autoridades interrumpieron el acceso a Internet en todo Irán para ocultar abusos y no por razones de seguridad pública.

El informe exhorta a la comunidad internacional y a los Estados miembros de las Naciones Unidas a actuar con urgencia para detener el “derramamiento de sangre” en las protestas y exige que las autoridades iraníes rindan cuentas por estos hechos.

04:20 hsHoy

Legisladores emiten un llamado bipartidista para apoyar a los manifestantes en Irán

Legisladores estadounidenses emitieron una carta bipartidista el jueves instando al gobierno de Trump a tomar medidas inmediatas para apoyar a los manifestantes en Irán, en medio de un apagón de internet intensificado y la represión de las autoridades.

Los representantes Claudia Tenney, republicana por Nueva York, y Dave Min, demócrata por California, fueron coautores el jueves de las peticiones para que el gobierno ayude a los iraníes a mantener el acceso a las herramientas de comunicación mientras continúan las protestas en todo el país en medio de un apagón de internet.

Los legisladores afirmaron que las autoridades iraníes han restringido los datos móviles, interrumpido las redes celulares y buscado bloquear el acceso a los servicios satelitales en un esfuerzo por reprimir la disidencia. Advirtieron que los apagones de internet se están utilizando junto con arrestos masivos y fuerza letal contra los manifestantes.

03:02 hsHoy

Príncipe exiliado afirma que el sistema de gobierno de Irán está al borde del colapso

El príncipe iraní Reza Pahlavi afirmó que el sistema de gobierno de su país está “al borde del colapso” y que la violenta represión de las autoridades es un “último recurso para intimidar”, según una entrevista con The Economist publicada el jueves.

“El líder supremo Alí Khamenei declaró la guerra al pueblo iraní hace mucho tiempo”, declaró Pahlavi, calificando a la República Islámica de “enemigo interno”.

Pahlavi afirmó que los iraníes tienen derecho a defenderse de la represión, al tiempo que hizo hincapié en la desobediencia civil y la no violencia.

Temas Relacionados

Protestas en IránCrisis en Iránrepresión en IránAli KhameneiEstados Unidos

Últimas noticias

Guterres ve un “paso importante” en el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza

Una declaración oficial valoró el inicio de la segunda etapa de la iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense, aunque subrayó la necesidad cumplimiento estricto de resoluciones internacionales como condición esencial para su legitimidad

Guterres ve un “paso importante”

Japón y Estados Unidos acuerdan ampliar ejercicios militares y la producción de misiles ante la presión del régimen chino

La reciente reunión en Washington concluyó con el establecimiento de medidas para mejorar la fabricación de equipos militares y responder a la tensión derivada del discurso de Beijing contra Taipéi

Japón y Estados Unidos acuerdan

El ex presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, recibió una condena de 5 años por obstrucción a la justicia

La sentencia emitida por un tribunal surcoreano imputó cargos de obstrucción a la justicia en el contexto de la declaración de la ley marcial y excluyó el delito de falsificación de documentos

El ex presidente de Corea

9.200 quejas: aplicaciones para mayores que esconden trampas, precios poco competitivos y una brecha digital que todavía nadie resuelve

Casos recientes ilustran cómo la tecnología dirigida al público senior puede resultar engañosa. Exigen mayor vigilancia y claridad en los productos y servicios digitales exclusivos

9.200 quejas: aplicaciones para mayores

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó de “abominables” las muertes durante las protestas y señaló que las sanciones buscan debilitar al régimen y apoyar la demanda de cambio

La Unión Europea ratificó su

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno continúa con la

El Gobierno continúa con la conformación del Directorio del Banco Nación tras la designación del nuevo presidente

Hacia un ecosistema financiero que funcione más allá de las fronteras

El costo cognitivo de delegar la traducción de idiomas a la inteligencia artificial

Debut de las bandas cambiarias: qué pasará con el dólar y los pagos internacionales en 2026

Fernando Iglesias asumirá la representación del país ante la Unión Europea

INFOBAE AMÉRICA

La razón por la que

La razón por la que Pamela Anderson se sintió de lo más incómoda en los Globos de Oro: “Espero que se me acerque para pedir disculpas”

EN VIVO | Los familiares de presos políticos aguardan nuevas excarcelaciones en plena vigilia frente a la incertidumbre generada por el régimen

Guterres ve un “paso importante” en el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza

Estados Unidos incautó más de una tonelada de cocaína, marihuana y un arma en un operativo en el Caribe: detuvieron a 4 narcotraficantes

Japón y Estados Unidos acuerdan ampliar ejercicios militares y la producción de misiles ante la presión del régimen chino

DEPORTES

Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally