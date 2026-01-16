EN VIVO | Nueva Zelanda cerró su embajada en Irán y expulsó a sus diplomáticos de Teherán ante la represión del régimen

Luego de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis en Irán el jueves, Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán y afirmó que “sus acciones demuestran lo contrario” en las manifestaciones que ya dejaron más de 3.400 víctimas fatales según organismos internacionales.
Desde el exilio, el ex príncipe heredero Reza Pahlavi afirmó que el sistema de gobierno de su país está “al borde del colapso” y que la violenta represión de las autoridades es un “último recurso para intimidar”, según una entrevista con The Economist. “El líder supremo Alí Khamenei declaró la guerra al pueblo iraní hace mucho tiempo”, declaró el opositor al régimen, calificando a la República Islámica de “enemigo interno”.
Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró el jueves el respaldo político del bloque de los 27 al pueblo que mantiene vivas las protestas en Teherán y otras ciudades del país. Además, defendió el uso de sanciones como principal herramienta frente a la represión de las protestas en el país.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Wellington informó este viernes que cerró temporalmente su embajada en Teherán y expulsó a su personal diplomático debido al deterioro de la seguridad en Irán.
El personal diplomático salió del país sano y salvo en vuelos comerciales durante la noche, según informó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las operaciones de la embajada se trasladaron a Ankara, Turquía.
“Seguimos desaconsejando cualquier viaje a Irán. Todos los neozelandeses que se encuentren actualmente en el país deberían abandonar el país ahora”, declaró el vocero gubernamental
El vicerrepresentante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, amenazó este jueves ante el Consejo de Seguridad a Estados Unidos de participar directamente “en la derivación de la agitación en Irán hacia la violencia”, en referencia a las protestas que han dejado más de 3.400 muertos según cifras internacionales.
Darzi advirtió sobre una posible intervención militar extranjera en Irán, recordando la vigencia de la Carta de la ONU. Estados Unidos “intenta presentarse como amigo del pueblo iraní, al tiempo que sienta las bases para la desestabilización política y la intervención militar bajo una supuesta narrativa humanitaria”, sostuvo el diplomático.
Más de 3.000 personas han muerto en Irán durante las protestas antigubernamentales que se extienden desde hace 19 días, de acuerdo con cifras de organizaciones como IHRNGO. Ante esta situación, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que “todas las opciones están sobre la mesa” para “detener la masacre”.
La cuenta oficial en X de Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz y actualmente detenida ilegalmente en Irán, compartió una petición de Amnistía Internacional que acusa a las autoridades iraníes de ejercer una “represión mortal sin precedentes” contra las protestas mayoritariamente pacíficas en el país.
Según la organización, las fuerzas de seguridad usaron fuerza letal ilegal y realizaron arrestos masivos desde el inicio de las manifestaciones el 28 de diciembre. Además, la organización denunció que el 8 de enero las autoridades interrumpieron el acceso a Internet en todo Irán para ocultar abusos y no por razones de seguridad pública.
El informe exhorta a la comunidad internacional y a los Estados miembros de las Naciones Unidas a actuar con urgencia para detener el “derramamiento de sangre” en las protestas y exige que las autoridades iraníes rindan cuentas por estos hechos.
Legisladores estadounidenses emitieron una carta bipartidista el jueves instando al gobierno de Trump a tomar medidas inmediatas para apoyar a los manifestantes en Irán, en medio de un apagón de internet intensificado y la represión de las autoridades.
Los representantes Claudia Tenney, republicana por Nueva York, y Dave Min, demócrata por California, fueron coautores el jueves de las peticiones para que el gobierno ayude a los iraníes a mantener el acceso a las herramientas de comunicación mientras continúan las protestas en todo el país en medio de un apagón de internet.
Los legisladores afirmaron que las autoridades iraníes han restringido los datos móviles, interrumpido las redes celulares y buscado bloquear el acceso a los servicios satelitales en un esfuerzo por reprimir la disidencia. Advirtieron que los apagones de internet se están utilizando junto con arrestos masivos y fuerza letal contra los manifestantes.
Pahlavi afirmó que los iraníes tienen derecho a defenderse de la represión, al tiempo que hizo hincapié en la desobediencia civil y la no violencia.