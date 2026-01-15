Mundo

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

El gremio reclamó respeto a la libertad sindical, salarios dignos y el cese del acoso laboral, en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades

Maestros venezolanos piden la libertad
Maestros venezolanos piden la libertad de los presos políticos y el cese de la persecución. (REUTERS/Fausto Torrealba)

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió este jueves la liberación de todos los presos políticos en el país y el “fin de la persecución”, en un contexto en el que se esperan nuevas excarcelaciones tras el anuncio realizado hace una semana sobre la liberación de un “número importante de personas”.

En un comunicado emitido con motivo del Día nacional del Maestro, la organización hizo un llamado a “la paz de Venezuela, al respeto irrestricto de la libertad sindical”, así como a “la libertad de todos los educadores, dirigentes sindicales y demás presos políticos y a la unidad de todos los educadores en la defensa de sus derechos y de la escuela como espacio de libertad y democracia”.

Asimismo, la FVM pidió “seguir luchando por una educación pública de calidad, por la justicia social de los docentes, por salarios dignos, seguridad social y una mejor calidad de vida, así como por el cese de la persecución, el acoso laboral y las suspensiones de sueldos”.

Una mujer organiza carteles con
Una mujer organiza carteles con las imágenes de los detenidos durante una protesta de estudiantes, activistas y familiares que exigen la liberación de los presos políticos, una demanda de larga data de grupos de derechos humanos, organismos internacionales y figuras de la oposición, en Caracas, Venezuela, el 13 de enero de 2026. (REUTERS/Gaby Oraa)

Al celebrar también su 94° aniversario, la federación aseguró que mantiene una “actitud de defensa vigilante” del sistema democrático y de sus instituciones. “Ningún cambio ni ninguna transformación puede darse en un país si no se toma en cuenta a la educación y sus actores fundamentales”, aseguró.

Venezuela enfrenta un clima de gran incertidumbre tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, luego de una serie de ataques en territorio venezolano. Dos días después, la entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, juró como mandataria encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia. Este miércoles, la mandataria encargada informó que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Rodríguez ha respondido de manera favorable a los requerimientos planteados por la administración estadounidense. “Hasta ahora, han cumplido con todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Hemos logrado un acuerdo energético de 500 millones de dólares, en gran parte gracias a la cooperación de Rodríguez”, precisó Leavitt durante una rueda de prensa oficial.

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia su primer discurso anual ante la nación en la Asamblea Nacional, tras el ataque de Estados Unidos en Caracas que resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, el 15 de enero de 2026. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Según explicó, este acuerdo contempla una inversión significativa y es resultado de una negociación directa entre ambos países. Asimismo, destacó el papel del gobierno venezolano en facilitar la liberación de prisioneros de distintas nacionalidades, entre ellos cinco ciudadanos estadounidenses que recuperaron la libertad esta semana.

Por su parte, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, contabilizaba hasta el miércoles 84 excarcelados desde el pasado 8 de enero y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) cifraba en 102 los liberados.

(Con información de EFE)

