Irán pidió a Trump evitar nuevas acciones militares mientras Estados Unidos evalúa la respuesta a la brutal represión de las protestas

El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió que Teherán responderá con firmeza ante cualquier operación similar a los ataques del año pasado, cuando fueron bombardeadas infraestructuras nucleares

El canciller iraní, Abbas Araghchi
El canciller iraní, Abbas Araghchi (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

El régimen de Irán pidió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitar una nueva escalada militar y restablecer el camino diplomático tras las advertencias del líder republicano ante la brutal represión de la Guardia Revolucionaria contra las masivas protestas que sacuden al país persa.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió al presidente Donald Trump que “no cometa el mismo error” y subrayó que, si Washington vuelve a ejecutar una operación similar a la del año pasado —cuando fueron bombardeadas infraestructuras nucleares iraníes—, Estados Unidos solo encontrará una respuesta de resistencia y firme determinación por parte del régimen.

Si destruyeron instalaciones y máquinas, la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación”, señaló Araghchi durante una entrevista con Fox News en la que abordó el complejo escenario bilateral y la continuidad de las tensiones en torno al programa nuclear iraní.

El canciller enfatizó que Irán está dispuesto a negociar, pero sostuvo que “fue Estados Unidos quien abandonó la diplomacia y optó por la guerra”. Según sus palabras, cualquier avance diplomático debe incluir el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington.

El canciller iraní, Abbas Araghchi,
El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió que Teherán responderá con firmeza ante cualquier operación similar a los ataques del año pasado, cuando fueron bombardeadas infraestructuras nucleares (ATTA KENARE / AFP)

La amenaza de Irán llega en un momento en que la administración Trump analiza nuevas acciones frente al régimen de los ayatollahs, luego de semanas de protestas masivas en el país y tras la interrupción de los contactos diplomáticos.

El bombardeo estadounidense de junio de 2025 marcó uno de los puntos de mayor tensión entre ambos países en los últimos años y supuso la suspensión de cualquier canal de diálogo formal.

Araghchi reiteró que Irán mantiene el compromiso de no desarrollar armas nucleares y aclaró que el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos es un derecho legítimo conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

No estamos dispuestos a renunciar al enriquecimiento de uranio para usos pacíficos”, declaró. El canciller defendió la postura iraní y subrayó que el país ha cumplido con los compromisos internacionales, aunque advirtió que la presión estadounidense no logrará frenar la actividad tecnológica nacional.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "la ayuda está en camino"(Brendan SMIALOWSKI / AFP)

El presidente Trump canceló recientemente todas las reuniones previstas con funcionarios iraníes y su enviado a Oriente Medio suspendió los contactos con el equipo de Araghchi. El Consejo de Seguridad Nacional estadounidense ha evaluado diferentes opciones, que incluyen nuevas sanciones económicas, ciberataques y respaldo a los movimientos de protesta en Irán, además de la posibilidad de lanzar ataques militares adicionales.

En el entorno de la Casa Blanca persisten divisiones internas sobre el rumbo a seguir. Mientras algunos asesores sugieren mantener la presión militar, otros advierten que un nuevo ataque podría aumentar la inestabilidad regional y contradecir la doctrina de “Estados Unidos primero”, centrada en evitar conflictos prolongados en el extranjero.

Trump, por su parte, no ha descartado la fuerza militar si el régimen iraní continúa reprimiendo las manifestaciones. “La ayuda está en camino”, declaró el martes al referirse al apoyo a la movilización ciudadana en Irán.

Durante las últimas semanas, el país ha vivido fuertes manifestaciones provocadas por el deterioro de las condiciones económicas y la depreciación del rial. Según la organización Iran Human Rights, la cifra de civiles fallecidos asciende a al menos 3.428 en solo 18 días de protestas.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Araghchi, al referirse a la situación interna, aseguró que el régimen iraní “tiene el control” sobre las protestas y que la violencia ha disminuido en los últimos días. No obstante, defensores de derechos humanos y organismos internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerza y la falta de garantías para los manifestantes.

El canciller insistió en que “Irán ha demostrado estar dispuesto a negociar” y pidió a Washington que retome el diálogo en lugar de apostar por la confrontación militar.

Mientras tanto, el equipo de seguridad nacional de Trump continúa analizando alternativas y consultando posibles respuestas ante el escenario cambiante en Irán, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de una nueva escalada en la región.

(Con información de EFE)

