El Reino Unido reportó más de un millón de bajas rusas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022

El Ministerio de Defensa británico informó que “Moscú probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total”. Solo en 2025, habría registrado cerca de 415.000 bajas entre muertos y heridos

La invasión de Rusia a
La invasión de Rusia a Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 y ya cobró la vida de más de un millón de soldados rusos (Europa Press)

Los servicios de Inteligencia del Reino Unido señalaron este miércoles que Rusia tuvo más de 1.200.000 de bajas desde el inicio de la invasión a Ucrania, a poco más de un mes de cumplirse el cuarto aniversario del conflicto ordenado por el líder ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa británico informó que “Rusia probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total”. Solo en 2025, Moscú habría registrado cerca de 415.000 bajas entre muertos y heridos, la segunda cifra anual más alta desde 2022.

La cartera ministerial precisó que esta cifra supone “una ligera disminución respecto a las aproximadamente 430.000 bajas” del año 2024, el registro anual más elevado desde el inicio de la invasión, según un comunicado difundido en redes sociales.

Durante diciembre de 2025, la tasa media diaria de muertes rusas a causa de la guerra en territorio ucraniano alcanzó los 1.130 efectivos, de acuerdo con datos del Estado Mayor de Ucrania, lo que representa el cuarto incremento mensual consecutivo. Entre agosto y diciembre de 2025, las medias diarias fueron las más bajas desde abril de 2024.

El Reino Unido advirtió que “es muy probable” que Rusia continúe experimentando elevadas tasas de bajas en enero de 2026, debido a los ataques de infantería en “múltiples ejes”, especialmente ante los “crecientes avances en el frente”.

Reino Unido cifró en más
Reino Unido cifró en más de un millón las bajas de Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania (Europa Press)

El informe surge luego de que la Unión Europea le diera el visto bueno a Ucrania para una inversión de 60.000 millones de euros de los 90.000 millones prestados por el bloque para fortalecer sus capacidades militares durante 2026 y 2027.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, detalló que del total del préstamo aprobado en diciembre, los 30.000 millones restantes cubrirán necesidades presupuestarias de Kiev, sujetos a reformas en el Estado de derecho y lucha contra la corrupción

La titular del organismo europeo destacó que la prioridad será que el armamento provenga de la industria europea de defensa. “Con 60.000 millones de euros de ayuda militar, Ucrania puede resistir frente a Rusia y, al mismo tiempo, integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa europea”, afirmó la dirigente alemana.

En caso de que las industrias europeas no puedan cubrir demandas específicas ucranianas, la normativa contempla la posibilidad de adquirir armamento fuera de Europa “en determinadas ocasiones”, según explicó Von der Leyen, dando paso a una posible compra de equipamiento a Estados Unidos.

“Con 60.000 millones de
“Con 60.000 millones de euros de ayuda militar, Ucrania puede resistir frente a Rusia", sostuvo Von der Leyen

La presidenta de la Comisión subrayó que estas inversiones deben tener “un retorno de la inversión creando empleo y desarrollando la investigación y el desarrollo que necesitamos”. La decisión de priorizar la industria europea fue impulsada por varios países del bloque, aunque algunos gobiernos y autoridades de Kiev expresaron dudas sobre la eficacia de esta restricción, dado el peso de Estados Unidos como principal proveedor militar de Ucrania.

Un responsable europeo citado bajo anonimato señaló a AFP que la normativa es suficientemente flexible para no descartar la financiación de compras a Estados Unidos, especialmente en defensa antiaérea, donde la oferta europea es limitada.

Los primeros desembolsos del préstamo europeo deberían concretarse a partir de abril, según Von der Leyen.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky,
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el estado de emergencia en el país a causa de los ataques rusos (Europa Press)

Cabe mencionar otro de los grandes focos que preocupan a los aliados europeos de Ucrania: el presidente, Volodimir Zelensky, anunció este miércoles la declaración de un estado de emergencia en el sector energético tras los repetidos ataques rusos contra el suministro de calefacción y electricidad, en medio de temperaturas invernales extremas.

En los últimos meses, Moscú lanzó bombardeos diarios de drones y misiles, en los cuales dañó la infraestructura energética y dejó a numerosos hogares sin luz ni calefacción.

“Se establecerá una sede de coordinación permanente para abordar la situación en la ciudad de Kiev. En general, se declarará el estado de emergencia en el sector energético de Ucrania”, informó Zelensky tras una reunión sobre la crisis. El mandatario indicó que ordenó al gobierno intensificar los esfuerzos para conseguir apoyo internacional, desregular el suministro de energía de respaldo y revisar las reglas del toque de queda. “También se está trabajando para aumentar significativamente el volumen de las importaciones de electricidad a Ucrania”, añadió.

(Con información de Europa Press)

