Egipto anunció un acuerdo para el comité de tecnócratas palestinos que administrará Gaza bajo el plan de Trump

Egipto anunció un acuerdo de todas las partes para la formación de un comité palestino para la gobernanza de Gaza (Europa Press)

El gobierno egipcio anunció este miércoles que se logró un “consenso” sobre los nombres de los miembros del comité de tecnócratas palestinos de 15 personas encargado de administrar la Franja de Gaza, según el plan del presidente estadounidense Donald Trump.

“Esperamos que tras este acuerdo, el comité sea anunciado pronto (...) y luego desplegado para gestionar la vida cotidiana y los servicios esenciales”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, tras las negociaciones en El Cairo.

El anunció llegó luego de que el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza desde octubre de 2023, pidieron que no se avance a la segunda fase del plan de alto el fuego en la Franja mientras siga allí el cuerpo del último cautivo, el policía Ran Gvili.

En un comunicado, las familias citan informaciones según las cuales el presidente estadounidense, Donald Trump, se dispone a anunciar el paso a la siguiente fase del alto el fuego, que comportaría la formación de un gobierno de transición sin Hamas, la retirada de las tropas israelíes y el desarme del grupo islamista.

Palestinos desplazados en Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

En un comunicado, el Foro de Familias instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a no proceder a la fase dos “hasta que Ran sea devuelto a casa”.

“Avanzar a la fase dos ahora, mientras no se hayan agotado los esfuerzos para asegurar el regreso de Ran, podría condenar a Ran a la desaparición permanente”, dice la nota, que insiste en que hasta que su cuerpo no sea devuelto “Israel no podrá cerrar su herida más profunda ni iniciar el proceso de recuperación que tanto necesita”.

El alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre entre Hamas e Israel se encuentra aún en su primera fase, que comprende la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza, a falta de que se entregue el cuerpo del último de estos cautivos, pero las conversaciones para la segunda están en marcha desde hace semanas.

Hamas ha denunciado la dificultad de hallar los restos del policía israelí alegando las montañas de escombros que asolan la Franja y la escasez de maquinaria para ello.