Mundo

Ucrania retomó la ciudad de Kupiansk y fortalece su posición ante Rusia

El avance permitió tomar el edificio principal de la administración local y desplegar la bandera nacional, marcando un cambio en la situación militar del área

Guardar
Las fuerzas recuperaron el control
Las fuerzas recuperaron el control total de Kúpiansk tras intensos combates urbanos (Europa Press)

El control de Kúpiansk regresó a manos de Ucrania tras combates que convirtieron a esta ciudad en eje de la disputa militar y diplomática con Rusia.

Las tropas ucranianas expulsaron a los últimos grupos rusos atrincherados en el centro de la ciudad, en una operación que se extendió durante meses y representó un punto de inflexión para la estrategia de Kiev.

La ofensiva ucraniana permitió a las fuerzas de la Guardia Nacional de Ucrania llegar al ayuntamiento y restablecer la presencia simbólica de su bandera en un edificio clave.

La reconquista de Kúpiansk cortó
La reconquista de Kúpiansk cortó importantes rutas de suministro en la región (Reuters)

Este avance se produjo cuando las tropas de Kiev aislaron a los efectivos rusos, bloquearon sus líneas de suministro y redujeron su capacidad de resistencia.

El portavoz militar Víktor Tregúbov explicó que los soldados rusos restantes apenas disponían de munición ligera y víveres, mientras que el acceso a equipamiento pesado y refuerzos quedó interrumpido.

Los efectivos aislados solo pudieron
Los efectivos aislados solo pudieron recibir munición ligera y comida de manera limitada (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

La importancia de Kúpiansk radica en su ubicación, porque es un nodo ferroviario vital en la región de Járkov. El control ruso de la ciudad habría abierto la posibilidad de una ofensiva directa sobre la capital regional y puesto en riesgo la logística ucraniana hacia el sur.

La pérdida definitiva de Kúpiansk habría amenazado los suministros rumbo a Izium, ciudad estratégica para la defensa de otros bastiones en la zona de Donetsk.

La ruta hacia Izium resultaba
La ruta hacia Izium resultaba vital para el traslado de suministros estratégicos (Reuters)

El jefe militar Oleksandr Sirski comunicó a finales de diciembre que el 90% del territorio urbano ya estaba bajo control ucraniano. Y por su parte, el portavoz militar Víktor Tregúbov sostuvo que se esperaba asegurar la totalidad de la ciudad antes de finalizar enero.

El jefe militar supervisó la
El jefe militar supervisó la ofensiva que permitió avanzar sobre el territorio urbano (Reuters)

Pese al avance, las condiciones en la zona siguieron siendo hostiles debido al clima extremo, lo que dificultó el uso de drones y aeronaves, herramientas esenciales para la vigilancia y el ataque.

La operación en Kúpiansk fue reconocida como un éxito militar para Ucrania en un contexto donde los progresos suelen ser limitados y costosos.

Este resultado desafía la narrativa de Moscú, que sostenía la inevitabilidad de sus avances y buscaba proyectar la imagen de un frente controlado. La recuperación de la ciudad, bajo ocupación durante siete meses al inicio del conflicto, refuerza el mensaje de resistencia difundido por Kiev.

La recuperación de Kúpiansk fue
La recuperación de Kúpiansk fue confirmada por imágenes difundidas en redes sociales (Europa Press)

En el ámbito internacional, el desenlace de los combates tuvo impacto político. Analistas citados por Associated Press señalaron que el gobierno ruso intentó utilizar la situación en Kúpiansk para fortalecer su posición en las negociaciones, presentando sus logros militares como argumento para que los socios de Ucrania presionen por la aceptación de las condiciones rusas.

Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores reiteraron estas ideas tras mantener conversaciones con Vladímir Putin y otros representantes del Kremlin.

Putin y Trump mantuvieron conversaciones
Putin y Trump mantuvieron conversaciones sobre el rumbo del conflicto y las negociaciones (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

Además, el presidente Volodímir Zelensky agradeció el respaldo internacional tras la recuperación de la ciudad. “La operación en Kúpiansk restablece la fe en Ucrania y demuestra que Putin miente”, declaró.

El mandatario destacó que la
El mandatario destacó que la recuperación de la ciudad renovó la confianza en la estrategia nacional (Europa Press)

Mientras tanto, las tropas rusas lanzaron ataques desde el otro lado del río Oskil, aprovechando el congelamiento provocado por las bajas temperaturas.

Las bajas temperaturas congelaron el
Las bajas temperaturas congelaron el Oskil y afectaron el movimiento de efectivos (AP Foto/Vadim Ghirda, Archivo)

El Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington, advirtió que los asaltos rusos, realizados en pequeñas unidades y con vehículos blindados, no lograron avances en los alrededores de Podoli y Kurilivka.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

KúpianskUcraniaRusiaEstados Unidosguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Alberto Trentini y Mario Burlò relataron las condiciones de aislamiento, incomunicación y deterioro físico que vivieron en una cárcel utilizada por el régimen chavista para detenidos políticos, tras ser arrestados sin cargos en 2024

“Dormíamos en el suelo entre

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán

Mark Rutte calificó de “repulsiva” la respuesta de las autoridades iraníes ante las protestas, denunciando el uso de la fuerza y la violencia masiva contra la población civil, en un contexto de crisis y represión creciente

El secretario general de la

Rangiroa, el aislado atolón que redefine la experiencia en la Polinesia Francesa

Enclavado en el Pacífico Sur, sorprende con su apuesta por un turismo sostenible, ofreciendo tranquilidad, paisajes inexplorados y una profunda conexión con las tradiciones polinesias

Rangiroa, el aislado atolón que

Conmoción en Corea del Sur: el ex mandatario Yoon Suk Yeol enfrenta un pedido de pena de muerte tras la crisis por la ley marcial

El veredicto se conocerá en febrero, mientras el país debate el alcance histórico del caso y la posible sentencia

Conmoción en Corea del Sur:

Halló un brazo debajo de una montaña de nieve y registró cómo logró salvarle la vida a un esquiador atrapado tras una avalancha

Un turista italiano, experto en deportes de invierno, rescató a un colega que quedó atrapado tras una fuerte tormenta en los Alpes suizos

Halló un brazo debajo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juanjo, veterinario: “Que un perro

Juanjo, veterinario: “Que un perro beba mucha agua puede ser síntoma de varias enfermedades”

Sheinbaum llama a debatir sobre regulación de IA, revela que su gobierno trabaja en crear laboratorio: “Es un tema internacional”

Un día después de la llamada con Sheinbaum, Trump califica el T-MEC como “irrelevante”

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Bloqueo en avenida Universidad: maestros protestan por presunto acoso laboral en la SEP

INFOBAE AMÉRICA
Microsoft redefine el comercio minorista

Microsoft redefine el comercio minorista con nuevas soluciones de inteligencia artificial agéntica

Luz Arcas estrena 'Morphine' en Teatro de La Abadía, un "solísimo" de danza "repleto de muertos, espiritismo y rituales"

La Reina entrega el Premio Zenda a Vila-Matas, que afirma que hay "imbéciles" en todos los ambientes y no solo digitales

El Sindicato de Técnicos de Enfermería confía en que la titulación de TCAE se actualice "más pronto que tarde"

Makoke, en 'shock' tras escuchar a las exempleadas de Julio Iglesias: "Me parece aberrante y estremecedor"

ENTRETENIMIENTO

BTS Tour 2026: cómo comprar

BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina

“Avengers: Doomsday”: Shuri y La Mole se encuentran en nuevo tráiler de la anticipada película

El esperado cara a cara entre Shuri y La Cosa sorprendió en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday

George Clooney confronta a Quentin Tarantino tras las críticas a Paul Dano: “No disfruto ver a la gente ser cruel”

¿Habrá segunda temporada de “Adolescencia”? Esto dijo su creador