Ucrania retomó la ciudad de Kupiansk y fortalece su posición ante Rusia

Las fuerzas recuperaron el control total de Kúpiansk tras intensos combates urbanos (Europa Press)

El control de Kúpiansk regresó a manos de Ucrania tras combates que convirtieron a esta ciudad en eje de la disputa militar y diplomática con Rusia.

Las tropas ucranianas expulsaron a los últimos grupos rusos atrincherados en el centro de la ciudad, en una operación que se extendió durante meses y representó un punto de inflexión para la estrategia de Kiev.

La ofensiva ucraniana permitió a las fuerzas de la Guardia Nacional de Ucrania llegar al ayuntamiento y restablecer la presencia simbólica de su bandera en un edificio clave.

La reconquista de Kúpiansk cortó importantes rutas de suministro en la región (Reuters)

Este avance se produjo cuando las tropas de Kiev aislaron a los efectivos rusos, bloquearon sus líneas de suministro y redujeron su capacidad de resistencia.

El portavoz militar Víktor Tregúbov explicó que los soldados rusos restantes apenas disponían de munición ligera y víveres, mientras que el acceso a equipamiento pesado y refuerzos quedó interrumpido.

Los efectivos aislados solo pudieron recibir munición ligera y comida de manera limitada (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

La importancia de Kúpiansk radica en su ubicación, porque es un nodo ferroviario vital en la región de Járkov. El control ruso de la ciudad habría abierto la posibilidad de una ofensiva directa sobre la capital regional y puesto en riesgo la logística ucraniana hacia el sur.

La pérdida definitiva de Kúpiansk habría amenazado los suministros rumbo a Izium, ciudad estratégica para la defensa de otros bastiones en la zona de Donetsk.

La ruta hacia Izium resultaba vital para el traslado de suministros estratégicos (Reuters)

El jefe militar Oleksandr Sirski comunicó a finales de diciembre que el 90% del territorio urbano ya estaba bajo control ucraniano. Y por su parte, el portavoz militar Víktor Tregúbov sostuvo que se esperaba asegurar la totalidad de la ciudad antes de finalizar enero.

El jefe militar supervisó la ofensiva que permitió avanzar sobre el territorio urbano (Reuters)

Pese al avance, las condiciones en la zona siguieron siendo hostiles debido al clima extremo, lo que dificultó el uso de drones y aeronaves, herramientas esenciales para la vigilancia y el ataque.

La operación en Kúpiansk fue reconocida como un éxito militar para Ucrania en un contexto donde los progresos suelen ser limitados y costosos.

Este resultado desafía la narrativa de Moscú, que sostenía la inevitabilidad de sus avances y buscaba proyectar la imagen de un frente controlado. La recuperación de la ciudad, bajo ocupación durante siete meses al inicio del conflicto, refuerza el mensaje de resistencia difundido por Kiev.

La recuperación de Kúpiansk fue confirmada por imágenes difundidas en redes sociales (Europa Press)

En el ámbito internacional, el desenlace de los combates tuvo impacto político. Analistas citados por Associated Press señalaron que el gobierno ruso intentó utilizar la situación en Kúpiansk para fortalecer su posición en las negociaciones, presentando sus logros militares como argumento para que los socios de Ucrania presionen por la aceptación de las condiciones rusas.

Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores reiteraron estas ideas tras mantener conversaciones con Vladímir Putin y otros representantes del Kremlin.

Putin y Trump mantuvieron conversaciones sobre el rumbo del conflicto y las negociaciones (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

Además, el presidente Volodímir Zelensky agradeció el respaldo internacional tras la recuperación de la ciudad. “La operación en Kúpiansk restablece la fe en Ucrania y demuestra que Putin miente”, declaró.

El mandatario destacó que la recuperación de la ciudad renovó la confianza en la estrategia nacional (Europa Press)

Mientras tanto, las tropas rusas lanzaron ataques desde el otro lado del río Oskil, aprovechando el congelamiento provocado por las bajas temperaturas.

Las bajas temperaturas congelaron el Oskil y afectaron el movimiento de efectivos (AP Foto/Vadim Ghirda, Archivo)

El Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington, advirtió que los asaltos rusos, realizados en pequeñas unidades y con vehículos blindados, no lograron avances en los alrededores de Podoli y Kurilivka.

