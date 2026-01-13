Mundo

Halló un brazo debajo de una montaña de nieve y registró cómo logró salvarle la vida a un esquiador atrapado tras una avalancha

Un turista italiano, experto en deportes de invierno, rescató a un colega que quedó atrapado tras una fuerte tormenta en los Alpes suizos

Matteo Zilla se topó con el brazo del esquiador suizo pidiendo auxilio (Instagram / @matteozilla)

Momentos de tensión se vivieron en los Alpes suizos luego de que un esquiador vivió un rescate dramático en las montañas de Engelberg, en el centro del país europeo. El hombre fue salvado de una avalancha por un colega que pasaba por la zona. El protagonista del rescate, Matteo Zilla, director creativo de 37 años, actuó con rapidez al descubrir un brazo sobresaliendo de la nieve.

El incidente ocurrió el 10 de enero durante una intensa jornada de nieve fresca, en la que cayeron entre 40 y 50 centímetros en la región. El italiano, que esquiaba por la zona, notó primero a un hombre intentando subir sin esquís, pero la escena tomó un giro inesperado cuando divisó un pie y un brazo emergiendo de la nieve.

Matteo Zilla utilizó sus conocimientos en avalanchas para salvar a un esquiador atrapado en la nieve fresca de Engelberg (Instagram / @matteozilla)

Un esquiador salvó a un colega hundido en la nieve

Consciente de la gravedad de la situación, el viajero se apresuró a excavar y liberar la cabeza del esquiador atrapado para permitirle respirar. El operativo improvisado fue captado en video y difundido posteriormente en sus redes sociales, donde recibió elogios por su acción decidida bajo presión. El esquiador llevaba una cámara en su casco y así pudo documentar la operación. Este episodio se produce en un contexto de elevado riesgo de avalanchas en Europa, con al menos 17 muertes reportadas en el último mes, según autoridades regionales.

Gracias a su entrenamiento en avalanchas pudo resolver la situación con calma y frialdad a pesar de la urgencia del momento. Mientras avanzaba por la nieve espesa, vio las extremidades del otro esquiador suizo y le gritó: “¡Ya voy, todo bien!”. En el video se alcanzó a ver cómo el brazo del hombre atrapado se agitaba débilmente.

Al llegar, Matteo Zilla excavó rápidamente y guiado por su conocimiento para liberar la cara y la boca de la víctima que apenas podía moverse. Según pudo confirmar el italiano en sus redes sociales, el hombre fue hallado consciente y no presentaba heridas graves. Tras una operación de rescate minuciosa, logró quitar la nieve que lo cubría por completo. Una vez que reconoció que el afectado estaba bien y pudo recuperarse, compartió el video en sus redes sociales.

El video del rescate en Engelberg destaca la rápida acción de Zilla y el uso de cámaras en casco para documentar emergencias (Instagram / @matteozilla)

El feroz impacto de las tormentas de nieve en Europa

El rescate en Engelberg ocurrió en medio de un periodo particularmente peligroso para los deportes de invierno en Europa. Las autoridades han emitido alertas de riesgo extremo de avalanchas en varias regiones alpinas, debido a intensas nevadas recientes y condiciones inestables en la montaña. Conocida como tormenta Goretti, causó grandes daños en infraestructura y algunas víctimas fatales debido a las intensas nieves caídas en las últimas semanas.

Solo durante un fin de semana, se registraron ocho muertes en distintas zonas de los Alpes, la mayoría eran esquiadores que se aventuraron fuera de pista, según recogió Daily Mail. Por otro lado, en Francia, las autoridades informaron que ráfagas de viento alcanzaron hasta 216 kilómetros por hora en la región de Manche, mientras que en Seine-Maritime árboles caídos dañaron edificios residenciales, aunque no se reportaron heridos. También aseguran que miles de viviendas se quedaron sin suministro eléctrico.

En la semana, varios esquiadores murieron a causa de las avalanchas (Instagram / @matteozilla)

Entre los casos más graves, un esquiador británico de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida bajo más de dos metros y medio de nieve en La Plagne, Francia, tras una búsqueda que involucró a más de 50 rescatistas y un perro rastreador. El operativo duró cerca de 50 minutos, pero no fue posible reanimarlo. Ese mismo fin de semana, se reportaron muertes en Vallorcine y Courchevel, donde un patrullero de esquí y otro esquiador murieron por el impacto de la nieve o por quedar sepultados. En Val-d’Isère y Arêches-Beaufort, dos y un esquiador respectivamente murieron tras ser arrastrados por avalanchas mientras practicaban fuera de pista.

La tragedia también alcanzó a otros países: en Austria, una esquiadora murió en la montaña Weerberg, y en Italia, un hombre perdió la vida al ser arrastrado por una avalancha cerca de Aosta. Las autoridades confirmaron que, en total, las avalanchas han causado al menos nueve muertes adicionales en Europa durante el último mes.

Las alertas meteorológicas afectaron a 30 regiones y las olas gigantes impactaron los muros de puertos en el noroeste del país, provocando inundaciones y el cierre de rutas y terminales marítimas. Además, la circulación ferroviaria y los servicios de ferry se vieron interrumpidos en varias zonas costeras, mientras los equipos de emergencia trabajaban para restablecer la electricidad y liberar las vías bloqueadas.

