El petróleo cerró con un leve aumento ante la situación en Irán y Venezuela

La bolsa de Nueva York terminó al alza este lunes

09/10/2014 Pozo petrolífero. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA DAVID
Los precios del petróleo registraron un leve incremento el lunes, impulsados por la atención de los operadores a los potenciales riesgos de interrupción de la producción en Irán y Venezuela, dos países donde las tensiones políticas y las declaraciones de Donald Trump han elevado la percepción de riesgo en los mercados energéticos. El barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, cerró en USD 63,87, lo que representa un aumento del 0,84%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en febrero, subió 0,64% hasta USD 59,50.

En los últimos días, el mercado ha incorporado una prima de riesgo geopolítico debido a la situación en Irán, donde el presidente estadounidense ha amenazado con una intervención militar si continúa la represión de las protestas antigubernamentales. Una organización no gubernamental ha reportado más de 600 fallecidos en este contexto. Irán mantiene una producción diaria de aproximadamente 3,2 millones de barriles, según los datos más recientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

De acuerdo con expertos de DNB, “el mayor sindicato del sector” petrolero iraní, con sede en Kangan, inició una huelga en dos refinerías. Sin embargo, el analista Bjarne Schieldrop de Seb considera que los precios no han experimentado subidas más pronunciadas porque “el mercado petrolero atribuye un riesgo muy bajo al escenario de que una intervención estadounidense perturbe la circulación de buques por el estrecho de Ormuz”.

De manera simultánea, los operadores se mantienen atentos al desarrollo de la industria petrolera en Venezuela. Tras más de una semana desde la detención del depuesto dictador Nicolás Maduro, Trump declaró el domingo que su administración coopera “realmente bien” con las autoridades de Caracas. El mandatario estadounidense instó a los altos ejecutivos del sector a invertir en la reactivación de la producción de hidrocarburos venezolana, afectada por una prolongada falta de inversión.

Un gato hidráulico para bombeo
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, expresó reservas y señaló que la entrada de la compañía en Venezuela sería inviable sin reformas estructurales profundas. Este posicionamiento fue criticado por Trump, quien advirtió que evalúa “apartar” a la petrolera de sus planes para el país sudamericano. El presidente estadounidense aseguró que las empresas del sector están preparadas para invertir “al menos 100.000 millones de dólares” en Venezuela.

Wall Street termina al alza

Un operador trabaja en el
La bolsa de Nueva York terminó al alza este lunes, a pesar de las preocupaciones por la independencia de la Reserva Federal (Fed), luego de las amenazas de la Casa Blanca contra la institución monetaria y su presidente.

El índice ampliado S&P 500 subió un 0,16% y el Dow Jones, 0,17%, ambos alcanzando nuevos récords, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 0,26%.

El domingo Powell informó que el Banco Central recibió una citación del Departamento de Justicia relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

La citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

(Con información de AFP)

