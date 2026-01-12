Mundo

EN VIVO | El ex príncipe heredero de Irán instó a las fuerzas de seguridad a “apoyar al pueblo” durante las protestas

“Los empleados de los aparatos gubernamentales, las fuerzas armadas y las fuerzas del orden tienen la oportunidad de unirse al pueblo y ayudar a la nación, o de optar por conspirar con los asesinos de la nación y comprar la vergüenza y la maldición eternas de la nación para sí mismos”, manifestó Reza Pahlavi

Denuncian que el régimen iraní está masacrando a los manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que su gobierno evalúa “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por régimen iraní. El mandatario condenó el asesinato de manifestantes y sostuvo que la República Islámica “está cruzando una línea”. “Nos estamos tomando esto muy, muy en serio, el ejército lo está examinando”, afirmó.

Las manifestaciones retomaron fuerza el domingo por la noche en distintas ciudades de Irán, pese a una represión en curso y a un apagón casi total de internet, según reportes desde el país.

En el plano regional, Israel elevó su nivel de alerta ante la posibilidad de una intervención estadounidense, luego de que Trump señalara el sábado que Washington está dispuesto a ayudar a los iraníes a alcanzar la libertad.

En paralelo, el ex príncipe iraní Reza Pahlavi llamó a los manifestantes a continuar las protestas por dos noches más, a ocupar los centros urbanos y a que trabajadores de energía y transporte inicien huelgas nacionales.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:14 hsHoy

Reza Pahlavi dijo que la ayuda internacional “llegará pronto”

Una manifestante sostiene una imagen
Una manifestante sostiene una imagen del ex príncipe heredero iraní, Reza Pahlavi (REUTERS/Isabel Infantes)

El ex príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, dirigió un mensaje a los manifestantes en el contexto de la represión ejercida por el régimen de la República Islámica. En su declaración, destacó que las recientes manifestaciones masivas han estremecido los cimientos del régimen de los ayatolás, marcando lo que considera una nueva etapa en el levantamiento nacional para recuperar el país.

En esa línea, anunció “una nueva etapa del levantamiento nacional para derrocar a la República Islámica” y recuperar el país.

Pahlavi instó a la población dentro de Irán a mantener la ocupación y protección de las calles principales de las ciudades, señalando que todas las instituciones dedicadas a la propaganda estatal y el corte de comunicaciones se consideran objetivos legítimos. El ex príncipe llamó a los empleados públicos, las fuerzas armadas y las fuerzas del orden a tomar una decisión: unirse a la ciudadanía o permanecer junto al régimen, asumiendo las consecuencias históricas de esa elección. “Los empleados de los aparatos gubernamentales, las fuerzas armadas y las fuerzas del orden tienen la oportunidad de unirse al pueblo y ayudar a la nación, o de optar por conspirar con los asesinos de la nación y comprar la vergüenza y la maldición eternas de la nación para sí mismos”, manifestó Pahlavi.

Asimismo, indicó que todas las embajadas y consulados de Irán en el extranjero pertenecen a la nación iraní y promoviendo que estos recintos sean identificados con la bandera nacional en reemplazo de la insignia oficial de la República Islámica. Esta convocatoria responde a la búsqueda de legitimidad y de apoyo internacional, elementos que el ex príncipe considera fundamentales para el éxito del movimiento. “Estamos a punto de recuperar nuestro amado Irán de la República Islámica”, expresó, exhortando a la comunidad internacional a mantenerse atenta a futuras comunicaciones.

El ex heredero sostuvo que el régimen liderado por Ali Khamenei enfrenta una situación de debilidad, marcada por la escasez de efectivos para contener las protestas. El aumento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad refleja el temor del gobierno a un posible colapso acelerado, más que una muestra de autoridad. Pahlavi advirtió que no se otorgará margen de maniobra a las autoridades y que la juventud iraní, a la que se refirió como “inmortal”, guía la lucha por la libertad: “La libertad de Irán está cerca. La sangre derramada de los hijos inmortales de Irán es nuestra guía hacia la victoria”.

“No estamos solos. La ayuda internacional también llegará pronto. Estén atentos a mis próximos mensajes. Pronto recuperaremos nuestro amado Irán de la República Islámica y celebraremos la libertad y la victoria en todo Irán”, concluyó.

04:47 hsHoy

Las protestas en Irán parecen diferentes esta vez: ¿está el régimen al borde del abismo?

Los gobernantes de Irán no sólo se enfrentan a un clamor interno

Crecen las protestas contra el
Crecen las protestas contra el régimen iraní (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

En muchos aspectos, ya hemos pasado por esto antes. Tanto en el Movimiento Verde de 2009 como en el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” de 2022, y en otros numerosos episodios de disturbios entre medias, innumerables iraníes salieron a las calles de ciudades de todo el país para protestar contra un régimen teocrático arraigado y cada vez más impopular. Su disidencia puso de manifiesto los fallos del decadente proyecto revolucionario iraní y la frustración generalizada de los iraníes que anhelan mayores libertades. Se encontraron con una represión aplastante: bloqueo de la información, detenciones masivas y medidas represivas mortales.

Leer la nota completa

