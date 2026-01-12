EN VIVO | El ex príncipe heredero de Irán instó a las fuerzas de seguridad a “apoyar al pueblo” durante las protestas

Denuncian que el régimen iraní está masacrando a los manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que su gobierno evalúa “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por régimen iraní. El mandatario condenó el asesinato de manifestantes y sostuvo que la República Islámica “está cruzando una línea”. “Nos estamos tomando esto muy, muy en serio, el ejército lo está examinando”, afirmó.

Las manifestaciones retomaron fuerza el domingo por la noche en distintas ciudades de Irán, pese a una represión en curso y a un apagón casi total de internet, según reportes desde el país.

En el plano regional, Israel elevó su nivel de alerta ante la posibilidad de una intervención estadounidense, luego de que Trump señalara el sábado que Washington está dispuesto a ayudar a los iraníes a alcanzar la libertad.

En paralelo, el ex príncipe iraní Reza Pahlavi llamó a los manifestantes a continuar las protestas por dos noches más, a ocupar los centros urbanos y a que trabajadores de energía y transporte inicien huelgas nacionales.