Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, llamó a coordinar las protestas contra el régimen: “Pondremos de rodillas a la República Islámica”

Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último Sha de Irán, habla durante una conferencia de prensa sobre la situación en Irán y la necesidad de apoyar a los iraníes (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)

El exiliado Reza Pahlaví, figura opositora al régimen iraní, dirigió un mensaje a los manifestantes en el que elogió su valentía y determinación, al señalar que la masiva presencia en las calles de Irán fue una respuesta contundente a las amenazas del líder de la República Islámica, Ali Khamenei.

Pahlaví afirmó que la movilización ciudadana generó temor entres los líderes locales y manifestó su confianza en que, con acciones más coordinadas y la interrupción de los canales financieros, será posible debilitar por completo al aparato represivo del régimen.

En su declaración grabada y publicada a través de su cuenta de X, el hijo del último sha de Irán hizo un llamado a los trabajadores y empleados de sectores estratégicos como transporte, petróleo, gas y energía, para que inicien una huelga nacional.

También instó a la población a salir nuevamente a las calles durante el sábado y domingo, a partir de las 18:00, portando banderas, imágenes y símbolos patrios, con el objetivo de ocupar y defender los espacios públicos y avanzar hacia el control de los centros urbanos.

El mensaje incluyó instrucciones para trasladar las concentraciones hacia zonas céntricas y conectar distintos grupos de manifestantes, así como para abastecerse y mantenerse en las calles.

Las movilizaciones contra Irán ya dejaron 50 víctimas fatales, según la ONG Iran Human Rights (Europa Press)

Pahlaví se dirigió también a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que mostraron apoyo a la oposición, pidiéndoles que reduzcan la capacidad de represalia del régimen y contribuyan a debilitar el aparato represivo. “Disminuyan la velocidad y desbaraten aún más la maquinaria de represión para que, en el día prometido, podamos desactivarla por completo”, expresó.

Finalmente, Pahlaví expresó su intención de regresar a Irán y acompañar a la ciudadanía si la revolución nacional triunfa, asegurando que confía en que ese momento está próximo. El mensaje refuerza el llamado a la movilización sostenida y a la coordinación de acciones en distintos frentes para presionar por un cambio político en el país. “¡Irán aguantando!”, concluyó en el video difundido por sus redes sociales.

Las solicitudes del exiliado se difundieron dos días después de que la República Islámica de Irán interrumpiera el acceso al internet global. Esta medida buscó contener las movilizaciones que iniciaron en Teherán el 28 de diciembre, motivadas inicialmente por reclamos económicos, pero que pronto se extendieron a más de cien ciudades y tomaron un cariz abiertamente político, con consignas en contra del liderazgo de Ali Khamenei.

Según la organización Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, al menos 50 manifestantes murieron durante los primeros doce días de protestas, entre ellos ocho menores de edad. Además, se reportan cientos de personas heridas como consecuencia de la represión.

La ONG precisó que esas cifras corresponden al último balance publicado el jueves y no habían sido actualizadas al momento de las declaraciones de Pahlaví. El número real de víctimas podría ser mayor, dada la dificultad para acceder a información confiable en el contexto de interrupciones de comunicación y restricciones impuestas por las autoridades.

La gente sostiene carteles con la imagen del príncipe iraní exiliado Reza Pahlavi, durante una protesta contra el régimen iraní en el Palacio de la Paz, Países Bajos (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Este viernes, Pahlaví solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esté “preparado” para “intervenir” y “ayudar” al pueblo iraní. La administración de mandatario republicano rechazó las acusaciones del ministro de Exteriores iraní, quien responsabilizó a Israel y a Washington de fomentar las protestas que se desarrollan en Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado calificó estas declaraciones como “delirantes” y sostuvo que constituyen un intento de desviar la atención de los graves problemas internos que enfrenta el gobierno iraní.

La reacción estadounidense se produjo luego de que Abbas Araghchi, jefe de la diplomacia iraní, hiciera estos señalamientos durante una visita oficial al Líbano. Washington subrayó que el régimen iraní atraviesa una crisis interna profunda y que busca atribuir a factores externos la responsabilidad por las manifestaciones y el descontento social.

El Departamento de Estado insistió en que las protestas son consecuencia de las políticas del propio gobierno iraní y no de la influencia de actores extranjeros. La postura oficial estadounidense remarca la naturaleza interna de la crisis que vive el país persa.

(Con información de AFP)