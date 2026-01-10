Mundo

Por qué el cielo de Birmingham se volvió rosa durante una nevada y desconcertó a la ciudad

La sorprendente unión entre condiciones meteorológicas y tecnología desencadenó un fenómeno que se volvió viral y desató especulaciones insólitas

El cielo de Birmingham, en Reino Unido, sorprendió a sus habitantes con un resplandor rosa fucsia durante una nevada, lo que generó imágenes que circularon ampliamente en redes sociales y causaron desconcierto. Aunque muchos apuntaron a explicaciones como inteligencia artificial, auroras boreales o contaminación, el origen real se aleja de estas teorías.

Las imágenes y videos del cielo teñido de rosa rápidamente se hicieron virales. En la conversación digital surgieron suposiciones sobre tecnología, fenómenos astronómicos y otros eventos inusuales, lo que alimentó la confusión inicial.

Sin embargo, la explicación se encuentra a nivel del suelo y está vinculada al mundo del deporte. El Birmingham City Fútbol Club utiliza luces LED especiales para el crecimiento del césped, que emiten una luz de tono rosado violeta muy intenso.

El Birmingham City FC aclaró
El Birmingham City FC aclaró que el resplandor rosa fue causado por luces LED del estadio reflejadas en la nieve y las nubes bajas, sin relación con fenómenos extraños (X: @BCFC)

En condiciones normales, ese resplandor es apenas perceptible fuera del estadio. La noche del fenómeno, se registraron nubes muy bajas y nieve en suspensión, lo que convirtió a la atmósfera en un reflector natural de gran escala.

La luz emitida por los focos del estadio rebotó en las nubes y en las partículas de nieve, extendiéndose por la ciudad y tiñendo el cielo con ese singular color.

Meteorólogos detallaron que la combinación de nieve y nubes favorece la dispersión de la luz artificial, y que los tonos rojizos se intensifican cuando se dan estas condiciones invernales específicas.

El Birmingham City Fútbol Club confirmó el verdadero origen del resplandor y aclaró que no hubo ningún fenómeno extraño ni evento astronómico relacionado.

Las condiciones meteorológicas y la
Las condiciones meteorológicas y la reflexión de luz artificial explicaron el inusual color del cielo, descartando fenómenos naturales o extraordinarios (X: @@Rainmaker1973)

Situaciones similares ya se registraron en ciudades de Canadá, Países Bajos y Estados Unidos, donde invernaderos agrícolas iluminaron el cielo de rojo, violeta o naranja durante noches nubladas. Estos episodios reavivaron el debate sobre el impacto de la iluminación artificial en el entorno urbano, la fauna nocturna y la percepción del cielo.

Así, los rumores se disiparon. No hubo espacio para la ciencia ficción ni para el misterio: el cielo de Birmingham cambió de color debido a la unión de potentes luces LED, la nieve y circunstancias atmosféricas muy particulares.

El Ejército sirio culminó la ofensiva contra las milicias kurdas en Alepo tras varios días de intensos combates

El régimen de Irán incrementa la represión tras dos semanas de protestas: al menos 65 muertos y bloqueo de internet

Sufrió un shock anafiláctico en pleno vuelo y fue salvado por la tripulación y otro pasajero

Estados Unidos expresó su apoyo "al valiente pueblo de Irán" tras dos semanas de protestas contra el régimen

Rusia aprovecha el invierno para debilitar la infraestructura energética de Ucrania: lanzó un nuevo ataque con un misil y 121 drones en Odessa

