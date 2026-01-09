El exiliado Reza Pahlaví pidió a los iraníes mantener las protestas

Reza Pahlavi, hijo exiliado del último Sha de Irán. REUTERS/Abdul Saboor

El exiliado Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, instó este viernes a los ciudadanos iraníes a continuar con las protestas contra el gobierno encabezado por el ayatolá Alí Khamenei y solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esté “preparado” para “intervenir” y “ayudar” al pueblo iraní, según mensajes difundidos por Pahlaví en su cuenta de X. Sus declaraciones adquieren relevancia en un contexto de bloqueo de internet, represión y decenas de víctimas mortales.

Las peticiones de Pahlaví se emitieron un día después de que las autoridades de la República Islámica cortaran el acceso al internet global como medida para frenar las protestas, que se originaron en Teherán el 28 de diciembre por motivos económicos y rápidamente se expandieron a más de cien ciudades, adquiriendo un carácter abiertamente político con consignas dirigidas contra el liderazgo de Khamenei.

De acuerdo con datos publicados el jueves por la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, al menos 45 manifestantes, incluidos ocho menores, han fallecido y cientos han resultado heridos en los primeros doce días de movilizaciones. La ONG no actualizó esas cifras hasta el momento del pronunciamiento de Pahlaví.

A través de X, Pahlaví expresó sentirse “orgulloso” de quienes protestaron la noche anterior y animó a quienes no se sumaron entonces a hacerlo este viernes a las 20:00 hora local (16:30 GMT). Manifestó su confianza en que los iraníes mantendrán la movilización a pesar del corte de internet y de las restricciones en las comunicaciones.

En un segundo mensaje, Pahlaví apeló directamente a Trump, quien previamente había advertido a Irán de que Estados Unidos podría intervenir si se producía represión letal contra manifestantes pacíficos, según declaraciones citadas por el propio Pahlaví. El exiliado solicitó “atención, apoyo y acción urgente”, e incluyó en su mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Manifestantes se congregan mientras se incendian vehículos, en medio de crecientes disturbios antigubernamentales, en Teherán, Irán. Redes sociales/vía REUTERS

Pahlaví denunció que los manifestantes enfrentan no solo “balas reales”, sino también un bloqueo “total” de las comunicaciones, lo que impide el uso tanto de internet como de la telefonía fija. Afirmó que Khamenei, “temiendo” el fin de su régimen, ha amenazado con una represión “brutal” a quienes permanezcan en las calles.

Reza Pahlavi. REUTERS/Joshua Roberts

Según Pahlaví, el objetivo del bloqueo de las comunicaciones es facilitar una represión letal, lo que lo llevó a exhortar a la población a “luchar por su libertad” y “abrumar” a las fuerzas de seguridad mediante una masiva participación en las protestas, tal como asegura que sucedió la noche anterior.

En su mensaje dirigido a Trump, Pahlaví insistió en la necesidad de una reacción rápida: “El tiempo es esencial. El pueblo volverá a salir a las calles dentro de una hora. Le pido que nos ayude. Usted ha demostrado, y yo sé, que es un hombre de paz y un hombre de palabra. Por favor, esté preparado para intervenir y ayudar al pueblo de Irán”.

Pahlaví ya había llamado a la población iraní a un “levantamiento” durante la denominada “guerra de los 12 días”, un episodio relacionado con el conflicto entre Irán e Israel por el programa nuclear iraní, y aseguró entonces que disponía de un plan para instaurar un gobierno nacional y democrático.

(Con información de EFE)