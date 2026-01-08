Sudáfrica acoge ejercicios navales con China e Irán mientras se prevé la participación de Rusia

Banderas nacionales de Sudáfrica y China se ven en un barco en la base naval de Simon's Town antes de los ejercicios navales conjuntos de los países BRICS Plus, que incluyen a China, Rusia e Irán, en aguas sudafricanas esta semana, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Esa Alexander)

Buques de guerra de China e Irán atracaron esta semana frente a la principal base naval de Sudáfrica, en la bahía de False Bay, como antesala de unos ejercicios marítimos multilaterales que también prevén la participación de Rusia, según informaron autoridades navales sudafricanas. Las maniobras se desarrollarán del 9 al 16 de enero bajo el nombre “Will for Peace”.

Periodistas de AFP constataron el miércoles la presencia de dos buques chinos en el puerto de Ciudad del Cabo, a los que se sumó una embarcación iraní el jueves. Fuentes militares sudafricanas señalaron que naves rusas están previstas en el dispositivo, en unos ejercicios liderados por China y organizados por Sudáfrica.

La Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica indicó en diciembre que el objetivo de los entrenamientos es reforzar la “seguridad de la navegación y de las actividades económicas marítimas”, así como “profundizar la cooperación en apoyo de iniciativas pacíficas de seguridad marítima”. El comunicado precisó que el ejercicio involucra a marinas de países del bloque BRICS.

El grupo, que originalmente integraban Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se amplió en los últimos años para incluir a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, lo que ha incrementado su peso geopolítico y, al mismo tiempo, la atención crítica de Estados Unidos.

Las maniobras, conocidas anteriormente como Exercise Mosi, estaban programadas para noviembre de 2025, pero fueron postergadas por la coincidencia con la cumbre del G20 en Johannesburgo. Su reprogramación en enero vuelve a colocar a Pretoria en el centro del debate internacional sobre su política exterior y de defensa.

Un surfista surfea frente a un buque chino en Fasle Bay, cerca de la base naval de Simon's Town, antes de los ejercicios navales conjuntos de los países BRICS Plus, que incluyen a China, Rusia e Irán, en aguas sudafricanas esta semana, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Esa Alexande)r

En el plano interno, la Democratic Alliance (DA), partido de centroderecha que integra el gobierno de unidad, denunció que el Parlamento no fue “debidamente informado” sobre los ejercicios, incluidos los costos, la cadena de mando y las posibles consecuencias diplomáticas. Su portavoz de Defensa, Chris Hattingh, sostuvo que la política exterior sudafricana debe ser “transparente, constitucional y basada en principios”.

La DA anunció que exigirá explicaciones formales en el Parlamento. El partido ingresó al Ejecutivo tras las elecciones de 2024, cuando el Congreso Nacional Africano perdió la mayoría absoluta en un contexto de desgaste por denuncias de corrupción y problemas de gestión.

En Washington, el presidente Donald Trump ha acusado reiteradamente a los países del BRICS de promover políticas “antiestadounidenses”. Sudáfrica, en particular, ha sido objeto de críticas por sus vínculos con Rusia y por otras decisiones de política exterior que han tensado la relación bilateral.

Entre ellas figura la demanda presentada por Pretoria ante la Corte Penal Internacional contra Israel por presunto genocidio en la guerra de Gaza, un paso que fue celebrado por algunos aliados y cuestionado por Estados Unidos y otros socios occidentales.

No es la primera vez que ejercicios navales de este tipo generan controversia. En 2023, Sudáfrica fue criticada por albergar maniobras conjuntas con Rusia y China que coincidieron con el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, un gesto interpretado por varios gobiernos occidentales como una señal política en un momento de alta tensión internacional.

China, Rusia y Sudáfrica realizaron sus primeros ejercicios navales conjuntos en 2019. Desde entonces, la cooperación militar ha ido en aumento, en paralelo a una estrategia sudafricana que reivindica la “no alineación” y la diversificación de alianzas. Sin embargo, la reiteración de estos gestos en un contexto global polarizado mantiene abierto el debate sobre hasta qué punto esa neutralidad es percibida como tal por sus principales socios comerciales y diplomáticos.