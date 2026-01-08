Mundo

Sudáfrica acoge ejercicios navales con China e Irán mientras se prevé la participación de Rusia

Las maniobras, organizadas frente a Ciudad del Cabo bajo liderazgo chino y en el marco del grupo BRICS, reavivan las tensiones con Washington y generan críticas internas por falta de transparencia parlamentaria

Guardar
Banderas nacionales de Sudáfrica y
Banderas nacionales de Sudáfrica y China se ven en un barco en la base naval de Simon's Town antes de los ejercicios navales conjuntos de los países BRICS Plus, que incluyen a China, Rusia e Irán, en aguas sudafricanas esta semana, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Esa Alexander)

Buques de guerra de China e Irán atracaron esta semana frente a la principal base naval de Sudáfrica, en la bahía de False Bay, como antesala de unos ejercicios marítimos multilaterales que también prevén la participación de Rusia, según informaron autoridades navales sudafricanas. Las maniobras se desarrollarán del 9 al 16 de enero bajo el nombre “Will for Peace”.

Periodistas de AFP constataron el miércoles la presencia de dos buques chinos en el puerto de Ciudad del Cabo, a los que se sumó una embarcación iraní el jueves. Fuentes militares sudafricanas señalaron que naves rusas están previstas en el dispositivo, en unos ejercicios liderados por China y organizados por Sudáfrica.

La Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica indicó en diciembre que el objetivo de los entrenamientos es reforzar la “seguridad de la navegación y de las actividades económicas marítimas”, así como “profundizar la cooperación en apoyo de iniciativas pacíficas de seguridad marítima”. El comunicado precisó que el ejercicio involucra a marinas de países del bloque BRICS.

El grupo, que originalmente integraban Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se amplió en los últimos años para incluir a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, lo que ha incrementado su peso geopolítico y, al mismo tiempo, la atención crítica de Estados Unidos.

Las maniobras, conocidas anteriormente como Exercise Mosi, estaban programadas para noviembre de 2025, pero fueron postergadas por la coincidencia con la cumbre del G20 en Johannesburgo. Su reprogramación en enero vuelve a colocar a Pretoria en el centro del debate internacional sobre su política exterior y de defensa.

Un surfista surfea frente a
Un surfista surfea frente a un buque chino en Fasle Bay, cerca de la base naval de Simon's Town, antes de los ejercicios navales conjuntos de los países BRICS Plus, que incluyen a China, Rusia e Irán, en aguas sudafricanas esta semana, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Esa Alexande)r

En el plano interno, la Democratic Alliance (DA), partido de centroderecha que integra el gobierno de unidad, denunció que el Parlamento no fue “debidamente informado” sobre los ejercicios, incluidos los costos, la cadena de mando y las posibles consecuencias diplomáticas. Su portavoz de Defensa, Chris Hattingh, sostuvo que la política exterior sudafricana debe ser “transparente, constitucional y basada en principios”.

La DA anunció que exigirá explicaciones formales en el Parlamento. El partido ingresó al Ejecutivo tras las elecciones de 2024, cuando el Congreso Nacional Africano perdió la mayoría absoluta en un contexto de desgaste por denuncias de corrupción y problemas de gestión.

En Washington, el presidente Donald Trump ha acusado reiteradamente a los países del BRICS de promover políticas “antiestadounidenses”. Sudáfrica, en particular, ha sido objeto de críticas por sus vínculos con Rusia y por otras decisiones de política exterior que han tensado la relación bilateral.

Entre ellas figura la demanda presentada por Pretoria ante la Corte Penal Internacional contra Israel por presunto genocidio en la guerra de Gaza, un paso que fue celebrado por algunos aliados y cuestionado por Estados Unidos y otros socios occidentales.

No es la primera vez que ejercicios navales de este tipo generan controversia. En 2023, Sudáfrica fue criticada por albergar maniobras conjuntas con Rusia y China que coincidieron con el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, un gesto interpretado por varios gobiernos occidentales como una señal política en un momento de alta tensión internacional.

China, Rusia y Sudáfrica realizaron sus primeros ejercicios navales conjuntos en 2019. Desde entonces, la cooperación militar ha ido en aumento, en paralelo a una estrategia sudafricana que reivindica la “no alineación” y la diversificación de alianzas. Sin embargo, la reiteración de estos gestos en un contexto global polarizado mantiene abierto el debate sobre hasta qué punto esa neutralidad es percibida como tal por sus principales socios comerciales y diplomáticos.

Temas Relacionados

SudáfricaChinaRusiaIrán

Últimas Noticias

Francia ratificó su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Emmanuel Macron advirtió que la firma no será definitiva sin garantías estrictas para el sector agrícola, incluyendo cláusulas sanitarias y mecanismos de salvaguarda

Francia ratificó su oposición al

Geoingeniería solar: un reto ético y político para la justicia climática internacional

El desarrollo de tecnologías para manipular la radiación solar enfrenta cuestionamientos sobre sus riesgos, su potencial para profundizar desigualdades y la necesidad de una gobernanza global transparente e inclusiva, según especialistas

Geoingeniería solar: un reto ético

Trump advirtió al régimen de Irán con represalias si las autoridades reprimen las masivas protestas

El presidente de Estados Unidos advirtió que su país “golpearía muy duro” al régimen iraní si las fuerzas de seguridad matan manifestantes, en medio de disturbios que ya dejaron al menos 21 muertos y se extendieron por casi todo el país

Trump advirtió al régimen de

Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul, anunció desde prisión que buscará vencer al presidente Erdogan en las elecciones de 2028

La denuncia contra el político lo acusa de corrupción y de encabezar una organización criminal durante su gestión en el gobierno local

Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul,

Francia y Rusia intercambiaron prisioneros tras semanas de negociaciones en un contexto de alta tensión internacional

Las autoridades de ambos gobiernos confirmaron la operación, realizada en medio de relaciones tensas por la guerra en Ucrania

Francia y Rusia intercambiaron prisioneros
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pumas se adelanta y anuncia

Pumas se adelanta y anuncia el fichaje de Robert Morales

Condenan a jefe de una red criminal que alteraba medidores de gas en Bogotá y Cundinamarca: causó pérdidas por $800 millones

Hallan cadáver envuelto en vinipel y cobijas en Antioquia, no es el primer caso de 2026

José Jerí ante anunciado paro de transportistas: “Los delincuentes actúan en forma sincronizada con afán de desestabilizar”

La SEP anuncia cuántos días de descanso tendrán todos los estudiantes en enero

INFOBAE AMÉRICA
Ribera critica la salida de

Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

Vox apoya las protestas de agricultores y pide comparecer a Ordeig: "Es un auténtico traidor"

Concluye sin resultado la jornada de búsqueda del niño español tras el naufragio en Indonesia

La filial de aviación de Dassault eleva casi un 8% su previsión de ventas para 2025, hasta 7.000 millones

Alianza Verde critica la "dejadez" en materia ambiental del Gobierno: "Hay una complacencia absoluta"

ENTRETENIMIENTO

La mente detrás del vestuario

La mente detrás del vestuario en Frankenstein: Kate Hawley y el arte de vestir monstruos

Khloé Kardashian expresa su deseo de “congelar” su cuerpo para desafiar el envejecimiento

Estas son las más de 200 cintas elegibles para la carrera al Oscar a “Mejor Película”

Doble brasileño de “Harry Potter” tendrá que cambiar de nombre artístico tras advertencia de Warner Bros

Jennette McCurdy tuvo una relación con un hombre mayor cuando tenía 18 años: “Red flags por todos lados”