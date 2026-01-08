Las tormentas Goretti y Elli paralizan Europa: vientos extremos, nevadas históricas y caos en servicios esenciales

Dos tormentas extremas, Goretti y Elli, impactaron simultáneamente varias regiones de Europa (Europa Press)

El temporal que afecta a Europa activó alertas meteorológicas en el Reino Unido, Francia y Alemania, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora y nevadas intensas que provocaron el cierre de escuelas, la interrupción de servicios esenciales y complicaciones en el transporte.

El impacto de las tormentas Goretti y Elli llevó a la movilización de autoridades y la implementación de planes de emergencia en diversas regiones.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) emitió una advertencia roja para Cornualles y las Islas Sorlingas por ráfagas que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, con riesgo de daños en edificaciones, caída de árboles y cortes de energía.

Además, se enviaron alertas de emergencia a medio millón de personas, recomendando permanecer en lugares seguros y evitar desplazamientos no esenciales.

En otras regiones de Inglaterra y Gales, se emitieron alertas ámbar por nieve, con acumulaciones de hasta 30 centímetros (11 pulgadas), y se esperaba un aumento de cortes de suministro eléctrico y dificultades en el transporte. El portavoz Neil Armstrong indicó: “Goretti representa un evento de múltiples riesgos” por la combinación de vientos, lluvias y nevadas.

Se enviaron alertas de emergencia a medio millón de residentes ante riesgos extremos (AP Foto/Jon Super)

El cierre de escuelas, la evacuación de zonas vulnerables y la suspensión de rutas ferroviarias afectaron a miles de personas en varias regiones del Reino Unido y Francia.

En Norfolk, al este de Inglaterra, se evacuó a residentes ante el riesgo de derrumbes, mientras operadores como East Midlands Railway y Avanti West Coast cancelaron servicios y no ofrecieron reemplazos.

En Francia, las autoridades decretaron alertas en una treintena de departamentos y aconsejaron a la población resguardarse y preparar suministros de emergencia. El prefecto de La Mancha advirtió sobre la importancia de evitar el uso de vehículos y contar con agua potable y linternas.

Treinta departamentos franceses activaron alertas y recomendaron preparar suministros básicos (Reuters)

En Alemania, la tormenta Elli generó alerta en ciudades del norte como Hamburgo y Bremen. Se cerraron escuelas y los servicios de transporte público registraron retrasos y cancelaciones.

El Servicio Nacional de Meteorología Alemán (DWD) anticipó nevadas de hasta 15 centímetros y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -20℃ (-4℉).

El meteorólogo Andreas Walter afirmó a AFP que el episodio es excepcional respecto a inviernos recientes y lo atribuyó al cambio climático.

La tormenta Elli provocó cierre de escuelas y suspensión de transporte público en el norte de Alemania (Reuters)

Deutsche Bahn movilizó a más de 14.000 empleados para despejar vías, mientras hospitales y servicios críticos activaron protocolos de emergencia ante el riesgo de cortes de energía y problemas de movilidad.

En contraste, la Península Ibérica y el sur de Europa mantuvieron temperaturas moderadas, mientras el Instituto Meteorológico de Noruega reportó que el archipiélago ártico de Svalbard registró la temperatura más alta del país el jueves, superando los cero grados Celsius, algo inusual para esa región.

El archipiélago ártico de Svalbard registró la temperatura más alta de Noruega el jueves (Europa Press)

Por ejemplo, Europa Press destacó que el 22 de diciembre, la capital de Svalbard, Longyearbyen, presentó temperaturas superiores a las de Sevilla.

La tormenta Goretti, desarrollada en el Atlántico, se caracteriza por un rápido descenso de presión atmosférica, fenómeno conocido como ciclogénesis explosiva o “bomba meteorológica”, que origina ráfagas especialmente intensas en pocas horas. El frente cubrió amplias zonas de Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales, con lluvias que posteriormente se transformaron en nieve debido al ingreso de aire ártico.

El Departamento Meteorológico Alemán prevé que la tormenta se mantenga hasta el sábado, con nevadas que podrían extenderse hasta el lunes en el norte del país.

(Con información de AFP y Europa Press)