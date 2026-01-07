Zelensky aseguró que ve “avances concretos” en las garantías de seguridad acordadas en la reunión de la Coalición de Voluntarios

Volodimir Zelensky rodeado de líderes europeos y diplomáticos en París (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, destacó este martes los “avances concretos” alcanzados en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios celebrada en París, donde se acordaron garantías de seguridad vinculantes para Kiev, con el respaldo previsto de Estados Unidos.

“Es importante destacar que la Coalición cuenta ahora con documentos sustantivos. No se trata solo de retórica, sino de avances concretos: una declaración conjunta de todos los países de la Coalición y una declaración trilateral de Francia, Reino Unido y Ucrania”, afirmó Zelensky en conferencia de prensa.

En ese sentido, subrayó que estos acuerdos reflejan “la seriedad con la que tanto Europa como toda la Coalición de Voluntarios están dispuestos a trabajar en pro de una seguridad real”.

El mandatario ucraniano celebró el alto nivel de debate del encuentro en París y remarcó que la declaración permitirá reforzar el trabajo jurídico en los parlamentos de los países miembros, para estar preparados y poder desplegar las fuerzas de la Coalición una vez que la diplomacia logre poner fin a la invasión rusa a Ucrania.

Zelensky, sin embargo, insistió en la necesidad de definir el funcionamiento del mecanismo de supervisión de paz: “Debe quedar absolutamente claro cómo se mantendrá y financiará la fuerza y el tamaño adecuados del Ejército ucraniano”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, observa durante la rueda de prensa tras la firma de la declaración sobre el despliegue de fuerzas tras el alto el fuego en Ucrania (Ludovic Marin/REUTERS)

Por otra parte, agradeció a los líderes y Estados que desean formar parte de una solución pacífica al conflicto, y señaló que sostuvo conversaciones “muy sustantivas” con el equipo estadounidense sobre la supervisión para evitar violaciones del acuerdo. Sin dejar de lado a Estados Unidos, Zelensky marcó que la administración de Trump “está dispuesto a trabajar” para el fin de las hostilidades entre ambos países.

“Uno de los elementos más críticos es la disuasión, es decir, las herramientas que impedirán cualquier nueva agresión rusa. Hemos logrado avances significativos con el equipo negociador estadounidense”, reveló el presidente ucraniano, quien remarcó que ya existen documentos sobre garantías de seguridad bilaterales entre Ucrania y Estados Unidos, así como acuerdos trilaterales.

Zelensky expresó su esperanza de que la firma de estos instrumentos se concrete pronto y señaló que ya están trabajando en esos formatos.

Incluso, valoró especialmente la disposición de Estados Unidos a respaldar a las fuerzas responsables de prevenir una repetición de la agresión rusa y reiteró que el apoyo estadounidense es “extremadamente importante” para Ucrania. No obstante, insistió en que las garantías de seguridad deben ser jurídicamente vinculantes, lo que incluye la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su club Mar-a-Lago el 28 de diciembre de 2025 en Palm Beach (AFP)

El mandatario ucraniano destacó que “la arquitectura de la seguridad de posguerra ya está prácticamente establecida” y consideró que ahora depende de los socios internacionales ejercer presión sobre Rusia para alcanzar el fin de la guerra. “Ucrania nunca ha sido un obstáculo para la paz: Rusia fue la fuente, el origen de esta guerra, la fuente de la agresión, y en esta fórmula está claro quién debe dar los pasos clave”, subrayó.

Los países de la Coalición acordaron establecer un mecanismo de vigilancia del alto el fuego liderado por Estados Unidos, con contribuciones de diversas naciones. Además, el Acuerdo de París define los lineamientos para una fuerza ucraniana de 800.000 efectivos, dotada de entrenamiento, capacidades y recursos suficientes para garantizar la disuasión frente a cualquier nuevo intento de agresión.

(Con información de Europa Press)