Reunión del G7: los ministros analizaron la Declaración de París sobre Ucrania y abordaron la situación política en Venezuela

En la agenda del G7 figuraron la situación en Ucrania y la crisis política en Venezuela (Europa Press)

Los ministros de Relaciones Exteriores de las siete principales economías del mundo (G7) mantuvieron este martes una llamada telefónica para analizar la situación en Ucrania y Venezuela, así como la firma de la Declaración de París, que establece nuevas garantías de seguridad vinculantes para el país europeo.

La convocatoria, liderada por el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, reunió a sus homólogos de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El intercambio incluyó el análisis de la situación en Venezuela, tras el ataque estadounidense en Caracas y zonas adyacentes, que provocó la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque estadounidense en Caracas resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro (Reuters)

El Ministerio de Exteriores francés informó que este fue el primer encuentro entre los ministros del G7 bajo la presidencia francesa, lo que permitió tratar asuntos internacionales prioritarios y resaltar los avances logrados durante la cumbre de la coalición internacional en París.

Algunos de los temas debatidos incluyeron el paquete de garantías de seguridad, de carácter jurídicamente vinculante, orientado a proteger a Ucrania ante un posible nuevo ataque ruso.

La Declaración de París establece garantías de seguridad internacionales para Ucrania (AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo)

Entre los compromisos centrales figuran la creación de un mecanismo internacional de supervisión del alto el fuego y el diseño de una Fuerza Multinacional de gran escala, con despliegue terrestre, naval y aéreo, cuyo accionar dependerá de la concreción de un cese creíble de las hostilidades y de una solicitud formal del gobierno ucraniano.

La denominada “coalición de los dispuestos” reunió a 35 países, junto a Ucrania y representantes estadounidenses, en la cumbre realizada en el Palacio del Elíseo, con el presidente Emmanuel Macron como anfitrión.

El presidente francés destacó la convergencia operativa inédita entre los aliados (Reuters)

El mandatario francés afirmó que, por primera vez, los aliados muestran una convergencia operativa para construir garantías de seguridad sólidas que sostengan cualquier acuerdo de paz y eviten la reanudación de la ofensiva rusa.

Además, por otro lado, el acuerdo prevé mantener el suministro de armamento a Ucrania a largo plazo y contempla la capacitación continua de las fuerzas ucranianas.

La coalición internacional se comprometió a capacitar a las fuerzas ucranianas (Europa Press)

Esto incluye avanzar hacia compromisos jurídicos sobre la respuesta militar, logística, diplomática y sancionatoria en caso de una agresión futura.

La estructura de supervisión y vigilancia estará liderada por Estados Unidos, con aportes de distintos países y bajo coordinación desde una sede tripartita en París, que integrará a la Coalición de Voluntarios, Washington y Kiev.

Estados Unidos liderará el mecanismo de supervisión internacional para Ucrania (Reuters)

Una comisión especial será responsable de evaluar posibles incumplimientos, determinar responsabilidades y proponer medidas correctivas.

El objetivo es organizar una fuerza de 800 mil efectivos, dotada de recursos materiales y capacidades logísticas suficientes para reforzar la disuasión ante nuevas amenazas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmó que las conversaciones sobre la Declaración de París continuarán este miércoles en la capital francesa, con la participación del jefe de su oficina presidencial, Kirill Budanov, y el jefe negociador, Rustem Umerov.

Volodímir Zelensky confirmó la continuación de las conversaciones sobre la Declaración de París en Francia (EFE)

Zelensky agradeció el apoyo de Donald Trump y Estados Unidos y expresó: “No se desperdiciará ni un solo día”, en referencia a la urgencia de avanzar en la implementación de las garantías de seguridad, aunque admitió que queda pendiente resolver el estatus de los territorios bajo control ruso.

Por otro lado, en el marco de la cumbre, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la firma de una declaración de intenciones para que Reino Unido y Francia establezcan un posible despliegue conjunto en Ucrania si se concreta un acuerdo de paz.

Keir Starmer anunció la firma de una declaración de intenciones entre Reino Unido y Francia sobre Ucrania (Reuters)

El comunicado difundido por su oficina señala que la declaración permite avanzar hacia un marco legal que habilite la presencia de fuerzas francesas y británicas en territorio ucraniano, con el objetivo de proteger el espacio aéreo y marítimo y desarrollar unas fuerzas armadas adaptadas a los desafíos futuros.

Francia evalúa la posibilidad de desplegar fuerzas propias en Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz (Europa Press)

Por su parte, Alemania expresó su disposición a participar en operaciones, aunque precisó que su contribución se limitaría a países vecinos de la OTAN, a la espera de decisiones del Gobierno federal y el Parlamento.

Desde Estados Unidos, el cierre del acuerdo fue bien recibido. Según información de Europa Press, el representante especial Steve Witkoff indicó: “Creemos que ya hemos terminado con los protocolos de seguridad”, mientras que Jared Kushner destacó que Ucrania contará con mecanismos sólidos para impedir la repetición de conflictos armados similares en el futuro.

(Con información de Europa Press)