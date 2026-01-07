Mundo

Murió la influencer italiana Yulia Burtseva tras realizarse una cirugía estética

La creadora de contenido de 38 años se descompensó luego de un procedimiento para aumentar sus glúteos, realizado en una clínica privada rusa, lo que motivó una investigación judicial y cargos contra el equipo médico

Guardar
Yulia Burtseva, influencer italiana con
Yulia Burtseva, influencer italiana con más de 73.000 seguidores en Instagram, falleció tras una cirugía estética de glúteos en Moscú (@burtseva_italia)

La noticia sobre el fallecimiento de Yulia Burtseva, una reconocida influencer italiana, conmocionó a miles de usuarios en redes sociales y reavivó el debate en torno a los riesgos de las cirugías estéticas. La creadora de contenido murió el 4 de enero tras someterse a un procedimiento de aumento de glúteos en una clínica privada de Moscú, lo que derivó en una investigación judicial y serias acusaciones contra los responsables médicos.

Yulia Burtseva, de 38 años, residía en Nápoles junto a su esposo Giuseppe y su hija. Su actividad en redes sociales giraba en torno a la vida familiar, los viajes y experiencias cotidianas, logrando captar la atención de un público fiel que interactuaba con sus publicaciones y compartía sus historias. La última actualización en su cuenta de Instagram fue el 5 de diciembre, en la que se la ve compartiendo un momento con su hija. En la mañana de su intervención quirúrgica, también se despidió de sus seguidores en VK, la red social rusa, desde el Café Pushkin de Moscú, con un mensaje optimista: “Buenos días, Moscú”.

La influencer había viajado específicamente a Rusia para someterse a una cirugía estética de glúteos. Según medios rusos como MSK1 y Kommersant, el procedimiento se realizó en una clínica privada de la capital. La elección de Moscú como destino para esta intervención no fue casual: en los últimos años, muchas personas optan por clínicas extranjeras buscando precios competitivos o especialistas reconocidos, aunque esto conlleva riesgos adicionales por las diferencias en regulaciones y controles sanitarios.

Complicaciones médicas graves tras la
Complicaciones médicas graves tras la cirugía llevaron al urgente traslado de Burtseva a un hospital, donde no pudo ser reanimada (@burtseva_italia)

Tras la operación, Burtseva comenzó a presentar complicaciones médicas graves. Su estado de salud empeoró rápidamente y fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad. A pesar de los esfuerzos médicos, los especialistas no lograron salvarle la vida. La confirmación de su muerte llegó pocas horas después de la intervención, según informaron fuentes como la revista People. El impacto de la noticia fue inmediato, tanto en su círculo íntimo como entre sus seguidores, quienes comenzaron a dejar mensajes de despedida y condolencias en sus últimas publicaciones.

Ante la gravedad del caso, las autoridades rusas iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias específicas que rodearon la muerte de Burtseva. El Comité de Investigación de Moscú ordenó el secuestro de la documentación clínica y la realización de peritajes forenses, incluidos estudios médicos detallados, para esclarecer si existieron irregularidades durante el procedimiento. Una de las hipótesis principales, mencionada por medios como MSK1, apunta a un posible shock anafiláctico: una reacción alérgica grave a las sustancias administradas durante la cirugía. Aunque esta causa no fue confirmada oficialmente, es uno de los focos principales de los exámenes forenses.

Las autoridades rusas investigan el
Las autoridades rusas investigan el fallecimiento de Yulia Burtseva y han incautado la documentación clínica de la clínica privada de Moscú (@burtseva_italia)

El giro más delicado en la investigación llegó con las primeras imputaciones legales. El cirujano plástico responsable del procedimiento fue acusado formalmente tras la apertura de una causa penal por presunta muerte por negligencia profesional. Según los medios RIA Novosti y Kommersant, el empleado que realizó la intervención no contaba con título médico y era de nacionalidad tayika, lo que agravó la situación legal de la clínica.

Tanto el cirujano como la empleada se enfrentan a cargos que podrían derivar en hasta tres años de prisión, conforme a la legislación rusa sobre mala praxis médica y desempeño indebido de funciones profesionales. El secuestro de los registros médicos y la verificación de los títulos profesionales forman parte central de la investigación en curso.

La muerte de Yulia Burtseva no solo generó una ola de mensajes de pesar, sino que también abrió un debate entre usuarios y especialistas sobre los riesgos inherentes a las cirugías estéticas y la proliferación de clínicas privadas sin los controles adecuados.

Los comentarios en su última publicación de Instagram reflejan el impacto emocional entre sus seguidores: “Mis condolencias a los seres queridos”, “Chica encantadora... ¿cómo es que...?”, “El reino de los cielos, que descanse en paz”. Estos mensajes muestran la cercanía y el aprecio que había conseguido a través de su actividad digital.

La investigación judicial sigue su curso para esclarecer las responsabilidades detrás del fallecimiento de la influencer, mientras la noticia continúa generando repercusión en distintas plataformas y medios internacionales.

Temas Relacionados

InfluencerRedes socialesInstagramYulia BurtsevaItaliaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Del éxito instantáneo en 1996 a icono nostálgico: el Tamagotchi celebra 30 años con una exposición conmemorativa en Tokio

El icónico juguete virtual de los noventa regresó a sus orígenes con una muestra itinerante en el Museo de Roppongi que recorre su mundo pixelado a través de instalaciones inmersivas

Del éxito instantáneo en 1996

Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania vuelven a reunirse en París para negociar el acuerdo de paz

Las delegaciones se reúnen por tercer día consecutivo para abordar “las cuestiones más difíciles”, como las cesiones territoriales que demanda Moscú y la jurisdicción sobre la central nuclear de Zaporizhzhia. Zelensky señaló que la posibilidad de paz depende de si los aliados garantizan “la disposición real de Rusia a hacer callar las armas”

Las delegaciones de Estados Unidos

El ejército sirio bombardeó barrios kurdos en Aleppo tras vencer el plazo para la evacuación de civiles

Los bombardeos comenzaron después de que miles de familias evacuaran por dos corredores humanitarios habilitados por las autoridades. Los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y las FDS dejaron al menos nueve muertos, en medio del estancamiento de negociaciones para integrar a las fuerzas kurdas al Estado sirio antes de finales de 2025

El ejército sirio bombardeó barrios

Un temporal de nieve paralizó aeropuertos y trenes en Francia y Países Bajos

Imágenes inéditas, récords de temperaturas y testigos sorprendidos marcaron una jornada donde el frío alteró la vida cotidiana en grandes capitales europeas

Un temporal de nieve paralizó

Brigitte Bardot fue enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez

El viudo de la actriz, Bernard d’Ormale, reveló que BB “resistió muy bien” dos operaciones para tratar un cáncer que le quitó la vida a los 91 años. El funeral se celebró en una ceremonia íntima en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, seguido de su inhumación en el cementerio marino frente al Mediterráneo

Brigitte Bardot fue enterrada junto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Qué es un préstamo Repo y qué exigencias puede representar para la Argentina

Matrimonios entre peruanos y venezolanos crecen de forma sostenida: Reniec registró casi 3.900 uniones desde el 2017

‘La Revuelta’ retoma la estrategia de adelantar a sus invitados para hacer frente a ‘El Hormiguero’ con un rostro de ‘OT 2025’ y un policía

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: carga vehicular en la autopista México-Querétaro

Atlético de San Luis vs. Tigres: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

INFOBAE AMÉRICA
Albares pide al PP "respeto"

Albares pide al PP "respeto" para Zapatero y recuerda que salió en defensa de la dignidad de Aznar frente a Chávez

El sector privado de Estados Unidos vuelve a crear empleo en diciembre tras generar 41.000 puestos de trabajo

Japón protesta ante China por la "continuada" exploración de hidrocarburos en aguas en disputa

Un estudio liderado por la UC revela cómo corrían los dinosaurios tras analizar sus huellas

Muere una persona en un bombardeo de Israel contra el sur de Líbano

ENTRETENIMIENTO

“Tiene el corazón roto”: el

“Tiene el corazón roto”: el devastador duelo de Tommy Lee Jones tras la muerte de su hija Victoria

Yungblud sorprendió con confesiones sobre Ozzy Osbourne y reveló detalles de sus próximos álbumes

La impactante teoría de Sadie Sink: ¿está realmente muerta Eleven en “Stranger Things”?

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “Hola, estoy aquí”

Agatha Christie regresa: un crimen inesperado y la miniserie de Netflix que reinventa el misterio