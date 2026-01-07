Murió la influencer italiana Yulia Burtseva tras realizarse una cirugía estética

Yulia Burtseva, influencer italiana con más de 73.000 seguidores en Instagram, falleció tras una cirugía estética de glúteos en Moscú (@burtseva_italia)

La noticia sobre el fallecimiento de Yulia Burtseva, una reconocida influencer italiana, conmocionó a miles de usuarios en redes sociales y reavivó el debate en torno a los riesgos de las cirugías estéticas. La creadora de contenido murió el 4 de enero tras someterse a un procedimiento de aumento de glúteos en una clínica privada de Moscú, lo que derivó en una investigación judicial y serias acusaciones contra los responsables médicos.

Yulia Burtseva, de 38 años, residía en Nápoles junto a su esposo Giuseppe y su hija. Su actividad en redes sociales giraba en torno a la vida familiar, los viajes y experiencias cotidianas, logrando captar la atención de un público fiel que interactuaba con sus publicaciones y compartía sus historias. La última actualización en su cuenta de Instagram fue el 5 de diciembre, en la que se la ve compartiendo un momento con su hija. En la mañana de su intervención quirúrgica, también se despidió de sus seguidores en VK, la red social rusa, desde el Café Pushkin de Moscú, con un mensaje optimista: “Buenos días, Moscú”.

La influencer había viajado específicamente a Rusia para someterse a una cirugía estética de glúteos. Según medios rusos como MSK1 y Kommersant, el procedimiento se realizó en una clínica privada de la capital. La elección de Moscú como destino para esta intervención no fue casual: en los últimos años, muchas personas optan por clínicas extranjeras buscando precios competitivos o especialistas reconocidos, aunque esto conlleva riesgos adicionales por las diferencias en regulaciones y controles sanitarios.

Complicaciones médicas graves tras la cirugía llevaron al urgente traslado de Burtseva a un hospital, donde no pudo ser reanimada (@burtseva_italia)

Tras la operación, Burtseva comenzó a presentar complicaciones médicas graves. Su estado de salud empeoró rápidamente y fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad. A pesar de los esfuerzos médicos, los especialistas no lograron salvarle la vida. La confirmación de su muerte llegó pocas horas después de la intervención, según informaron fuentes como la revista People. El impacto de la noticia fue inmediato, tanto en su círculo íntimo como entre sus seguidores, quienes comenzaron a dejar mensajes de despedida y condolencias en sus últimas publicaciones.

Ante la gravedad del caso, las autoridades rusas iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias específicas que rodearon la muerte de Burtseva. El Comité de Investigación de Moscú ordenó el secuestro de la documentación clínica y la realización de peritajes forenses, incluidos estudios médicos detallados, para esclarecer si existieron irregularidades durante el procedimiento. Una de las hipótesis principales, mencionada por medios como MSK1, apunta a un posible shock anafiláctico: una reacción alérgica grave a las sustancias administradas durante la cirugía. Aunque esta causa no fue confirmada oficialmente, es uno de los focos principales de los exámenes forenses.

Las autoridades rusas investigan el fallecimiento de Yulia Burtseva y han incautado la documentación clínica de la clínica privada de Moscú (@burtseva_italia)

El giro más delicado en la investigación llegó con las primeras imputaciones legales. El cirujano plástico responsable del procedimiento fue acusado formalmente tras la apertura de una causa penal por presunta muerte por negligencia profesional. Según los medios RIA Novosti y Kommersant, el empleado que realizó la intervención no contaba con título médico y era de nacionalidad tayika, lo que agravó la situación legal de la clínica.

Tanto el cirujano como la empleada se enfrentan a cargos que podrían derivar en hasta tres años de prisión, conforme a la legislación rusa sobre mala praxis médica y desempeño indebido de funciones profesionales. El secuestro de los registros médicos y la verificación de los títulos profesionales forman parte central de la investigación en curso.

La muerte de Yulia Burtseva no solo generó una ola de mensajes de pesar, sino que también abrió un debate entre usuarios y especialistas sobre los riesgos inherentes a las cirugías estéticas y la proliferación de clínicas privadas sin los controles adecuados.

Los comentarios en su última publicación de Instagram reflejan el impacto emocional entre sus seguidores: “Mis condolencias a los seres queridos”, “Chica encantadora... ¿cómo es que...?”, “El reino de los cielos, que descanse en paz”. Estos mensajes muestran la cercanía y el aprecio que había conseguido a través de su actividad digital.

La investigación judicial sigue su curso para esclarecer las responsabilidades detrás del fallecimiento de la influencer, mientras la noticia continúa generando repercusión en distintas plataformas y medios internacionales.