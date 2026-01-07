El líder separatista yemení huyó y movilizó fuerzas tras faltar a las negociaciones de paz en Arabia Saudita

Un cartel de Aidaros Alzubidi en Adén, Yemen, el 7 de enero de 2026. El líder del STC huyó a un destino desconocido tras evadir negociaciones de paz en Riad, según la coalición saudí. (REUTERS/Fawaz Salman)

Una coalición liderada por Arabia Saudita llevó a cabo el miércoles mortíferos ataques aéreos contra la provincia natal de un líder separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos en Yemen, después de que su gobierno dividido lo expulsara y lo acusara de traición.

El Consejo de Transición del Sur (STC) de Aidaros Alzubidi se apoderó de amplias zonas del territorio el mes pasado, antes de ser rechazado por la coalición liderada por Arabia Saudita y las fuerzas yemeníes aliadas.

Tenía previsto acudir a Riad para mantener conversaciones destinadas a reducir la violencia, pero su avión acabó retrasándose y no estaba a bordo cuando despegó.

Según la coalición, Alzubidi huyó y movilizó “grandes fuerzas” en Dhale, su provincia natal en el suroeste de Yemen, tras no asistir a las conversaciones en Riad.

Aidaros Alzubidi encabeza una reunión en Adén el 26 de febrero de 2025. El líder del STC fue acusado de alta traición y expulsado del Consejo de Liderazgo Presidencial tras movilizar fuerzas y distribuir armas. (STC via REUTERS)

El Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, que ostenta el poder ejecutivo y agrupa a facciones rivales, anunció entonces la destitución de Alzubidi, acusándolo de alta traición.

El miércoles, más de 15 ataques aéreos alcanzaron Dhale, causando la muerte de cuatro personas, según informaron dos fuentes hospitalarias a la AFP.

La violencia entre el STC, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, y las fuerzas pro saudíes se ha recrudecido en las últimas semanas en los alrededores de Adén, sede del Gobierno yemení reconocido internacionalmente desde que fue derrocado en Saná por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en 2014.

El avance del STC y la respuesta saudí han provocado un deterioro de las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, otra potencia petrolera y rival en Yemen.

Alzubidi “huyó a un lugar desconocido... después de haber distribuido armas y municiones a decenas de elementos dentro de Adén”, dijo el portavoz de la coalición, el mayor general Turki al-Maliki, en un comunicado.

La coalición llevó a cabo nuevos ataques para evitar que Alzubidi “intensificara el conflicto” y lo extendiera a la provincia de Dhale, dijo.

Un funcionario del STC declaró a la AFP que Alzubidi decidió no unirse a la delegación que volaba a Arabia Saudita para mantener conversaciones tras enterarse de que se le pediría que disolviera su grupo, que forma parte del Consejo de Liderazgo Presidencial.

Más tarde, el STC afirmó que había perdido el contacto con la delegación tras su llegada a Riad, expresando su “grave preocupación”.

“Esto plantea serias preguntas que requieren una aclaración urgente”, declaró el STC.

Alzubidi “continúa con sus funciones” en Adén, afirmó el grupo, que pidió a la coalición liderada por Arabia Saudita que detuviera los ataques aéreos. Afirmó que seguía abierto a las conversaciones.

“Delitos graves”

El Consejo Presidencial de Liderazgo anunció la destitución de Alzubidi, acusándolo de cometer varios delitos, entre ellos “alta traición” y “participación en una insurgencia armada”.

“Se ha determinado que (Alzubidi) ha abusado de la justa causa del sur y la ha explotado para cometer delitos graves contra la población civil en las provincias meridionales”, afirmó.

Más de 100 personas han muerto en los ataques de la coalición liderada por Arabia Saudita contra las posiciones de los separatistas y en los enfrentamientos sobre el terreno.

Imagen de un video en redes sociales que muestra ataques aéreos saudíes contra posiciones del Consejo de Transición del Sur en Sayún, Yemen, difundida el 2 de enero de 2026. La coalición lanzó más de 15 bombardeos en Dhale esta semana. (UGC/via REUTERS)

Los saudíes y los emiratíes llevan mucho tiempo apoyando a facciones rivales del conflictivo Gobierno de Yemen, después de que inicialmente unieran sus fuerzas en la coalición militar liderada por Arabia Saudita contra los hutíes.

Un responsable de seguridad en Adén declaró a la AFP que la tarea de garantizar la seguridad en Adén se ha asignado a las fuerzas y a la policía de Adén, todas ellas controladas por el vicepresidente del STC, Abdulrahman Al-Mahrami, vicepresidente del Consejo de Liderazgo Presidencial.

Estas fuerzas se han desplegado en las calles y en los edificios gubernamentales, incluido el palacio presidencial, según el responsable.

Otro funcionario de seguridad dijo a la AFP que, hace dos días, el STC evacuó su sede en Adén y trasladó las operaciones de su canal de televisión a un lugar desconocido por temor a los bombardeos saudíes.

La semana pasada, después de que las fuerzas separatistas se apoderaran de la provincia de Hadramawt, rica en recursos y fronteriza con Arabia Saudita, y de la vecina Mahra, en la frontera con Omán, Alzubidi anunció una transición de dos años hacia la creación de un nuevo país, “Arabia del Sur”, en el sur de Yemen.

(Con información de AFP)