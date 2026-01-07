Avanzan las negociaciones en París entre Ucrania y Estados Unidos centradas en las garantías de seguridad tras el fin de la guerra

El mandatario ucraniano insiste en que la paz solo será posible con presión diplomática y política sobre Rusia (Reuters)

Los equipos negociadores de Ucrania y Estados Unidos avanzan en conversaciones en París, sobre las garantías de seguridad ofrecidas por Europa y Washington.

El miércoles reanudaron las negociaciones centradas en los aspectos más complejos del plan de paz, especialmente el futuro de la planta nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso, y el estatus de los territorios ocupados en el este del país.

El futuro de la planta nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso, es uno de los puntos más delicados del diálogo (Europa Press)

Durante la cumbre, líderes de casi 30 países occidentales, junto con enviados de la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), reiteraron su compromiso de proporcionar a Ucrania ayuda financiera, armamento, logística y formación militar, una vez alcanzado un alto el fuego verificable.

Euro News confirmó que el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky firmaron una declaración conjunta para el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania y la creación de centros logísticos protegidos, con el objetivo de garantizar el suministro de material bélico y la seguridad de las fuerzas armadas ucranianas.

Los líderes de Francia, Reino Unido y Ucrania acordaron crear centros logísticos protegidos en territorio ucraniano (Reuters)

Zelensky aseguró que Ucrania ha solicitado respuestas precisas sobre el grado de compromiso de sus aliados en caso de una reanudación de los ataques rusos tras un acuerdo de paz. Además, subrayó que las garantías de seguridad deben ser ratificadas legalmente por los parlamentos de los países implicados para que resulten efectivas.

Volodímir Zelensky exigió garantías de seguridad claras y legalmente ratificadas de sus aliados (Reuters)

El jefe de gabinete de Zelensky, Kyrylo Budánov, confirmó la existencia de “resultados concretos” en las conversaciones, aunque advirtió que no toda la información puede hacerse pública por el momento.

Kyrylo Budánov, jefe de gabinete de Zelensky, confirmó la existencia de “resultados concretos” en las negociaciones (Reuters)

Las discusiones en París cuentan con la participación de asesores de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Turquía, representantes de la OTAN, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

En Kiev, predomina la preocupación ante posibles concesiones a Rusia. Según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 74% de la población considera que la administración de Donald Trump perjudica los intereses ucranianos.

Las encuestas en Kiev reflejan un fuerte rechazo a la influencia de Donald Trump en la política ucraniana (Europa Press)

El enviado estadounidense, Steve Witkoff, reconoció que el esfuerzo diplomático actual podría no ser suficiente para alcanzar la paz, lo que Kiev interpreta como una señal de apertura a escenarios alternativos que incluyan mayor presión sobre Moscú.

Steve Witkoff, enviado estadounidense, reconoció que el esfuerzo diplomático podría no ser suficiente para la paz (Reuters)

Francia y Reino Unido anunciaron que, tras un eventual cese de hostilidades, sus fuerzas militares establecerán bases e instalaciones protegidas en territorio ucraniano, ubicadas lejos de la línea de contacto, con apoyo marítimo de Turquía, para evitar una nueva ofensiva rusa.

Zelensky enfatizó: “La paz debe ser digna. Y esto depende de los socios: de si garantizan la verdadera disposición de Rusia para poner fin a la guerra”.

Sin embargo, la posición de Rusia añade incertidumbre al panorama. El presidente Vladimir Putin ha reiterado su rechazo a la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania, mientras el conflicto armado se mantiene sin señales de resolución.

Vladimir Putin reiteró su rechazo a la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania (Reuters)

(Con información de EFE)