Mundo

Protestas en Irán: al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios

Las manifestaciones, las más grandes desde 2022, se extendieron a 250 localidades en 27 provincias. Un video mostró fuerzas de seguridad asaltando un hospital en busca de manifestantes, lo que generó condenas internacionales

Guardar
Manifestantes marchan sobre un puente
Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán durante las protestas que ya llevan más de una semana y se han extendido a 250 localidades en 27 provincias de Irán. (Agencia de Noticias Fars vía AP/Archivo)

El número de muertos en los disturbios que rodean las protestas en Irán ha aumentado a al menos 35 personas, según informaron activistas el martes, mientras que la teocracia del país reconoció los disturbios en una provincia occidental donde, según informes, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un hospital.

La cifra proviene de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que afirmó que más de 1200 personas han sido detenidas en las protestas, que llevan más de una semana.

Según la agencia, han muerto 29 manifestantes, cuatro niños y dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Las manifestaciones se han extendido a más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias de Irán.

Protestas en Lordegan, en el
Protestas en Lordegan, en el interior de Irán, donde las manifestaciones se han extendido a más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias del país. (@emilykschrader)

El grupo, que se basa en una red de activistas dentro de Irán para sus informes, ha sido preciso en disturbios anteriores.

La agencia de noticias semioficial Fars, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, informó el lunes por la noche que unos 250 policías y 45 miembros de la fuerza Basij, integrada por voluntarios de la Guardia, han resultado heridos en las manifestaciones. Sin embargo, el Gobierno de Irán no ha facilitado estadísticas generales ni información sobre los disturbios.

Irán promete una investigación en Ilam

A última hora del lunes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, encargó al Ministerio del Interior del país la formación de un equipo especial para llevar a cabo una “investigación exhaustiva” de lo ocurrido en la provincia de Ilam. En el condado de Malekshahi, en la provincia iraní de Ilam, a unos 515 kilómetros al suroeste de la capital del país, Teherán, se han producido muertes de manifestantes, según muestran unos videos difundidos en Internet en los que se ve a las fuerzas de seguridad disparando contra civiles.

La presidencia también reconoció un “incidente en un hospital de la ciudad de Ilam”. Un video en línea mostraba a las fuerzas de seguridad con equipo antidisturbios irrumpiendo en un hospital, donde, según los activistas, buscaban a manifestantes.

El asalto al hospital provocó críticas por parte del Departamento de Estado de EE. UU., que en farsi, el idioma de Irán, calificó el incidente de “crimen”.

“Irrumpir en las salas, golpear al personal médico y atacar a los heridos con gas lacrimógeno y munición es un claro crimen contra la humanidad”, se lee en una publicación en la plataforma social X. “Los hospitales no son campos de batalla”.

Protestas en Irán: manifestantes tomaron
Protestas en Irán: manifestantes tomaron una sede policial. Según el gobierno, unos 250 policías y 45 miembros de la fuerza Basij han resultado heridos en las manifestaciones.

Un informe de Fars alegó anteriormente, sin aportar pruebas, que los manifestantes portaban armas de fuego y granadas. Las armas de fuego son más frecuentes en el oeste de Irán, a lo largo de la frontera con Irak, pero el Gobierno no ha aportado pruebas claras que respalden las acusaciones de que los manifestantes iban armados. Ilam tiene cientos de kilómetros de frontera con Irak.

La provincia rural iraní de Ilam es el hogar principal de los grupos étnicos kurdo y lur del país y se enfrenta a graves dificultades económicas.

Las muertes de manifestantes, en el punto de mira de Trump

El líder supremo de Irán,
El líder supremo de Irán, ayatolá Alí Khamenei, durante un encuentro en Teherán. El sábado declaró que "los alborotadores deben ser puestos en su lugar". Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

El creciente número de víctimas mortales conlleva la posibilidad de una intervención estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el viernes a Irán de que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá en su rescate”.

Aunque aún no está claro cómo y si Trump intervendrá, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada, y los funcionarios de la teocracia amenazaron con atacar a las tropas estadounidenses en Oriente Medio. Los comentarios cobraron nueva importancia después de que el ejército estadounidense capturara el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado desde hace mucho tiempo de Teherán.

Un periódico iraní muestra en
Un periódico iraní muestra en portada al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Teherán capturado por el ejército estadounidense el sábado, y al presidente sirio Ahmed al-Sharaa, en Teherán. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Las protestas se han convertido en las más grandes en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, las protestas aún no han sido tan generalizadas e intensas como las que rodearon la muerte de Amini, quien fue detenida por no llevar el hiyab, o pañuelo, al gusto de las autoridades.

Irán se ha enfrentado a varias rondas de protestas en todo el país en los últimos años. A medida que se endurecían las sanciones y Irán luchaba tras una guerra de 12 días con Israel, su moneda, el rial, se desplomó en diciembre, alcanzando los 1,4 millones por dólar.

Las protestas comenzaron poco después, el 28 de diciembre, con manifestantes coreando consignas contra la teocracia iraní.

El martes, un dólar se cotizaba a 1,46 millones de riales

Una mujer iraní compra en
Una mujer iraní compra en un mercado local en Teherán mientras estallan las protestas por el colapso del rial, que alcanzó 1,46 millones por dólar. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ha sido difícil comprender la magnitud de esta última ronda de protestas. Los medios de comunicación estatales iraníes han proporcionado poca información sobre las manifestaciones. Los videos en línea solo ofrecen breves y borrosas imágenes de personas en las calles o el sonido de disparos. Los periodistas en Irán también se enfrentan a limitaciones para informar en general, como la necesidad de obtener permiso para viajar por el país, así como la amenaza de acoso o detención por parte de las autoridades.

Pero las protestas no parecen detenerse, incluso después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, dijera el sábado que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

IránProtestas en Irán

Últimas Noticias

Tailandia acusó a Camboya de violar la tregua fronteriza y herir a un soldado

El episodio registrado en la provincia de Preah Vihear generó respuestas cruzadas de los ejércitos de ambos países, que discrepan sobre la causa y advierten posibles consecuencias ante nuevas acciones similares

Tailandia acusó a Camboya de

El papa León XIV clausuró el Jubileo tras un histórico relevo y cifras récord de visitantes

La autoridad eclesiástica organizó una ceremonia que puso fin a doce meses de celebraciones cristianas, reformas urbanas y debates sobre la dirección futura de la Iglesia católica tras el inicio del pontificado de León XIV

El papa León XIV clausuró

La Coalición de Voluntarios se reúne en París para debatir las garantías de seguridad para Ucrania ante la amenaza rusa

La cumbre marca la primera participación estadounidense en un encuentro presencial de esta coalición, lanzada la pasada primavera por Francia y el Reino Unido

La Coalición de Voluntarios se

La UE informó que existen “avances” entre los Estados miembros para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur

La portavoz de la Comisión Europea evitó confirmar la fecha del 12 de enero que circula para la firma del acuerdo de libre comercio, pero sostuvo que el proceso avanza de manera favorable. “Vamos por buen camino”, afirmó

La UE informó que existen

Cómo un heredero de Hermès dice haber perdido 14.000 millones de euros al confiar su patrimonio a un hombre que acabó suicidándose

Nicolas Puech reclama haber perdido esta cantidad tras confiar la gestión de sus acciones de Hermès a un asesor suizo. El caso, todavía en los tribunales, involucra a LVMH y Bernard Arnault y mantiene en vilo al sector del lujo internacional

Cómo un heredero de Hermès
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería del Niño 2026, en

Lotería del Niño 2026, en directo| Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

06703, el Gordo de la Lotería del Niño 2026

45875, el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 6 de enero

32615, el tercer premio de la Lotería del Niño 2026

INFOBAE AMÉRICA
Brasil anuncia el envío de

Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de EEUU

El barril de petróleo Brent recupera los 61 dólares tras la intervención de EEUU en Venezuela

Argelia cifra en más de 65 los supuestos terroristas "neutralizados" en 2025

Tailandia acusó a Camboya de violar la tregua fronteriza y herir a un soldado

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 factura 864 millones de euros, un 1,24% más que en 2025

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon y Ben Affleck

Matt Damon y Ben Affleck se enfrentan al peligroso juego de la desconfianza en el thriller ‘“El botín” de Netflix

Cher reveló cómo fue su inicio en la actuación, con dislexia: “Puedo actuar o puedo leer, pero no puedo hacer ambas cosas a la vez”

Noel Gallagher reveló cuál fue el momento más estresante de su carrera: “Me generó un nerviosismo inusual”

“Me siento mucho más aliviado”: Jamie Campbell Bower confesó el desgaste detrás de Vecna en Stranger Things

Frankie Muniz revela el motivo detrás de sus problemas de memoria