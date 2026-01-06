Protestas en Irán: al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios

Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán durante las protestas que ya llevan más de una semana y se han extendido a 250 localidades en 27 provincias de Irán. (Agencia de Noticias Fars vía AP/Archivo)

El número de muertos en los disturbios que rodean las protestas en Irán ha aumentado a al menos 35 personas, según informaron activistas el martes, mientras que la teocracia del país reconoció los disturbios en una provincia occidental donde, según informes, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un hospital.

La cifra proviene de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que afirmó que más de 1200 personas han sido detenidas en las protestas, que llevan más de una semana.

Según la agencia, han muerto 29 manifestantes, cuatro niños y dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Las manifestaciones se han extendido a más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias de Irán.

Protestas en Lordegan, en el interior de Irán, donde las manifestaciones se han extendido a más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias del país. (@emilykschrader)

El grupo, que se basa en una red de activistas dentro de Irán para sus informes, ha sido preciso en disturbios anteriores.

La agencia de noticias semioficial Fars, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, informó el lunes por la noche que unos 250 policías y 45 miembros de la fuerza Basij, integrada por voluntarios de la Guardia, han resultado heridos en las manifestaciones. Sin embargo, el Gobierno de Irán no ha facilitado estadísticas generales ni información sobre los disturbios.

Irán promete una investigación en Ilam

A última hora del lunes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, encargó al Ministerio del Interior del país la formación de un equipo especial para llevar a cabo una “investigación exhaustiva” de lo ocurrido en la provincia de Ilam. En el condado de Malekshahi, en la provincia iraní de Ilam, a unos 515 kilómetros al suroeste de la capital del país, Teherán, se han producido muertes de manifestantes, según muestran unos videos difundidos en Internet en los que se ve a las fuerzas de seguridad disparando contra civiles.

La presidencia también reconoció un “incidente en un hospital de la ciudad de Ilam”. Un video en línea mostraba a las fuerzas de seguridad con equipo antidisturbios irrumpiendo en un hospital, donde, según los activistas, buscaban a manifestantes.

El asalto al hospital provocó críticas por parte del Departamento de Estado de EE. UU., que en farsi, el idioma de Irán, calificó el incidente de “crimen”.

حمله وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستانی در ایلام یک جنایت است. یورش به بخش‌ها، ضرب و شتم کادر پزشکی و حمله به مجروحان با گاز اشک‌آور و گلوله جنگی، جنایتی آشکار علیه بشریت است. بیمارستان‌ها میدان نبرد نیستند. این اقدامات رژیم جمهوری اسلامی نقض فاحش قوانین بین‌المللی است و… pic.twitter.com/GXgQfwIMf4 — USAbehFarsi (@USABehFarsi) January 5, 2026

“Irrumpir en las salas, golpear al personal médico y atacar a los heridos con gas lacrimógeno y munición es un claro crimen contra la humanidad”, se lee en una publicación en la plataforma social X. “Los hospitales no son campos de batalla”.

Protestas en Irán: manifestantes tomaron una sede policial. Según el gobierno, unos 250 policías y 45 miembros de la fuerza Basij han resultado heridos en las manifestaciones.

Un informe de Fars alegó anteriormente, sin aportar pruebas, que los manifestantes portaban armas de fuego y granadas. Las armas de fuego son más frecuentes en el oeste de Irán, a lo largo de la frontera con Irak, pero el Gobierno no ha aportado pruebas claras que respalden las acusaciones de que los manifestantes iban armados. Ilam tiene cientos de kilómetros de frontera con Irak.

La provincia rural iraní de Ilam es el hogar principal de los grupos étnicos kurdo y lur del país y se enfrenta a graves dificultades económicas.

Las muertes de manifestantes, en el punto de mira de Trump

El líder supremo de Irán, ayatolá Alí Khamenei, durante un encuentro en Teherán. El sábado declaró que "los alborotadores deben ser puestos en su lugar". Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

El creciente número de víctimas mortales conlleva la posibilidad de una intervención estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el viernes a Irán de que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá en su rescate”.

Aunque aún no está claro cómo y si Trump intervendrá, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada, y los funcionarios de la teocracia amenazaron con atacar a las tropas estadounidenses en Oriente Medio. Los comentarios cobraron nueva importancia después de que el ejército estadounidense capturara el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado desde hace mucho tiempo de Teherán.

Un periódico iraní muestra en portada al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Teherán capturado por el ejército estadounidense el sábado, y al presidente sirio Ahmed al-Sharaa, en Teherán. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Las protestas se han convertido en las más grandes en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país. Sin embargo, las protestas aún no han sido tan generalizadas e intensas como las que rodearon la muerte de Amini, quien fue detenida por no llevar el hiyab, o pañuelo, al gusto de las autoridades.

Irán se ha enfrentado a varias rondas de protestas en todo el país en los últimos años. A medida que se endurecían las sanciones y Irán luchaba tras una guerra de 12 días con Israel, su moneda, el rial, se desplomó en diciembre, alcanzando los 1,4 millones por dólar.

Las protestas comenzaron poco después, el 28 de diciembre, con manifestantes coreando consignas contra la teocracia iraní.

El martes, un dólar se cotizaba a 1,46 millones de riales

Una mujer iraní compra en un mercado local en Teherán mientras estallan las protestas por el colapso del rial, que alcanzó 1,46 millones por dólar. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ha sido difícil comprender la magnitud de esta última ronda de protestas. Los medios de comunicación estatales iraníes han proporcionado poca información sobre las manifestaciones. Los videos en línea solo ofrecen breves y borrosas imágenes de personas en las calles o el sonido de disparos. Los periodistas en Irán también se enfrentan a limitaciones para informar en general, como la necesidad de obtener permiso para viajar por el país, así como la amenaza de acoso o detención por parte de las autoridades.

Pero las protestas no parecen detenerse, incluso después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, dijera el sábado que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”.

(Con información de AP)