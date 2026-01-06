Mundo

La reunión entre Corea del Sur y China en Beijing evidenció diferencias en temas clave de seguridad

La reunión entre Lee Jae Myung y Xi Jinping, aunque celebrada como una restauración de los vínculos diplomáticos, dejó sin avances significativos las discusiones sobre el programa nuclear norcoreano y la seguridad regional

El jefe del régimen chino
El jefe del régimen chino Xi Jinping y el presidente surcoreano Lee Jae Myung inspeccionan la guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 5 de enero de 2026 (Reuters)

El reciente encuentro entre los jefes de estado de Corea del Sur y China puso en evidencia importantes desacuerdos en materia de seguridad, pese a que ambas partes coincidieron en la necesidad de reactivar el diálogo con Corea del Norte.

El presidente Lee Jae Myung visitó Beijing, marcando el primer viaje de un mandatario surcoreano a la capital china en más de ocho años y reanudando un canal que había permanecido tenso por diferencias comerciales y estratégicas.

Tras la reunión entre Lee y el jefe del régimen chino Xi Jinping, ambos estados suscribieron 14 memorandos de entendimiento, los cuales abarcan áreas como la ciencia, la tecnología y el comercio, según reportó The Korea Times. Las autoridades surcoreanas describieron el evento como “una restauración plena de los lazos bilaterales”. Este avance llega después de años de frialdad marcados por roces vinculados a cuestiones de defensa y barreras comerciales.

No obstante, en el ámbito de la seguridad, los logros fueron limitados. La oficina presidencial surcoreana señaló que los mandatarios reafirmaron el interés común en mantener la paz y la estabilidad en la península coreana, lo que supone una alusión al proceso de desnuclearización de Corea del Norte y la posible participación constructiva de China en este propósito. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino evitó mencionar directamente la paz en la península en su balance público del encuentro.

Doo Jin-ho, analista del Instituto Coreano de Análisis de Defensa, consideró que la postura de Beijing en relación con Corea del Norte no alcanzó las expectativas de Seúl. Según dijo al medio The Korea Times: "Beijing no pareció implicarse tanto como deseaba Seúl, ni adoptó una actitud especialmente proactiva respecto al asunto nuclear norcoreano“. Sin embargo, Doo subrayó: “Lo positivo es que el principal objetivo del presidente Lee era estabilizar la relación bilateral con China y parece que ese objetivo se logró. Eso en sí mismo puede funcionar como una base para el futuro”.

El presidente surcoreano Lee Jae
El presidente surcoreano Lee Jae Myung y el jefe del régimen chino Xi Jinping se dan la mano en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 5 de enero de 2026. Pese a las comunicaciones oficiales de Beijing, no hubo avances en temas clave de seguridad (Reuters)

Seúl ha apostado porque el régimen de Beijing desempeñe un papel más activo en el control del programa nuclear norcoreano, una línea que China muestra cada vez más reticencia a sostener en público.

Durante años, la postura oficial de China apuntó a una “no aceptación” de las armas nucleares en manos de Pyongyang, pero esa actitud ha cambiado a medida que los vínculos entre los dos países asiáticos se han fortalecido. Un episodio emblemático ocurrió en septiembre pasado, cuando Kim Jong-un asistió junto a Xi Jinping a un desfile militar de gran escala en Beijing, lo que fue interpretado como una señal del acercamiento estratégico entre ambos regímenes.

Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales de Ewha Womans University, destacó a The Korea Times que, para Corea del Sur, “retomar la diplomacia de alto nivel con su mayor vecino y socio comercial es, comprensiblemente, de importancia estratégica”.

No obstante, expuso que pese a los esfuerzos diplomáticos de Seúl, China no ha adoptado políticas “más responsables” sobre los conflictos marítimos ni el desafío nuclear de Pyongyang. Los dos países, indicó Easley, se limitaron a acordar la continuación de las conversaciones sobre las reclamaciones en disputa en el Mar del Oeste, mientras que la desnuclearización norcoreana ni siquiera se mencionó abiertamente.

El encuentro Lee-Xi no se limitó a la cuestión nuclear. También subrayó la expectativa china de que Corea del Sur refuerce sus lazos con Beijing en un contexto regional marcado por tensiones crecientes. Al inaugurar la cita, Xi instó a ambos países a "posicionarse con firmeza en el lado correcto de la historia y tomar decisiones estratégicas acertadas“. Además, evocó el pasado común de resistencia al militarismo japonés y la defensa de “los logros obtenidos tras la Segunda Guerra Mundial” y la estabilidad en el noreste de Asia.

Estas referencias fueron percibidas como un mensaje de Beijing para solicitar apoyo antes los crecientes roces con Tokio, avivados por recientes declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwán. Esto coloca a Lee Jae Myung en una situación diplomática delicada, especialmente considerando que planea viajar a Japón en las próximas semanas para celebrar una cumbre con Takaichi. El presidente surcoreano rehúye alinearse abiertamente con alguna de las partes y declaró en una conferencia de prensa el mes pasado que "tomar partido solo agrava las tensiones“.

