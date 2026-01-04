Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Bomberos en Járkov tras el ataque del 2 de enero; el saldo subió a cuatro muertos en una semana marcada por 2,000 bombardeos rusos. (REUTERS/Sofia Gatilova)

El presidente Volodimir Zelensky denunció el domingo que las fuerzas rusas han lanzado una campaña de bombardeos masivos contra territorio ucraniano en los últimos siete días, empleando más de 2.000 drones, bombas guiadas y misiles. El reporte llega en un momento crítico, mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a una guerra que se encamina hacia su cuarto año.

A través de su cuenta de Telegram, el mandatario ucraniano detalló la magnitud de la ofensiva aérea reciente. “Esta semana, Rusia lanzó contra Ucrania más de 1.070 bombas guiadas, casi mil drones de ataque y seis misiles“, escribió Zelensky El jefe de Estado enfatizó que la población vive bajo una amenaza constante y que la asistencia internacional es el único factor capaz de obligar al Kremlin a sentarse en la mesa de negociaciones.

“La estabilidad y la predictibilidad de la ayuda para Ucrania es lo que puede llevar a Moscú hacia la diplomacia”, señaló Zelensky, subrayando la importancia de fortalecer las defensas aéreas ante la persistente agresión.

Aumento de víctimas y presión en el frente

La intensidad de los ataques se reflejó este fin de semana en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. El alcalde Igor Terejov informó el domingo que el balance de muertos tras el impacto de dos misiles Iskander-M contra un edificio residencial el pasado viernes aumentó a cuatro, luego de que los equipos de rescate hallaran fragmentos humanos entre los escombros. El ataque dejó también al menos 27 heridos.

En la noche del sábado al domingo, la Fuerza Aérea de Ucrania reportó el lanzamiento de 52 drones rusos. Aunque los sistemas de defensa lograron derribar 39 de ellos, se registraron 13 impactos en nueve puntos distintos del país, causando tres heridos adicionales en la región de Kharkiv.

Mientras tanto, en el frente terrestre, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la toma de la localidad de Podoli, ubicada en las cercanías de la ciudad estratégica de Kúpiansk. Según el parte oficial de Moscú, la agrupación de tropas Zapad (Oeste) logró el control de la aldea, reportando la baja de 180 efectivos ucranianos en el sector. Kúpiansk, un nudo ferroviario crucial a orillas del río Oskil, ha sido escenario de intensos combates; Rusia asegura haberla capturado a finales de 2025, aunque Kiev sostiene que la disputa por la urbe continúa.

Respuesta de Ucrania y asalto fronterizo

La guerra aérea no ha sido unidireccional. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas antiaéreas neutralizaron 132 drones ucranianos en un periodo de menos de doce horas este domingo. La mayoría de los aparatos fueron interceptados en las regiones fronterizas de Briansk y Kursk. En Moscú, el alcalde Serguéi Sobianin reportó el derribo de más de 20 drones que se dirigían hacia la capital.

En la región rusa de Bélgorod, las autoridades locales informaron que un ataque de dron ucraniano contra un vehículo causó la muerte de una persona y heridas a otras dos, incluyendo a un niño pequeño.

Diplomacia en París: garantías de seguridad

Estos desarrollos ocurren mientras Zelensky se prepara para viajar a París esta semana, donde se llevará a cabo una cumbre clave. El sábado, asesores de seguridad nacional de 18 países aliados visitaron Kiev para discutir garantías de seguridad y apoyo económico.

Zelensky confirmó que ha compartido con sus socios todos los documentos necesarios para acelerar las propuestas de paz. El lunes, representantes del Estado Mayor y del sector militar ucraniano se reunirán en la capital francesa, seguidos de un encuentro de líderes europeos el martes. El mandatario expresó su esperanza de que en estas reuniones se finalicen los documentos sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa, buscando un cierre diplomático al conflicto.