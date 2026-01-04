Descubren un muro de piedra de 7.000 años bajo el mar frente a la costa de Francia

Un hallazgo arqueológico submarino revela secretos de la interacción humana con el mar hace más de siete milenios (SAMM)

Un equipo de arqueólogos franceses localizó un muro de piedra submarino de más de 7.000 años frente a la costa de Bretaña, al oeste de Francia. El descubrimiento, difundido por Smithsonian Magazine, ofrece información inédita sobre las antiguas sociedades costeras y la subida del nivel del mar en la región atlántica.

La estructura, situada cerca de la Île de Sein, mide unos 120 metros de longitud y su base alcanza 20 metros de ancho. El muro presenta una altura media de 2 metros y está rematado por losas y monolitos colocados en líneas paralelas, que se elevan hasta casi 2 metros sobre la parte superior.

Los arqueólogos determinaron que el muro se encuentra a cerca de 10 metros de profundidad. Fue el geólogo Yves Fouquet quien identificó inicialmente la formación en mapas del fondo marino, lo que motivó a la Société d’Archéologie et de Mémoire Maritime (SAMM) a organizar varias inmersiones entre 2022 y 2024 para su estudio directo.

Durante estas investigaciones, especialistas de la Universidad de Bretaña Occidental, dirigidos por Fouquet e Yvan Pailler, confirmaron que la construcción data de entre 5.800 y 5.300 a.C.

En aquella época, el mar estaba 7 metros por debajo del nivel actual y la isla tenía una superficie mucho mayor, lo que permitió edificar en tierra firme, en la franja comprendida entre las marcas de marea baja y alta.

La formación pétrea yace a escasa distancia de la Île de Sein, sumergida bajo aguas atlánticas (SAMM)

Uso original y comparaciones con otras estructuras

El propósito original del muro aún no está claro. Smithsonian Magazine señala que los expertos consideran probable su utilización para atrapar peces durante la marea baja o como barrera ante inundaciones causadas por la subida del nivel del mar, un fenómeno frecuente en la transición del Mesolítico al Neolítico.

La hipótesis de la pesca surge de la disposición de las losas y monolitos, que podrían haber guiado a los peces hacia zonas donde quedaban atrapados con la bajamar.

También se contempla que la estructura haya servido como defensa frente a las crecidas, protegiendo los asentamientos costeros.

Investigadores exploran si la construcción respondía a necesidades de subsistencia o protección ante el entorno cambiante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio destaca que el muro de la Île de Sein podría ser anterior a los Alineamientos de Carnac, conocidos por sus filas de piedras erguidas en el noroeste de Francia. Esto sugiere que las comunidades costeras de la región poseían organización y tecnología avanzadas antes de la construcción de otros monumentos megalíticos europeos.

Además, en 2024 se documentó el hallazgo de una estructura similar de 10.000 años bajo la costa báltica de Alemania: un muro de más de 800 metros de longitud y medio metro de altura promedio, probablemente destinado a guiar y capturar renos para los cazadores de la Edad de Piedra.

Estos paralelismos refuerzan la idea de que las grandes obras de ingeniería en piedra no eran exclusivas de regiones continentales, sino que también estaban presentes en zonas costeras.

Monumentos líticos como este muestran la sofisticación técnica alcanzada por las sociedades prehistóricas europeas (SAMM)

Leyendas, memoria y legado regional

El valor cultural del descubrimiento se refleja en su posible conexión con las leyendas tradicionales de Bretaña. Smithsonian Magazine indica que relatos como el de la mítica Ciudad de Ys, supuestamente sumergida cerca de la Île de Sein en la bahía de Douarnenez, podrían tener origen en episodios históricos de inundaciones y abandono de asentamientos costeros.

Las tradiciones orales habrían preservado durante milenios el recuerdo de estos cambios abruptos, aportando claves actuales a la ciencia sobre la adaptación humana al incremento del nivel del mar.

La investigación, según Smithsonian Magazine, representa un avance para la arqueología submarina, al mostrar la capacidad tecnológica y organizativa de las comunidades costeras durante el paso del Mesolítico al Neolítico.