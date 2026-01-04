Mundo

Descubren un muro de piedra de 7.000 años bajo el mar frente a la costa de Francia

La estructura submarina, hallada frente a Bretaña y estudiada por arqueólogos franceses, revela cómo antiguas sociedades costeras se adaptaron a la subida del nivel del mar y desarrollaron complejas obras de ingeniería antes de los grandes monumentos megalíticos europeos

Guardar
Un hallazgo arqueológico submarino revela
Un hallazgo arqueológico submarino revela secretos de la interacción humana con el mar hace más de siete milenios (SAMM)

Un equipo de arqueólogos franceses localizó un muro de piedra submarino de más de 7.000 años frente a la costa de Bretaña, al oeste de Francia. El descubrimiento, difundido por Smithsonian Magazine, ofrece información inédita sobre las antiguas sociedades costeras y la subida del nivel del mar en la región atlántica.

La estructura, situada cerca de la Île de Sein, mide unos 120 metros de longitud y su base alcanza 20 metros de ancho. El muro presenta una altura media de 2 metros y está rematado por losas y monolitos colocados en líneas paralelas, que se elevan hasta casi 2 metros sobre la parte superior.

Los arqueólogos determinaron que el muro se encuentra a cerca de 10 metros de profundidad. Fue el geólogo Yves Fouquet quien identificó inicialmente la formación en mapas del fondo marino, lo que motivó a la Société d’Archéologie et de Mémoire Maritime (SAMM) a organizar varias inmersiones entre 2022 y 2024 para su estudio directo.

Durante estas investigaciones, especialistas de la Universidad de Bretaña Occidental, dirigidos por Fouquet e Yvan Pailler, confirmaron que la construcción data de entre 5.800 y 5.300 a.C.

En aquella época, el mar estaba 7 metros por debajo del nivel actual y la isla tenía una superficie mucho mayor, lo que permitió edificar en tierra firme, en la franja comprendida entre las marcas de marea baja y alta.

La formación pétrea yace a
La formación pétrea yace a escasa distancia de la Île de Sein, sumergida bajo aguas atlánticas (SAMM)

Uso original y comparaciones con otras estructuras

El propósito original del muro aún no está claro. Smithsonian Magazine señala que los expertos consideran probable su utilización para atrapar peces durante la marea baja o como barrera ante inundaciones causadas por la subida del nivel del mar, un fenómeno frecuente en la transición del Mesolítico al Neolítico.

La hipótesis de la pesca surge de la disposición de las losas y monolitos, que podrían haber guiado a los peces hacia zonas donde quedaban atrapados con la bajamar.

También se contempla que la estructura haya servido como defensa frente a las crecidas, protegiendo los asentamientos costeros.

Investigadores exploran si la construcción
Investigadores exploran si la construcción respondía a necesidades de subsistencia o protección ante el entorno cambiante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio destaca que el muro de la Île de Sein podría ser anterior a los Alineamientos de Carnac, conocidos por sus filas de piedras erguidas en el noroeste de Francia. Esto sugiere que las comunidades costeras de la región poseían organización y tecnología avanzadas antes de la construcción de otros monumentos megalíticos europeos.

Además, en 2024 se documentó el hallazgo de una estructura similar de 10.000 años bajo la costa báltica de Alemania: un muro de más de 800 metros de longitud y medio metro de altura promedio, probablemente destinado a guiar y capturar renos para los cazadores de la Edad de Piedra.

Estos paralelismos refuerzan la idea de que las grandes obras de ingeniería en piedra no eran exclusivas de regiones continentales, sino que también estaban presentes en zonas costeras.

Monumentos líticos como este muestran
Monumentos líticos como este muestran la sofisticación técnica alcanzada por las sociedades prehistóricas europeas (SAMM)

Leyendas, memoria y legado regional

El valor cultural del descubrimiento se refleja en su posible conexión con las leyendas tradicionales de Bretaña. Smithsonian Magazine indica que relatos como el de la mítica Ciudad de Ys, supuestamente sumergida cerca de la Île de Sein en la bahía de Douarnenez, podrían tener origen en episodios históricos de inundaciones y abandono de asentamientos costeros.

Las tradiciones orales habrían preservado durante milenios el recuerdo de estos cambios abruptos, aportando claves actuales a la ciencia sobre la adaptación humana al incremento del nivel del mar.

La investigación, según Smithsonian Magazine, representa un avance para la arqueología submarina, al mostrar la capacidad tecnológica y organizativa de las comunidades costeras durante el paso del Mesolítico al Neolítico.

Temas Relacionados

BretañaFranciaMarNivel Del MarMuroArqueologíaArqueología SubmarinaCostaSociedades CosterasCulturaLeyendasEuropaAtlánticoPrehistoriaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El lago Eyre se divide en dos colores opuestos tras lluvias extremas y sorprende desde el espacio

Una imagen satelital de la NASA documenta el insólito fenómeno: un espacio dividido en franjas de verde y rojo. La combinación de salinidad, evaporación y microorganismos halófilos creó una frontera cromática tan nítida como sorprendente

El lago Eyre se divide

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

El primer ministro israelí afirmó que su gobierno apoya las demandas de libertad y justicia de los manifestantes y señaló que la situación fue abordada con el presidente de Estados Unidos

Netanyahu expresó su respaldo a

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria

La Policía confirmó que varios de los capturados son niños y que el número de víctimas podría aumentar por la serie de asaltos registrados en comunidades cercanas

Al menos 30 muertos y

Un militar ucraniano resultó herido tras la explosión de un coche bomba en Kiev

La detonación ocurrió cuando la víctima intentaba abrir el maletero de su vehículo en un barrio del norte de la capital. Las autoridades investigan el hecho como un posible atentado terrorista

Un militar ucraniano resultó herido

La reina Camila revela que fue víctima de una agresión sexual a los 16 años y cuenta las razones que la impulsaron a hablar públicamente

El reciente testimonio revela la profundidad de sus emociones ante un episodio traumático vivido en su juventud y destaca la urgencia de abrir espacios de diálogo sobre las violencias y la educación en igualdad

La reina Camila revela que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Comprar carne o leche saldría más caro con el aumento del salario mínimo de 2026: “El IPC se va a ir comiendo esa proporción”

El segundo frente frío de enero causará lluvias y fuertes vientos

Última hora del temporal por la borrasca ‘Francis’: el Ministerio de Transportes despliega 279 quitanieves y 45.000 toneladas de sal ante las nevadas en Cantabria y Madrid

Por qué Benito Juárez es símbolo de soberanía en México

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania asegura que ya se

Ucrania asegura que ya se ha cerrado el 90 por ciento de un acuerdo de paz

Dinamarca insta a EEUU a "poner fin a las amenazas" por la anexión de Groenlandia

El ataque de EEUU ha causado daños en dos subestaciones eléctricas de la región de Caracas

Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad

Maíllo ve "absolutamente insuficiente" la respuesta de Sánchez al "terrorismo de Estado" de Trump en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Cómo Christopher Nolan usó el

Cómo Christopher Nolan usó el logo de Batman para anticipar el conflicto de toda su trilogía

El inesperado reto técnico que convirtió a Gwyneth Paltrow en protagonista de uno de los momentos más recordados de “Glee”

Finn Wolfhard compartió su visión sobre el futuro del entretenimiento: “No creo que el streaming sea el fin del cine”

Leonardo DiCaprio analizó la transformación acelerada de la industria del cine y el streaming: “Estamos ante una gran transición”

La insólita reacción de Leo McCarey tras ganar el Oscar en 1937 que marcó un antes y un después en la historia de Hollywood